Telecinco desvela su estrategia con 'De Viernes' ante la retirada de 'Tu cara me suena' de la programación esta semana

A diferencia de Antena 3 que sí dará descanso a 'Tu cara me suena' esta semana con motivo del puente por el festivo del 1 de mayo, el día del Trabajo, Telecinco ha decidido mantener 'De Viernes' en emisión con una nueva entrega a partir de las 21:45 horas.

De esta manera, Telecinco pretende aprovechar que Antena 3 ofrecerá un recopilatorio de su talent show para arrebatarle el liderazgo de la noche. Y para ello contará con dos invitadas que pretenden dar mucho que hablar con sus entrevistas: Isa Pantoja y Makoke.

Después de la entrevista de su hermano Kiko Rivera hace unas semanas, Isa Pantoja será la protagonista del scoop de esta semana en 'De Viernes' en el que hablará por primera vez sobre cómo está viviendo el reencuentro entre su madre y su hermano y además desmentirá lo que dijo el DJ sobre sus intentos de retomar su relación.

Asimismo, Isa Pantoja no duda en mostrar el dolor que siente ante el diferente trato que han recibido sus hijos con respecto a los de su hermano Kiko. "Me alegro de que mis sobrinas puedan ver a mi madre, pero me duele que mis hijos no puedan", confiesa. Asimismo, deja bien claro en qué punto se encuentra su relación con la tonadillera: "Veo muy lejana la reconciliación con mi madre, me parece un imposible", sentencia.

Por si fuera poco, la hija de Isabel Pantoja también responderá con contundencia a las intervenciones que han realizado recientemente tanto Irente Rosales como Jessica Bueno a raíz de las palabras que les dedicó Kiko Rivera. Y por último, también hablará de la actual cercanía que ha mantenido con María del Monte. "He descubierto cosas que desconocía", avanza al respecto.

Makoke sigue con su amenazante relato sobre Kiko Matamoros

Tras su controvertido scoop de la semana pasada, Makoke se sentará en el plató de 'De Viernes' para relatar nuevos detalles de los 20 años que estuvo junto a Kiko Matamoros. Además, la colaboradora promete revelar cómo actuaba realmente el que fuera colaborador de 'Sálvame' a espaldas de Lydia Lozano y Terelu Campos y lo que confesaba sobre ellas.

La colaboradora de 'Fiesta' también aprovechará para responder a quiénes han cuestionado su testimonio y aclarará muchas de las dudas que han quedado pendientes. ¿Por qué ha roto ahora su silencio? ¿Qué consecuencias ha tenido su entrevista? ¿Está recibiendo el apoyo de personas que no esperaba?

Finalmente, Ylenia Padilla repetirá como colaboradora del debate de 'Supervivientes' con imágenes inéditas del reality y confesará de dónde viene su gran animadversión hacia Nagore Robles.