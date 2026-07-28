Los 10 potentes estrenos de Prime Video este mes de agosto: del regreso más esperado del verano al éxito de terror del año

Ya está aquí el mes de agosto. Se acerca el mes más veraniego de todo el verano. Llegan las semanas más calurosas del año, y pese a que podamos estar en la playa o en la piscina, también tenemos que disfrutar un poco de estar en casa con el aire acondicionado y viendo las novedades que Prime Video nos trae este mes. Porque nos llegan unas cuantas, tanto en formato serie como en formato película. Por lo pronto, tendremos la esperadísima cuarta temporada de 'Reacher', una de las series insignia de la plataforma, además de la nueva 'Sterling point'. Pero donde llegan la mayoría de títulos de estreno es en el terreno del cine.

De alquiler/compra tenemos tres éxitos muy recientes: 'Scary Movie' con el regreso de Anna Faris; 'Obsession', la gran cinta de terror del año y quizá de la década, con cerca de 500 millones de dólares recaudados en taquilla; y 'The Drama', la cinta protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya. También tendremos la española 'Caminando con el diablo' con Tamar Novas y Marisa Salas, el documental definitivo sobre Novak Djokovic, o una nueva comedia protagonizada por Kevin James entre otros estrenos.

Estrenos de series

Sterling point

Sinopsis: Annie Jacobson es una chica de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo y su cariñoso padre adoptivo, la vida de Annie da un giro inesperado cuando ella y su hermano heredan, de su misterioso abuelo, una isla en Canadá. Allí Annie hace nuevos amigos, descubre el amor y conoce secretos familiares que nunca antes le habían contado.

Ella Rubin y Keen Ruffalo son los protagonistas del nuevo coming of age de Prime Video. Y si hay una plataforma de streaming ahora mismo a la que se le den bien este tipo de historias, esa es sin lugar a dudas la de Amazon. En esta nueva historia, además, como ya pasara con 'El verano en que me enamoré', tenemos una banda sonora perfecta para apoyar la trama. Si en la antes mencionara era Taylor Swift, en esta nueva serie encontramos a su alumna más aventajada: Gracie Abrams. Desde el trailer ya podemos verlo, ya que tiene de fondo uno de sus nuevos singles, 'Look at my life', de su nuevo álbum 'Daughter from hell'. A la protagonista ya pudimos verla en la película de Anne Hathaway 'La idea de tenerte', y aquí tiene pista libre para crear su propia historia. La serie está dirigida y escrita por Megan Park, y resulta que Rubin ya era fan de ella. "No dejo de pellizcarme para saber si es un sueño. Megan Park es un genio. Jodidamente maravillosa y una persona mágica. Estoy muy emocionada", dijo para Wonderland Magazine.

Fecha de estreno: 5 de agosto

Reacher (Temporada 4)

Sinopsis: La historia arranca cuando Jack Reacher presencia en el metro de Nueva York un suceso que interpreta inicialmente como un posible intento de atentado suicida. Cuando se acerca a una mujer cuyo comportamiento parece encajar con las señales de alerta de una terrorista, ella saca un arma y se dispara delante de él. El incidente arrastra al antiguo investigador militar a una compleja conspiración en la que se mezclan extremistas, políticos poderosos y viejos secretos del pasado.

Nuestro querido Alan Ritchson vuelve a ponerse en la piel de Jack Reacher una vez más. Ahora llega en una cuarta temporada (que se inspira en 'Mañana no estás',el libro número 13 de la saga literaria creada por Lee Child) repleta de acción, giros sorprendentes y, por supuesto, muchas peleas. "Queremos que cada año sea familiar, pero a la vez diferente, y siempre repleto de peligro, misterio, acción y, por supuesto, ese toque de humor sarcástico tan característico de Reacher", comentó el actor en el evento de presentación de contenidos de Prime Video. Y es que 'Reacher' es una de las series más vistas de la plataforma, una de las niñas mimadas del streaming, y no es para menos, porque su particular mezcla de géneros hacen que funcione mucho mejor que otras propuestas similares.

Fecha de estreno: 12 de agosto

Estrenos de películas

Scary Movie (Alquiler/compra)

Sinopsis: Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy), y Regina Hall (Brenda) se reúnen en 'Scary Movie' junto a favoritos que vuelven y nuevas caras frescas para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Se cruzan todas las líneas. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación. Y, lamentablemente, aunque ha sido un exitazo de taquilla (la segunda más taquillera de la franquicia, solo por detrás de la original), la crítica no ha acompañado, y la gran mayoría de los fans han destacado lo desfasada que ha quedado esta nueva entrega. "Por culpa de 'Scary Movie' la gente ha pensado que no soy muy inteligente. Tuve que acostumbrarme a ello", admitió Anna Faris a Fotogramas en una entrevista reciente.

