'En tierra lejana', avance de la próxima semana del lunes 3 y martes 4 de agosto con dos muertes en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 durante todo el verano a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 3 y martes 4 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 3 de agosto

El enfrentamiento en el caserío termina de forma trágica cuando Cihan dispara a Halis y acaba con su vida. Al mismo tiempo, Fikriye, gravemente herida, se despide de Alya y le dice que deje de ocultar sus sentimientos y le diga a Cihan todo lo que realmente siente por él. Poco después, Fikriye fallece. Destrozada, Alya le confiesa a Cihan que, a pesar de todo lo que vivieron, siempre quiso a su madre, aunque nunca fue capaz de decírselo.

La muerte de Halis no pone fin a las dudas de Cihan. Aunque está convencido de que él tuvo algo que ver con el asesinato de Boran, cree que todavía falta una pieza clave para conocer toda la verdad. Para descubrir quién dio realmente la orden, necesita encontrar a Hamada, el hombre al que consideran el autor material del crimen.

Sadakat llama a Mine para advertirle de que Cihan empieza a sospechar de su embarazo y le pide que no le cuente nada por miedo a que la obligue a abortar. Poco después, Cihan le pregunta directamente si está embarazada, pero Mine lo niega.

Sadakat descubre por boca de Fidan que Zerrin está embarazada. Kaya le deja claro a Zerrin que, si confirma que el hijo es de Demir, desaparecerá para siempre de su vida y aceptará casarse con otra mujer. De hecho, Sadakat ya ha empezado a buscarle una nueva esposa y él asegura que está dispuesto a aceptar su decisión.

En el hospital, Nare recibe otra mala noticia al enterarse de que Oskan ha sufrido una nueva embolia. Sintiéndose responsable de todo lo ocurrido, le promete que volverá a casa con él, aunque Oskan le deja claro que no quiere hacerlo mientras siga enamorada de Şahin. Más tarde, Nare se despide de Şahin y le cuenta la decisión que ha tomado.

Zerrin escucha por casualidad una conversación entre Demir y Nadim sobre una reunión con Halis y Ecmel que este último sigue negando. En cuanto se lo cuenta a Şahin, Kaya también se entera y ambos acuden a la casa de Demir para exigir explicaciones. La tensión aumenta cuando Kaya apunta con una pistola a Nadim y, poco después, Cihan llega al lugar y hace lo mismo al enterarse de que Nadim estuvo en esa reunión, pero este le dice que no fue el culpable de la muerte de Boran. En medio del enfrentamiento, Demir abre fuego y se desencadena un intercambio de disparos que no van a más.

Más tarde, Şahin y Zerrin vuelven a preguntar a Ecmel por aquella reunión. Él insiste en que nunca estuvo allí y niega cualquier implicación en la muerte de Boran. Además, les adelanta que pronto saldrá de prisión, aunque les pide que mantengan la noticia en secreto para no alertar a sus enemigos.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 4 de agosto

Şahin decide dejar a un lado sus diferencias con Cihan y se ofrece a ayudarle a encontrar a Hamada, el hombre que podría aclarar de una vez por todas quién ordenó el asesinato de Boran.

Mientras tanto, Demir acude a casa de Fidan para llevarse a Zerrin, pero Şahin se lo impide. Está convencido de que no debe volver con una familia que pudo estar implicada en la muerte de Boran. Demir responde con una amenaza, si Zerrin no regresa con él, le contará a Ecmel que el hijo que espera es de Kaya.

Por otro lado, Mine sufre un fuerte dolor y llama asustada a Sadakat. Convencida de que el embarazo corre peligro, Sadakat acude de inmediato y hace que una ambulancia la traslade al hospital. Cuando Cihan descubre lo ocurrido, se enfrenta a Sadakat por haberle ocultado la verdad sobre el embarazo.

Aun sabiendo que puede perder a Alya, Cihan decide ser sincero y le cuenta que Mine está embarazada. La noticia deja a Alya completamente desconcertada y sin saber cómo reaccionar.

Mientras tanto, Nare toma una decisión definitiva y promete a Oskan que no volverá con Şahin y que permanecerá a su lado como su esposa.

Cihan descubre que Mine se ha llegadoa la mansión. Mientras que Cihan le dice que vaya, Sadakat aprovecha la situación para recordarle a Alya que, ahora sí, ha llegado el momento de abandonar la casa.