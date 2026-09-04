'Supervivientes All Stars 2026' amplía su casting y anuncia de golpe a dos nuevos concursantes ante su inminente estreno

El próximo jueves, 10 de septiembre, Telecinco estrenará la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. Y poco a poco vamos conociendo los nombres de los concursantes que saltarán desde el helicóptero por segunda vez. Este jueves, en el programa 'De lunes a viernes' han anunciado al décimo y al undécimo participante oficial que tienen algo en común: su relación con la familia Pantoja.

Se trata de Omar Sánchez y Yulen Pereira, exparejas de Anabel Pantoja. De esta forma, uno de los clanes más famosos de nuestro país tendrá todavía más representación en Honduras, pues a ellos dos se unen Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, y Alma Bollo, hija de Raquel Bollo, a su vez amiga de Isabel Pantoja. Tanto Omar como Yulen tienen también en común que ambos participaron en diferentes ediciones de 'Supervivientes'.

El primer nombre confirmado ha sido el de Omar Sánchez. En su vídeo de presentación, el canario se ha mostrado entusiasmado con su regreso a los Cayos Cochinos: "Me conocen por ser el exmarido de Anabel Pantoja. La verdad que tengo muchas ganas. En mi anterior edición no lo pude hacer bien del todo, ahora vengo sin ataduras. El mar va a ser mi aliado, la pesca, la apnea… ¡Vengo a la final, vengo a ganarlo todo!".

Omar Sánchez participó en 'Supervivientes 2021'. Duró 80 días en la isla, y aunque se hizo con el collar de líder en dos ocasiones, no consiguió llegar a la final, convirtiéndose en el noveno expulsado de una edición que ganó Olga Moreno. Por aquel entonces, todavía no había contraído matrimonio con Anabel Pantoja. Lo hizo poco después en su canarias natal, aunque el matrimonio duró menos de un año. En 2022 acordaron la separación.

Por su parte, Yulen Pereira concursó en 'Supervivientes 2022'. Es decir, un año después que Omar. Al igual que este, también permaneció 80 días en la isla y también consiguió el collar del líder en dos ocasiones. El esgrimista se convirtió en el décimo expulsado de una edición que ganó Alejandro Nieto. Aunque se llevó el premio gordo: conocer a Anabel Pantoja, quien acababa de separarse de Omar Sánchez. Fue allí donde se produjo un primer acercamiento entre los dos. Al finalizar el concurso iniciaron una relación que se extendió hasta 2023.

Yulen Pereira, esgrimista profesional y concursante de ‘Supervivientes 2022’, es el nuevo confirmado de #SVAllStars ⭐️



🌴🥥 Estreno el jueves 10 de septiembre a las 21:45, en #Telecinco y #MediasetInfinity https://t.co/CBYdf87rEn pic.twitter.com/Kg6UHdnF9C — Supervivientes (@Supervivientes) September 3, 2026

Así queda, por el momento, el casting de 'Supervivientes All Stars 3'

Aunque su salto mediático se produjo con su participación en 'Supervivientes', Yulen Pereira es uno de los mejores esgrimistas de España. Su carrera internacional comenzó en 2009 y cinco años después obtuvo su primera medalla en el Campeonato Europeo de 2014. Entre 2018 y 2024 acumuló tres logros destacados: una medalla de oro individual en los Juegos Mediterráneos de Tarragona (2018), su primer podio individual en el Gran Prix de Doha con una plata (2019) y un bronce por equipos en el Campeonato Europeo (2024).

Con Omar y Yulen ya son once los concursantes de 'Supervivientes All Stars' confirmados. Por el momento, el casting lo completan Arkano, Rosa Benito, Asraf Beno, Alma Bollo, Ivana Icardi, Damián Quinto, Almudena Martínez 'Chiqui', María Jesús Ruiz y Yola Berrocal. Aunque todavía no ha habido confirmación oficial, verTele apuntó en exclusiva el nombre de Albert Barranco, mientras que 20 minutos señaló a Lola Ortiz como otra posible concursante.

En apenas 6 días conoceremos el casting completo. Será el jueves 10 de septiembre cuando Telecinco estrene la tercera edición de 'Supervivientes All Stars', a las 21:45 horas. Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas semanales de los jueves, mientras que Sandra Barneda se hará cargo de los debates dominicales. María Lamela, por su parte, continuará moderando las pruebas desde Honduras.