Fecha de estreno: 4 de agosto

Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Sinopsis: Una noche oscura. Un restaurante abarrotado. Un hombre con un detonador irrumpe proclamando que viene del futuro. Es la 117.ª vez que regresa con la misma misión. Antes de que se acabe el tiempo, debe reclutar a un grupo de clientes del restaurante claramente no cualificados para detener el inminente apocalipsis de la inteligencia artificial y salvar a la humanidad de los peligros de las redes sociales. ¿El problema? Todo está en su contra, desde extraños escépticos y adolescentes con el cerebro podrido hasta monstruosidades algorítmicas que escapan a su control. Pero si este grupo lo consigue, el mundo podría salir adelante. ¿O no?

Una aventura cómica, dinámica, alocada y apocalíptica como ninguna otra, protagonizada por el ganador del Oscar Sam Rockwell, junto a Michael Peña, Haley Lu Richardson y Zazie Beetz. Sí, hemos visto muchas veces este tipo de historia. Un protagonista tiene que salir de un bucle temporal para salvar el universo. Pero nunca lo habíamos visto dirigido por Gore Verbinski, responsable de la trilogía original de 'Piratas del Caribe', o esa película de culto que es 'La cura del bienestar'. Y sí, esta película nos advierte sobre los peligros de la IA, que aunque por ahora la usemos para que nos eche las cartas o nos ayude a redecorar la casa, algunos la ven como la herramienta que traerá la perdición a la humanidad.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Obsession (Alquiler/compra)

Sinopsis: El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla.

El fenómeno del año. Ya no solo en cuanto a terror, sino en términos generales. Una película que no ha llegado al millón de dólares de presupuesto, y que poco a poco se acerca a los 500 millones en taquilla. Dirigida por el joven youtuber Curry Barker, y protagonizada por Daniel Johnston e Inde Navarrette (que ya suena con fuerza para los grandes premios de la temporada), se trata de una película angustiosa a todos los niveles. Parece inocente pero cuando entra de lleno en la historia, te coge y no te suelta hasta el final.

"Nunca sabemos de dónde viene Nikki y eso es aterrador. La historia se cuenta únicamente desde la perspectiva de Bear (la otra mitad de esta retorcida relación). Si parece absurdo, es porque para Bear lo es. Quiere a la chica de sus sueños y ella no actúa como él espera. Eso intensifica el terror, porque una de las experiencias más aterradoras es no conocer las intenciones de la otra persona. Hay momentos en los que se ve que Bear está mintiendo, les dice cosas a sus amigos que no le dice a Nikki. Creo que eso es algo muy humano y natural, y eso es lo que lo hace tan aterrador", comentó Inde para Cosmopolitan.

Fecha de estreno: 10 de agosto

Caminando con el diablo

Sinopsis: España, años ochenta. Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

La ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena, con Tamar Novas y Marina Salas como protagonistas, se estrenó en cines el pasado mes de marzo, con la producción de RTVE. El rodaje de la película tuvo lugar en Zaragoza, Los Monegros y en localizaciones de la Comunidad de Madrid, y se trata de un thriller angustioso y asfixiante que busca dar una nueva profundidad a este tipo de historias en nuestro país. No tuvo mucha suerte en taquilla pero es la típica película que aprovecha bien su segunda oportunidad en streaming. "Aparte del guion, que cuando terminé de leerlo parecía que solo hubiera pasado un segundo, me sedujo la posibilidad de trabajar con el equipo técnico que hizo 'Tarde para la ira', y con Javier Salmones, el director de fotografía de mi primera película, 'La lengua de las mariposas'", comentó Tamar para Fotogramas. "En cuanto al personaje, era un reto contar todo su dolor y sentimiento de culpa, y su brutalidad desde lo físico, porque apenas habla. Me gusta mucho trabajar con el cuerpo. Y desde luego me engolosinó que me plantearan el proyecto construyéndolo a partir de mí, me sentí muy halagado".

Fecha de estreno: 14 de agosto

Novak Djokovic: El lobo en invierno

Sinopsis: Documental sobre el tenista Novak Djokovic.

