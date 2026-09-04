'De Viernes' anuncia a los tres invitados de hoy ante el estreno de su nueva temporada en Telecinco

Después de un mes de parón en agosto, 'De Viernes' regresa este viernes 4 de septiembre a la programación de Telecinco con el estreno de su nueva temporada. Un regreso que llega marcado por el final de su versión diaria, 'De lunes a viernes' después de que Mediaset haya decidido finalmente cancelar la emisión del magacín en sus tardes de lunes a viernes ante el terremoto que provocará la llegada de 'Rueda la letra'.

En su arranque de temporada, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con tres invitados. La protagonista principal será Anabel Pantoja. La influencer romperá su silencio y dará su primera entrevista en televisión más de dos años después.

Así, Anabel Pantoja será la protagonista del primer scoop de esta temporada en 'De Viernes'. La sobrina de Isabel Pantoja hablará largo y tendido sobre su maternidad y sobre el trágico suceso que llevó a su hija al hospital cuando apenas tenía unos meses de vida. "Ha sido muy duro, se nos ha cuestionado como padres", sentencia. También hablará largo y tendido de su relación con David Rodríguez ante todos los rumores y críticas sobre su relación. "No daban un duro por nosotros, pero seguimos, aunque no es todo del color de rosa", reconoce al respecto.

Además aprovechará esta entrevista para contar por qué ha decidido iniciar una nueva vida en Sevilla. También se confesará sobre las heridas del pasado y el presente de la familia Pantoja, marcados por la pérdida de su padre, Bernardo Pantoja, y el papel de Junko; así como la reconciliación de su primo, Kiko Rivera, y su tía, Isabel Pantoja; y de la irrupción de 'Pinocho', su supuesto hermano.

Los otros dos invitados de 'De Viernes' en su regreso

El segundo gran invitado de esta semana en 'De Viernes' será Colate Vallejo-Nágera. El empresario volverá al plató del programa para revelar cómo ha afrontado un nuevo capítulo en su larga batalla judicial con su ex mujer Paulina Rubio, que afecta directamente a su hijo.

"Estoy mal y llevo 14 años así; mi hijo quiere vivir en España y no le dejan", reconoce al respecto el hermano de Samantha Vallejo-Nágera después de que su ex pareja le haya ganado judicialmente y su hijo seguirá viviendo junto a ella en Miami.

Por último, María Ángeles González, quien fuera presidenta del club de fans y mano derecha de Isabel Pantoja, desvelará qué provocó el distanciamiento con la artista y qué papel jugó en ello Agustín Pantoja, tras años de admiración, de seguimiento de su carrera y de estar presente en el día a día de la cantante.