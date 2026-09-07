Así fue la audiencia de 'El Secreto' en su estreno en Antena 3: Los resultados dejan claro su futuro tras el final de 'Una nueva vida'

Antena 3 ha vuelto a acertar de pleno con la estrategia de programación diseñada respecto al estreno de 'El Secreto', la nueva serie turca, y el desenlace de 'Una nueva vida', que encara su gran final tras dos años en antena.

El primer capítulo de la enésima producción otomana adquirida por Atresmedia obtuvo un destacado 12,5% de cuota de pantalla en prime time y rozó los 1,1 millones de espectadores de media a lo largo de sus más de dos horas de duración.

Fue lo más visto de la noche dominical y se alzó como el producto líder absoluto frente a todos sus competidores. Se impuso en 6,5 puntos a Telecinco, el adversario más directo, y en 2,5 a La 1 de TVE, donde 'La película de la semana' se quedó en un 10,3% y casi un millón de seguidores.

GRAN ESTRENO de la nueva turca #ElSecreto en la noche de @antena3com LIDERANDO con un 12.5% de share y una media de 1.081.000 espectadores



🌹 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con la serie#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/D8SPGgxk37 — Dos30' (@Dos30TV) September 7, 2026

En cambio, muy lejos se situó la cadena de Mediaset con 'First Dates' (6,3%) y el especial de 'La Isla de las Tentaciones' previo al estreno de este lunes (5,5%). Por su parte, la nueva temporada de 'Salvados' no hizo demasiado ruido en La Sexta (5,5% y 6,4%). Promedió un 6% de share y congregó a 595.000 fieles en las dos entregas del documental sobre Rita Barberá.

Así, el debut de 'El Secreto', la ficción que tomará el relevo de 'Una nueva vida' en el prime time de los domingos en Antena 3, brilló más si cabe. Arrancó la emisión por debajo de la barrera del 10% y finalizó por encima del 18% tras una curva minuto a minuto muy positiva.

Es más, con ese 12,5% de cuota media se encumbró como el mejor estreno de ficción entre las televisiones privadas en más de un año después del 12% que cosechó 'Las hijas de la Criada', basada en la novela de Sonsoles Ónega, en su puesta de largo el pasado jueves. En definitiva, un nuevo éxito turco con el que la cadena de Atresmedia seguirá manteniendo estable el séptimo prime time semanal.

Posteriormente, tras el piloto de 'El Secreto' y ya bien entrada la madrugada, Antena 3 emitió el penúltimo episodio de 'Una nueva vida'. Debido a su tardío horario y al arrastre, se vio favorecida en cuanto a share y firmó récord histórico con un gran 16,2%. En cambio, decreció ligeramente en televidentes con 750.000.

Eso sí, el capítulo previo al desenlace definitivo, que está previsto para el próximo 13 de septiembre, despuntó sobre todas las demás ofertas y dominó sin rival, distanciándose en +10,8 y +7,5 puntos de sus principales competidores (Telecinco y La 1 de RTVE).