De la mano del director ganador del Emmy Jason Hehir, la película documental ofrece una mirada sin precedentes al tenista Novak Djokovic, al hombre detrás de los récords (24 títulos de Grand Slam), mostrando la compleja y controvertida figura que desafió todas las adversidades para convertirse en el mejor tenista masculino de la historia. Nacido en una Serbia devastada por la guerra, Djokovic creció en medio del conflicto y las dificultades económicas, mientras su familia lo sacrificaba todo para apoyar su carrera en el tenis.

Cuando irrumpió en el panorama profesional, no fue recibido con los brazos abiertos, sino con resistencia: se le percibía como un intruso indeseado que alteraba la rivalidad entre Federer y Nadal, tan querida por los aficionados que estos la habían elevado a la categoría de mito. Mientras que sus predecesores se comportaban con una elegancia mesurada, Djokovic era espontáneo, apasionado y sin filtros: un jugador que mostraba abiertamente todas sus emociones y cuya intensidad a veces le enfrentaba al mismo público ante el que jugaba. Siguiendo la estela de otros documentales como 'Rafa' o el 'A mi manera' de Carlos Alcaraz, Prime Video aprovecha la figura del tenista serbio para contarnos un poco más sobre su historia, tan desconocida para el gran público.

Fecha de estreno: 20 de agosto

Una novia para mi boda

Sinopsis: Matt ha pasado años ahorrando para la boda soñada de su prometida en Italia. Sin embargo, ella lo deja plantado en el altar y él decide irse solo de luna de miel. En su viaje conoce a Gia, una lugareña que lo ayuda a redescubrir el amor y la verdadera felicidad.

Kevin James es uno de esos actores de moda en Estados Unidos por su vis cómica, pero que en el resto del mundo no acaban de encontrar su lugar. Porque el humor estadounidense hay veces que es demasiado específico, y se apoya demasiado en la sociedad norteamericana, así que en otros países no acaban de triunfar del todo. En este caso, enésima historia de un hombre viajando a Italia y encontrándose a sí mismo. Le acompaña Alyson Hannigan y el mítico Andrea Bocelli. "La película es especial para mí. Es el mejor proyecto en el que estuve involucrado hasta ahora", confesó el actor en el programa de Theo Von en Youtube. "El reparto y el equipo técnico fueron excepcionales. Es la primera vez que siento que puedo ser más auténtico frente a la cámara".

Fecha de estreno: 21 de agosto

Shelter, el protector

Sinopsis: En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Jason Statham recogió el testigo de los grandes héroes de acción de los 80 y 90 y les dio un lavado de cara muy necesario. Pese a que inició su carretera como saltador de trampolín, donde se ha hecho mundialmente famoso ha sido en el cine. Es verdad que sus películas suelen ser bastante parecidas entre sí, no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Pero eso no quita para que todas tengan algo que las hace especiales, y es casi siempre el carisma inigualable de Statham. También, por supuesto, su capacidad de pegar mamporros a diestro y siniestro. Eso nunca vamos a negárselo. "Él es auténtico; no hay nada falso en Jason. Lo que me gusta de él en esta película es que vemos tanto a la gran estrella de acción que todos conocemos como al hombre de familia", comentó Ric Roman Waugh, el director de la película, para Radio Times. "También ves a un hombre que vive bajo su propio código y traslada esos valores a su vida real; es artista marcial, es luchador, es alguien que se mantiene en forma todos los días".

Fecha de estreno: 21 de agosto

El drama (Alquiler/compra)

Sinopsis: Una pareja, en los días previos a su boda, se enfrenta a una importante crisis cuando una inesperada revelación desbarata lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

Zendaya y Robert Pattinson son dos de los actores con más trabajo en la actualidad, si unimos a la ecuación a Tom Holland. Esta película es mejor llegar sin saber mucho sobre ella, porque tiene varios giros en la historia que hacen que la experiencia completa sea verla totalmente a ciegas de su trama. Ha sido uno de esos pequeños éxitos independientes del año, y las críticas han sido muy positivas, sobre todo por las actuaciones de los protagonistas. "Me interesan los personajes con matices que a veces toman decisiones o hacen cosas que hacen difícil quererlos o incluso aceptarlos. Eso hace mi trabajo más interesante porque me carga la responsabilidad de que el espectador continúe empatizando con ellos, independientemente de sus defectos. También creo que es importante que existan personajes femeninos imperfectos, con capas y profundidad", comentó Zendaya en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 27 de agosto

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