Guerra abierta: Atresmedia niega en un comunicado a Mediaset y le acusa de querer "destruir" 'Pasapalabra'

La guerra por 'Pasapalabra' sigue más que abierta. Después de que este jueves, Mediaset anunciara en un encuentro privado con medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, la intención de MC&F de demandar a Atresmedia e ITV Studios al considerar que la mecánica de 'AlaZ' contiene grandes similitudes con 'El Rosco' y que ha reclamado la marca 'Pasapalabra' para poder denominar así al nuevo programa que se está preparando y que incluirá 'El Rosco' como elemento principal y final; ahora ha sido Atresmedia quién ha movido ficha.

Así, este viernes, Atresmedia ha decidido contestar a las acusaciones de Mediaset y MC&F mediante un comunicado en el que se defiende de dichas inculpaciones y no duda en señalar al grupo con sede en Fuencarral por considerar que ha emprendido una campaña para "destruir" al concurso líder de la televisión recalcando además el perjuicio que eso tiene para sus espectadores.

Este es el comunicado íntegro en el que Atresmedia defiende su postura en diez puntos desmontando así lo difundido por Mediaset en las últimas horas:

1. Atresmedia ha cumplido escrupulosamente con la sentencia, que ha ejecutado de forma voluntaria ante el tribunal correspondiente, por la que se requería el cese de la emisión de la prueba 'El Rosco', así como los demás pronunciamientos de la misma, entre otros, la consignación de la indemnización oportuna que ya se ha hecho efectiva.

2. El formato 'AlaZ' no se basa en 'El Rosco', sino que fue creado de manera independiente. El hecho de que se haya obtenido una licencia para la adaptación del formato 'DallAZetA', propiedad de la productora suiza RSI, empresa ajena a las partes litigantes; que es un formato preexistente, original, y pacíficamente explotado, constituye, de por sí, una prueba determinante de que la nueva prueba final de 'Pasapalabra', 'AlaZ', es un desarrollo independiente y novedoso no basado en 'El Rosco'.

3. Las diferencias entre 'AlaZ' y 'El Rosco' son incuestionables, y así lo han constatado tanto la prensa especializada como los concursantes y los propios espectadores desde el estreno. El elemento gráfico del ‘rosco’—el más distintivo del formato de MC&F según la propia sentencia del Tribunal Supremo— no existe en 'AlaZ'. A ello se suman, entre otras, las siguientes diferencias que otorgan originalidad propia a ‘AlaZ’:

La disposición de los concursantes enmarcados a modo de “cabina” frente a la disposición de éstos únicamente delante de plataformas o atriles.

El cambio del tiempo de respuesta a 110 segundos o un tiempo distinto al de ‘El Rosco’ añade un elemento diferenciador y demuestra que la dificultad de la prueba ha cambiado para los concursantes.

La introducción de la nueva mecánica, que en el fondo es la clave de la forma en la que se desarrolla el juego, consiste en completar los huecos de cada letra a partir de una definición, lo que la dota de más precisión dado que la respuesta correcta sólo puede ser una.

El concursante pasa a tener una tercera opción en el juego: pedir pista, completando una de las letras de la palabra y perdiendo tiempo a la vez.

La posibilidad de elegir el orden de las preguntas (de la A a la Z o de la Z a la A), que introduce un componente estratégico inexistente en ‘El Rosco’.

La denominación de la prueba final como ‘AlaZ’, que se aleja claramente de la denominación de ‘El Rosco’.

4. Se pretende algo sin precedentes: monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes. Las características genéricas de un tipo de programa (concurso, talk show, reality) no son apropiables en exclusiva. No constituyen objeto de propiedad intelectual ni las ideas ni el estilo de un programa o de una obra audiovisual. Tampoco se protege todo aquello que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural.

5. Los supuestos elementos coincidentes que Mediaset y MC&F han señalado, como los colores azul y naranja del programa o el enfrentamiento entre dos concursantes, son accesorios, lugares comunes y vienen condicionados por las pruebas previas del programa. Estos elementos no pueden ser monopolizados por MC&F. Son convenciones del género. Por tanto, esas supuestas “similitudes insalvables” que se han establecido entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’ se refieren a elementos ordinarios del lenguaje de los concursos televisivos: presencia de dos concursantes, dinámica competitiva, turnos, limitación temporal, aciertos, errores, tensión final o utilización de códigos cromáticos.

6. Más aún: ninguno de esos elementos pertenece a 'El Rosco'. El duelo por el bote, el tiempo acumulado, la presencia de famosos que ayudan a un concursante anónimo y el papel de clímax final son de 'Pasapalabra', presentes en todas sus pruebas desde hace más de dos décadas. Las preguntas asociadas a las letras del abecedario con tiempo limitado son la esencia de 'DallAZetA', el formato licenciado. La prueba es que el formato original que dio lugar a 'El Rosco', el '21x100', contaba con 21 preguntas en 100 segundos, sin duelo por el bote y sin acumulación de tiempo. Nada de eso existía cuando MC&F creó su formato: lo aportó 'Pasapalabra'. No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó.

7. 'Pasapalabra' tiene una identidad propia que no desaparece por cambiar una prueba final. Cualquier formato que se integre en ‘Pasapalabra´, como es normal, adopta necesariamente sus rasgos: sus concursantes, su ritmo, su estética. Esas son las "similitudes" que se señalan. No son huellas de 'El Rosco': son consecuencia natural de la integración — 'El Rosco' las tenía por la misma razón.

8. Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia.

9. Atresmedia e ITV Studios tienen absoluta confianza en la solidez jurídica de 'AlaZ' y se opondrán a cualquier pretensión de retirada cautelar del programa o de perjudicar su reputación.

10. Atresmedia e ITV Studios seguirán defendiendo su programa, a su equipo y a los millones de espectadores que, con su apoyo cada tarde, lo convierten en líder.