Atresmedia retira 'En Tierra Lejana' de su horario de emisión por 'El Secreto' y la relega al late night esta semana

Como medida estratégica de programación de Atresmedia en torno al lanzamiento de 'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, se ofrecerán dos capítulos especiales esta semana en la noche del lunes 7 y martes 8 tras el exitoso debut del primer episodio de este pasado domingo.

Esta nueva ficción otomana, que se instalará de forma definitiva en el prime time dominical como relevo de 'Una nueva vida' (se despedirá de la parrilla el próximo 13 de septiembre), emitirá dos entregas cortas hoy y mañana tras 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que arranca temporada este lunes 7 con los periodistas Carlos Alsina y Rafa Latorre como primeros invitados.

Una táctica para seguir promocionando su nueva apuesta (y asentarla) que provocará un notable retraso de 'En tierra lejana': desplazará sus nuevos capítulos a prácticamente la medianoche (23:45 horas). Es decir, quedará levantada de la franja del prime time y ocupará mayoritariamente el late night durante -al menos- esta semana.

Así queda la programación nocturna de Antena 3 este lunes 7 y martes 8 de septiembre:

21:45 horas - 'El Hormiguero'

23:00 horas - 'El Secreto'

23:45 horas - 'En tierra lejana'

01:00 horas - 'En tierra lejana' (reposición)

Avance de 'El Secreto' del lunes 7 y martes 8

Serhat cree que el profesor de piano de su hija es el amante de Berrak, pero está equivocado. Zeynep acompaña a Hayal e Ilkim al hospital y allí ven un ramo de lirios, las flores favoritas de su madre, y piensan que su padre las ha llevado, pero no es así. Kader se cuela en la habitación de Berrak para sentir a su madre por primera vez, aunque esta siga en coma. Can se acerca a Kader en una fiesta, pero la niña sale corriendo. Zeynep descubre un móvil que Berrak tenía escondido dentro de un libro.

Zeynep descubre que el padre de Kader tiene que ser uno de los invitados a la fiesta en la mansión y comienza a investigar. Las hijas de Serhat creen que su padre tiene una relación secreta con Sedef y la acusan de ser su amante, pero esta lo niega de forma rotunda. Serhat visita a su hermano Can y le pregunta por qué ha llevado flores a su mujer en el hospital si no se llevaban bien antes del accidente.

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 7 y martes 8

Cihan descubre que Boran sigue vivo y permanece en coma. La noticia lo deja completamente desconcertado, sobre todo porque justo ahora que había empezado a considerar a Alya como su esposa, descubre que su hermano podría despertar en cualquier momento. El hombre que cuida a Boran, Vurgun Çelebi, le explica que lo conoció en Bulgaria, cuando Boran estaba huyendo. Ambos viajaron juntos a Canadá y, con el tiempo, terminó convirtiéndose en su guardaespaldas. El día del accidente, fue él quien encontró a Boran y lo metió en su coche.

Para proteger su identidad, hizo que la cara de Ömer, el hombre que viajaba con Boran, quedara irreconocible, le puso la ropa de Boran y lo colocó junto a Alya para que todos creyeran que era él quien había muerto. Lo mantuvo oculto durante todo este tiempo porque Boran se lo había pedido. Cihan decide mantener la noticia en secreto. Uno de sus hombres le advierte de que deben tener mucho cuidado, ya que Boran mató a Süleyman Baybars y su vida podría seguir estando en peligro. Para protegerlo mejor, Cihan decide trasladarlo a la empresa, donde podrá mantenerlo escondido y bajo vigilancia. Kaya también descubre que Boran está vivo y acompaña a Cihan en el traslado.

Sin embargo, durante el trayecto se encuentran con un control de tráfico y, para complicar aún más las cosas, Alya también se encuentra allí. Por suerte, ella no llega a descubrir que Boran está siendo trasladado. Mientras Cihan intenta proteger el secreto de su hermano, Alya empieza a notar que algo no va bien. Cihan se muestra distante y evita responder a sus preguntas, por lo que ella sospecha que está ocultándole algo. Sadakat interpreta que su comportamiento se debe al aniversario de la muerte de Boran.

La situación tampoco es fácil para Nare. Ella quiere participar en el aniversario de la muerte de Boran, pero Sadakat se lo impide y le deja claro que solo podrá hacerlo si vuelve a vivir en la mansión. Ecmel descubre que Şahin le había contado a Nare que quería reunirse con Mine y lo reprende por haberle revelado esa información. Por lo que la tensión dentro de la familia sigue creciendo. En medio de todo esto, Ipek también empieza a sospechar que Kaya sigue enamorado de Zerrin. Al notar la distancia de su prometido, se enfrenta a Zerrin y le reprocha que Kaya todavía la tenga presente y que, por eso, no sea capaz de mirarla de la misma manera.

Zerrin encuentra a Kaya llorando y, al verlo tan afectado por todo lo que está ocurriendo en su familia, lo abraza para consolarlo. Sin embargo, Ipek los ve y se enfada. Kaya intenta explicarle que no es lo que parece y que simplemente está agotado por todo lo que ha sucedido en su familia. Aun así, ipek queda afectada por la situación y decide hablar con Sadakat. Le cuenta que ha visto a Kaya y Zerrin abrazándose, y Sadakat aprovecha para insistir en que deberían casarse cuanto antes. La presión empieza a pesar sobre Kaya, que no sabe cómo afrontar la situación.

Mientras tanto, Nare acude a la empresa para hablar con Cihan y pedirle que le permita participar en el homenaje por el aniversario de la muerte de Boran. Sin embargo, Kaya se encuentra con ella antes de que pueda hablar con Cihan y decide llevarla a ver a Boran, que permanece oculto allí. Alya, que sigue sin entender el extraño comportamiento de Cihan, encuentra un billete de avión a Estambul a su nombre y le pregunta sobre el viaje. Cihan evita darle explicaciones y simplemente le dice que se trata de un asunto secreto. Su actitud hace que Alya sospeche todavía más que está ocultándole algo importante.

Cihan y Alya se encuentran con Vurgun Çelebi, el hombre que está cuidando de Boran. Cuando Alya le pregunta cuándo regresó a Turquía, Vurgun le explica que volvió a Estambul hace unos meses porque tenía que cuidar de su madre, que estaba enferma. Con la llegada del homenaje por Boran, Nare le dice a Şahin que va a participar en el acto, pero en realidad se dirige a la empresa para verlo. Lo que ella no sabe es que Şahin la sigue y observa desde lejos.

Durante el homenaje, el estado de Boran empeora de repente. Cihan y Kaya reciben la noticia y se marchan rápidamente hacia la empresa. Alya, cada vez más convencida de que están ocultándole algo, decide seguirlos y consigue entrar en el edificio sin que Kadir pueda detenerla. Şahin también llega hasta allí, pero no logra pasar de la entrada. Finalmente, Alya consigue llegar hasta la habitación donde mantienen a Boran oculto. Al entrar, se queda completamente en shock al descubrir que el hombre al que todos creían muerto está vivo y permanece en coma.