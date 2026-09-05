Cambio inédito de programación en RTVE: Anuncia el salto de 'D Corazón' de La 1 a La 2 con un evento especial

TVE sigue apostando fuerte por La 2. Tras cerrar su mejor mes de agosto en 18 años con una media del 3,8%, la cadena pública ha decidido emitir el próximo miércoles por la mañana una edición especial de 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para ofrecer una cobertura en directo del funeral del rey Harald V de Noruega.

Así, mientras La 1 seguirá con su programación habitual con 'Mañaneros 360' con Adela González y Jesús Cintora, La 2 abrirá una ventana de directo con un programa especial de 'D Corazón' a partir de las 11:45 horas tal y como han anunciado los presentadores este sábado.

De esta manera, 'D Corazón' saltará por un día a la programación matinal de La 2 para ofrecer en directo el funeral del rey Harald V de Noruega, al que asistirán los reyes Felipe VI y Letizia junto a la reina Sofía tal y como ya ha confirmado la Casa Real. Se trata además de unas exequias llenas de polémica por la situación que atraviesa la casa real noruega a raíz del escándalo protagonizado por Marius Borg, el hijo de la reina Mette-Marit, tras su condena a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

"Tenemos que dar un notición. Tenemos una sorpresa para todos vosotros", ha empezado anunciando Javier de Hoyos a los espectadores de 'D Corazón' este sábado. Justo después, el programa ha ofrecido un cebo en el que se promocionaba el programa especial del formato para el próximo miércoles en La 2 desde las 11:45 horas.

En esta entrega especial de 'D Corazón' el programa contará con varios puntos de directo desde Noruega mientras que en plató junto a Anne Igartiburu y Javier de Hoyos estarán varios expertos en Casa Real para analizar todos los detalles de lo que suceda en el funeral. "Un programa especial este miércoles desde las 11:45 estaremos en La 2 en directo desde Noruega y con expertos en casas reales contándonos el acontecimiento histórico", ha añadido Igartiburu.

📺 El miércoles 9 de septiembre tendremos un especial en directo para despedir a Harald V, en su funeral de Estado.



👑 Los reyes Felipe y Leticia, acompañados de Doña Sofía, acudirán para darles el último adiós.



🗓 A partir de las 11:45h en @La1_tve #DCorazón 🫶 pic.twitter.com/dgNkJwh6rz — DCorazón (@DCorazon_TVE) September 5, 2026

Con ello, RTVE sigue premiando a 'D Corazón' después de que el formato que se emite los sábados y domingos de 13:00 a 15:00 horas en La 1 haya cerrado agosto con un 10,7%, 587.000 espectadores y 2.247.000 contactos. Unos datos que le permitieron ser segunda opción por detrás de las reposiciones de 'La Ruleta de la suerte'. Además creció en 1,4 puntos con respecto a 2025. Por si fuera poco, cabe señalar que La 1 no alcanzaba un dato tan alto en esta franja desde 2023.

Además, 'D Corazón' estrenará en las próximas semanas un plató más grande, con más personalidad y más moderno, pero que conserva su seña de identidad para que siga siendo un espacio cálido y acogedor. Además, la gran familia de 'D Corazón' seguirá creciendo con nuevos rostros que se unirán a los colaboradores ya consagrados. Y habrá nuevas entregas de las secciones 'Los archivos del corazón', 'D Corazón express' y 'D Actualidad', entrevistas en plató, conexiones en directo y últimas horas.