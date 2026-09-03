La trascendental determinación de Atresmedia con Cristina Pedroche que aclara su futuro más allá de las Campanadas

Se ha convertido en uno de los rostros más populares y queridos por la audiencia tras haber reinado durante años en la Nochevieja con las Campanadas. Por ello, Atresmedia sigue confiando en Cristina Pedroche y ha decidido renovar su contrato de larga duración.

Así, la vallecana ha sellado un acuerdo con Atresmedia para seguir ligada al grupo en el que ha desarrollado una destacada trayectoria profesional. Con esta renovación, ambas partes reafirman su voluntad de seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos, dando continuidad a una exitosa relación profesional que ha dejado algunos de los formatos más destacados de los últimos años.

Durante su etapa en Atresmedia, Cristina Pedroche ha participado en numerosos espacios de entretenimiento en los distintos canales del grupo, consolidándose como una de las comunicadoras más reconocibles y versátiles de la televisión española. La presentadora seguirá formando parte de 'Zapeando', programa en el que lleva siendo una de las colaboradoras principales desde hace 13 años.

Tras arrancar su gran camino profesional en 'Sé lo que hicisteis' como reportera, a lo largo de estos años, la vallecana ha seguido derrochando todo su talento en otros formatos como 'Otra movida' y 'El Hormiguero'. Además también ha sido presentadora de grandes formatos como 'Pekín Express', 'Password' o 'Love Island', entre muchos otros.

Por si fuera poco, su papel como presentadora de las Campanadas de Antena 3, formato en el que ha sido protagonista en los últimos años, ha marcado un hito en la historia reciente de las retransmisiones televisivas de Nochevieja, logrando el primer liderazgo de una televisión privada en la última noche del año durante tres años consecutivos.

Ahora, desde Atresmedia aseguran que seguirán trabajando mano a mano con la propia Cristina Pedroche para encontrar nuevos retos profesionales en los que la presentadora pueda demostrar toda su valía y seguir creciendo profesionalmente.