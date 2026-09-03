'Supervivientes All Stars 3' estrecha su lista de concursantes y confirma el fichaje de esta 'reina' de los realitys de Telecinco

La tercera edición de 'Supervivientes All Stars' está a punto de estrenarse en Telecinco. Será el próximo jueves, 10 de septiembre, cuando Jorge Javier Vázquez se ponga al frente de uno de los realities estrella de Mediaset. Y, por el momento, ya hay nueve concursantes confirmados. La última ha sido anunciada este miércoles en 'De lunes a viernes'.

Se trata de Yola Berrocal. Diez años después de su paso por 'Supervivientes', la televisiva regresa a Honduras dispuesta a darlo todo y, de ser posible, ganar. Ya que en su edición, en el 2016, quedó segunda finalista, solo superada por Jorge Díaz, el ganador. Sin embargo, su trayectoria en el mundo de los realities es extensa, y, en la mayoría de los casos, ha salido victoriosa.

Yola Berrocal saltó a la fama en la década de los 90 por su relación con el padre Apeles. Antes de concursar en 'Supervivientes All Stars' la hemos podido ver en otros programas de Telecinco, convirtiéndose en ganadora en tres de ellos ('Hotel Glam' en 2003, 'El Reencuentro' en 2011 y 'La casa fuerte' en 2020). Además, ha colaborado en numerosos espacios de la cadena, como 'Mamma mía', 'A tu lado', 'Sálvame', 'Vuélveme loca', 'Socialité' y 'Cazamariposas'.

En la actualidad, Yola se dedica a la representación de famosos, motivo por el cual ha reaparecido recientemente en 'De viernes', donde aireó la presunta relación entre el exfutbolista bético Joaquín Sánchez y su representada, Claudia Babel. También dio que hablar su romance con el presentador Joaquín Prat. En el 2008, la pareja fue fotografiada en una actitud muy cariñosa. En el año 2020 se reencontraron y ella confesó que había llamado a un fotógrafo para que captara las instantáneas, algo por lo que posteriormente le pidió disculpas.

Ya son nueve los concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars'

Las últimas veces que la hemos visto en televisión ha sido como colaboradora y defensora de alguno de los participantes de 'GH VIP', en el año 2023, y de 'GH Dúo', en el 2025. Ahora, volverá a participar en un reality como concursante. ¿Conseguirá esta vez hacerse con el premio? En cualquier caso, a buen seguro que nos dará grandes momentazos.

Con Yola Berrocal ya son nueve los concursantes confirmados por Mediaset para participar en 'Supervivientes All Stars'. Junto a ella veremos en la isla a Arkano, Rosa Benito, Asraf Beno, Alma Bollo, María Jesús Ruiz, Almudena Martínez 'Chiqui', Ivana Icardi y Damián Quintero. Todos ellos dieron de qué hablar en sus respectivas ediciones y regresarán con ganas de darlo todo.

La tercera edición del reality con los concursantes más legendarios de 'Supervivientes' arrancará el próximo jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas. Una edición más, Jorge Javier Vázquez se hará cargo de las galas de los jueves, mientras que Sandra Barneda presentará los debates de los domingos y María Lamela moderará las pruebas desde Honduras.

Con esta tercera edición de 'Supervivientes All Stars' Telecinco espera remontar las bajas audiencias que ha cosechado este verano, con fiascos importantes como 'Amor… o lo que surja' presentado por Carlos Lozano y ‘El show de Paz’, de Paz Padilla. La primera edición del 'All Stars', emitida en 2024 cosechó un 18,8% de cuota de pantalla, mientras que la segunda, un año después, firmó un 17,5%, el mismo resultado que obtuvo 'Supervivientes 2026'. Unos datos alentadores que han llevado a la cadena a confiar nuevamente en el reality para relanzar sus audiencias. Y, desde luego, el casting promete.