Christian Gálvez vuelve al universo de 'Pasapalabra' y presentará dos pilotos de 'El Rosco' para su adaptación en EEUU

Mientras el caos por El Rosco de 'Pasapalabra' continúa revolucionando la parrilla en España, puede que el salto del formato al mercado americano esté a la vuelta de la esquina. La productora MC&F, que posee el copyright de la prueba final que ha sido arrebatada este año a Atresmedia, grabará este verano un piloto en Los Ángeles con Christian Gálvez al frente, con una versión tanto en inglés como en español.

Tras el anuncio de Mediaset de que será Carlos Sobera quién se ponga al frente de 'Rueda la letra', el concurso que incorporará El Rosco siete años después de la salida de 'Pasapalabra' de Telecinco; el que fue su presentador durante 12 años ha encontrado su forma de reencontrarse con el formato fuera de nuestras fronteras.

Según ha adelantado El Confidencial Digital, la productora neerlandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution grabará un piloto este verano en Los Ángeles de la versión americana de 'El Rosco', y contarán con Christian Gálvez para retomar su puesto como maestro de ceremonias del concurso. Tras más de una década dominando a la perfección la mecánica del formato, el presentador podría reencontrarse con el proyecto que más ha marcado su trayectoria profesional.

Christian Gálvez grabará el piloto de la versión americana de 'El Rosco' en Los Ángeles

Sin embargo, este salto internacional del formato, que lejos de exportarse como 'Pasapalabra' se centrará en la prueba de El Rosco, tampoco pasará por expandir 'Rueda la letra' al otro lado del globo. La compañía neerlandesa ha aclarado que quieren venderlo como un proyecto independiente, desligado de cualquier concurso concreto y con una identidad propia que encaje en el mercado americano.

Así, esta decisión por parte de MC&F de impulsar la prueba de 'El Rosco', que hasta ahora había formado parte de concursos, como un formato independiente, sume en incertidumbre el futuro de aquellos espacios a nivel internacional que continúan usándola. En este sentido, hay que recordar que la versión argentina de 'Pasapalabra' que se emite en Telefe es el único espacio que sigue utilizando El Rosco como prueba final a día de hoy.

Y es que, su victoria judicial conseguida en España al retirar por orden judicial la prueba final del formato conducido por Roberto Leal en Antena 3 podría sentar un precedente para la productora neerlandesa a la hora de reclamar la explotación de 'El Rosco' en otros territorios. Por el momento, tal y como avanza el citado medio, ITV estudios se ha negado a aclarar si existen negociaciones para mantener el uso de la prueba fuera de España o si este conflicto se extenderá a otros mercados.