Yola Berrocal acusa a 'El Tiempo Justo' de mentir sobre Álex Ghita por lo insinuado tras dejar 'Supervivientes 2026'

Yola Berrocal, la representante y amiga de Álex Ghita, ha visitado este martes 'El tiempo justo' para dar la cara por él tras su abandono de 'Supervivientes 2026' y aclarar algunas de las cosas que se están comentando sobre el ya ex concursante en los programas de Telecinco.

"El concurso de Álex Ghita ahí pone que ha sido un auténtico desastre y no, el concurso de Álex ha sido un mojón en mayúsculas", recalcaba César Muñoz antes de exponer cómo según algunos ha sido Yola Berrocal la culpable de que el concursante haya hecho un "concurso lamentable".

Tras recibirla en el plató, Joaquín Prat no dudaba en decir que tenía una difícil misión porque era muy complicado defender a Álex Ghita tras el decepcionante concurso que ha hecho en 'Supervivientes 2026'. "Bueno difícil no, él ha cometido un error, quién no ha caído en la tentación, sé que se ha equivocado pero ha pedido perdón y le han castigado", aseveraba ella.

"Y se ha cagado y se ha ido a casa sin durar una semana, Yola", le replicaba César Muñoz. " Es una pena porque para mí es un concursante buenísimo. Yo he estado en el plató de 'Supervivientes' y he oído a la gente reírse cada vez que sale Álex", trataba de defender la representante llevándose un abucheo por parte del público.

Yola Berrocal da la cara por Álex Ghita en 'El tiempo justo'

Yola Berrocal y Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

Tras ello, Yola Berrocal no ha dudado en impugnar a 'El tiempo justo' y todos los colaboradores que le han acusado de que ella se había inventado un guion y de que Álex Ghita había ido con una estrategia a la isla. "Todos los colaboradores que han dicho que me he inventado un guion y que Álex ha ido con una estrategia es mentira. Estáis mintiendo, dejad de mentir al público, porque el público se merece la verdad", soltaba la representante.

Una defensa que llevaba a que Leticia Requejo se encarara con ella. "Nuestro compañero Iván García dijo aquí que Álex está mal asesorado y tu forma de defender tu vínculo con Álex es decir que Iván no le conoce", le decía la colaboradora. "Es que no le conoce", insistía Yola. "Iván empezó a entrenar con él hace siete años, ha estado en los cumpleaños de su hija, por lo que le conoce mucho más que tú", le contestaba Leticia desmontándole sus argumentos.

"Iván es amigo de su exnovia", le contestaba Yola Berrocal. "¿Pero Yola tu le recomiendas a Álex que robe delante de las cámaras el coco, la lata y todo lo que ha podido y más?", le preguntaba Joaquín Prat. "No. Si por algo destacamos Álex y yo es que somos auténticos con nuestros aciertos y nuestros errores. Y Álex tiene una personalidad explosiva, que es muy buena para los realities, pero ha tenido una equivocación", terminaba diciendo la cantante y ex concursante de 'Supervivientes'.