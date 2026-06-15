El refugio de Natalia Sánchez cuando deja de rodar 'Sueños de Libertad': El pueblo costero donde vivió Salvador Dalí

Nacida y criada en Madrid, Natalia Sánchez ha desarrollado gran parte de su vida profesional y personal en la capital, pues desde que debutó en la gran pantalla con tan solo 9 años ha ido encadenando exitosos papeles hasta 'Sueños de libertad', la ficción de época de Antena 3 que protagoniza actualmente. Sin embargo, la actriz de 35 años ha encontrado un refugio alejado de la gran ciudad donde pasar tiempo de calidad junto a su marido Marc Clotet y sus dos hijos.

Su historia de amor con el actor catalán la llevó a dar un giro de 180 grados a su vida hace unos años y desplazarse hasta Barcelona, donde reside junto a Lía y Neo, los dos hijos que comparten fruto de su relación de más de 12 años. Desde entonces, la actriz compagina su actividad profesional con su tiempo en la ciudad condal, y cuando quieren escapar para vivir unos días de tranquilidad, viajan hasta Cadaqués, un pueblo de casas blancas y calles laberínticas en Girona.

Cadaqués, el refugio de Natalia Sánchez y Marc Clotet en la Costa Brava donde vivió Salvador Dalí

Elegido en 2020 como el pueblo costero más bonito de España, el pequeño municipio se mantiene entre las opciones favoritas de turismo en la costa de Cataluña. Situado en el Alto Ampurdán, la localidad se ha convertido en el lugar sagrado de verano para el matrimonio, especialmente por el vínculo especial que une a Marc Clotet con el municipio, pues es donde solía veranear junto a su familia de pequeño.

Calle de Cadaqués

"Cadaqués es un pueblo chiquitín, donde vivió Dalí y que tiene mucho de Ibiza a nivel esencia y nos encanta perdernos cuando podemos. Si la gente no lo conoce, es un lugar para descubrir", expresó el actor en una ocasión durante un encuentro con la prensa, expresando lo afortunados que son al disfrutar de un refugio en un enclave tan privilegiado. Cabe destacar que, según los datos del INE de 2025, el pueblo cuenta con casi 3.000 habitantes censados.

Así, cuando no están disfrutando de su masía cerca de Girona reservada para el invierno, Natalia Sánchez y Marc Clotet viven largas jornadas de playa y paseos en barco durante los meses de verano en una localidad que, además, cuenta con la huella de Salvador Dalí. Uno de los principales atractivos turísticos del municipio es la 'Casa-Museo' del artista, cuya "locura genial" que tanto influyó en su obra se debe, según dicen, a la Tramuntana tan característica de esta localidad.

Casa-Museo de Salvador Dalí en Cadaqués

Una joya oculta en el Cap de Creus, elegido mejor pueblo costero de España en 2020

La influencia del genio del surrealismo es una de las piezas clave del pequeño pueblo costero, pues tras instalarse en la cala de Portlligat, atrajo a una oleada de intelectuales a la zona, consiguiendo que artistas del siglo XX como García Lorca, Walt Disney, Joan Miró o Mick Jagger se enamorasen el aire bohemio y artístico de sus calles. El principal exponente de su paisaje arquitectónico barroco es la Iglesia de Santa María, que junto a la plaza que desemboca en la bahía ofrece las mejores vistas del municipio.

A nivel gastronómico, el pueblo de ensueño de Natalia Sánchez y Marc Clotet cuenta con uno de los mejores restaurantes del mundo, Compartir, que eleva su gastronomía local a otro nivel. Fundado por tres antiguos jefes de cocina de elBulli, el popular restaurante hace de comer en Cadaqués una experiencia para los sentidos. De su paisaje cabe destacar también las playas cristalinas y sus costas de rocas o rodados, con escasa presencia de calas de arena fina.

Cala de Cadaqués

Y parte del encanto de esta joya de la Costa Brava es su localización en el mapa. Situado en el corazón del Parque Natural de Cap de Creus, hasta bien entrado el siglo XX el municipio había estado más conectado con el resto del mundo a través del mar que por tierra. Esto se debe a que para llegar hay que atravesar una larga carretera de pronunciadas curvas, lo que ha protegido al pequeño pueblo costero del turismo masivo durante los últimos años.

De igual forma, su casco antiguo es un laberinto de calles antiguas, con un casco urbano marcado por casas blancas y puertas y ventanas en tonos azules o verdes. A menudo, Natalia Sánchez y su marido comparten imágenes en redes sociales de su tiempo de calidad en el municipio, paseando por sus calles empedradas o disfrutando en familia de calas secretas, más alejadas y de difícil acceso.