Reformulación en TVE de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y un fichaje de Canal Sur para suplir la marcha de Jesús Cintora

La próxima temporada se avecina un auténtico terremoto de cambios en los programas de RTVE tras la marcha de Javier Ruiz y el director de 'Mañaneros 360' a La Séptima. Así, Jesús Cintora pasará a liderar la tertulia política del magacín matinal según ha avanzado Poco Pasa TV y su puesto en 'Malas Lenguas' lo pasará a ocupar Gonzalo Miró junto a dos nuevas copresentadoras.

Así, tras confirmarse que Gonzalo Miró se encargará de sustituir a Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' y en 'Malas Lenguas Noche' junto a Ane Ibarzabal durante el mes de agosto coincidiendo con las vacaciones de Jesús Cintora; ahora conocemos que el actual presentador de 'Directo al grano' se quedará de forma definitiva en el espacio de actualidad de La 2 y de La 1.

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Es decir, Gonzalo Miró pasará a liderar 'Malas Lenguas' tras haberse puesto al frente esta temporada de 'Directo al grano' junto a Marta Flich. Eso sí no estará solo en esta labor. Y es que según ha publicado Poco Pasa TV, tras estar acompañado en agosto de Ane Ibarzabal, en septiembre el programa producido por Big Bang Media incorporará a dos nuevas copresentadoras que acompañarán a Miró en los diferentes tramos del magacín.

Para empezar, la periodista y habitual colaboradora de 'Malas Lenguas', Esther Palomera ascenderá y debutará como copresentadora del programa en el tramo de La 2 centrado en la actualidad política y la tertulia. Mientras que Ana Hinestrosa, que acaba de despedirse de 'Hoy en día' en Canal Sur saltará a La 1 como copresentadora de dicho tramo centrado en sucesos y otro tipo de contenidos.

Cabe destacar además que 'Malas Lenguas' también tendrá que cambiar de dirección porque Carla Sanz, la actual co-directora del programa junto a Jesús Cintora saltará junto al presentador a 'Mañaneros 360' en sustitución de Daniel Fernández, que también dejará RTVE para fichar por La Séptima como director de contenidos según ha revelado José Miguel Contreras en una entrevista en EFE.

Eso sí, lo que no cambiará en septiembre será 'Malas Lenguas Noche'. Y es que pese a su salto a las mañanas como nuevo presentador de 'Mañaneros 360', está previsto que Jesús Cintora se mantenga al frente de la versión nocturna en La 2 tras dejar su puesto en agosto en manos de Miró y de Ibarzabal.

EXCLUSIVA. Gonzalo Miró liderará la nueva etapa de #MalasLenguas en las tardes de La 1 y La 2. A partir de septiembre, los dos tramos del espacio tendrán una mayor independencia.



⭐️ Ana Hinestrosa copresentará el tramo de La 1.



⭐️ Esther Palomera copresentará el tramo de La 2. pic.twitter.com/1h3uNi2MPz — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) July 30, 2026

Ana Hinestrosa, de triunfar en Canal Sur a nueva copresentadora con Gonzalo Miró

Ana Hinestrosa en 'Hoy en día'

Ante esta revolución, como decimos RTVE se ha fijado en un rostro emergente de Canal Sur para la nueva etapa de 'Malas Lenguas'. Y es que no es baladí que la cadena pública fiche a Ana Hinestrosa como copresentadora visto el buen hacer que ha hecho la andaluza en las mañanas de la cadena autonómica junto a Toñi Moreno.

Ana Hinestrosa está licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y también se formó en el Instituto RTVE. Tras ejercer de reportera y presentadora en la cadena local de Málaga, 101 TV tiene una gran experiencia en televisión como redactora y reportera de programas como 'Ya es mediodía' en Telecinco, 'Espejo Público' en Antena 3 así como 'Equipo de investigación' en La Sexta.

También formó parte de 'Desaparecidos', el programa al más puro estilo de 'Quién sabe dónde' que condujo Silvia Intxaurrondo en La 1 en el año 2018. Fue en 2020 cuando le llegó la gran oportunidad de presentar 'Hoy en día' en Canal Sur primero junto a Fernando Díaz de la Guardia y desde 2023 junto a Toñi Moreno.