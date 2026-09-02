RTVE cesa las emisiones de 'Directo al grano' hoy: La 1 retira el magacín de la programación en lo que resta de semana por La Vuelta

RTVE modificará su programación vespertina el jueves 3 y viernes 4 de septiembre y cancelará la emisión de 'Directo al grano' por la retransmisión de dos etapas de La Vuelta 2026 en La 1. Es decir, el magacín conducido por Marta Flich y Martín Barreiro cesará sus emisiones este miércoles 2 y no las reanudará, a priori, hasta el lunes 7.

Si bien, después de que en estos días haya sido La 2 la cadena encargada de acoger el final de cada etapa, el jueves y viernes será la emisora principal del ente público la que tome el relevo, ofreciendo a su público la 12ª y 13ª etapas a partir de las 15:50 horas, justo después de la segunda edición del informativo territorial.

Debido a la retransmisión, liderada por Carlos de Andrés y Pedro Delgado, RTVE ha determinado repetir la misma táctica de la semana pasada y que sea 'Directo al grano' el producto que desaparezca de la programación de La 1. En este caso, durante dos días consecutivos. Con ello, el espacio producido por La Osa faltará a su cita diaria con la audiencia en lo que resta de semana.

Una estrategia con la que TVE trata de blindar la continuidad de sus series diarias después de que 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' sufrieran varios vaivenes en la parrilla durante el mes de junio y julio por la visita del Papa primero y por el Mundial y el Tour de Francia después. Así, las dos ficciones de Bambú Producciones continuarán deleitando con nuevos capítulos durante toda la semana y en sus horarios habituales.

Otras ofertas que tampoco verán alterado su ritmo de emisión serán 'Malas Lenguas', que este lunes inició su nueva era con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa como presentadores; y 'Aquí la tierra', que completará la programación vespertina del jueves y viernes con Jacob Petrus al frente y como telonero del 'Telediario 2'.

Así queda la programación de tarde de La 1 el jueves 3 de septiembre:

14:55 horas - 'Telediario 1'

15:30 horas - 'Teledeporte 1'

15:35 horas - 'El Tiempo'

15:40 horas - 'Informativo Territorial 2'

15:50 horas - La Vuelta 26. 12ª etapa

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:45 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

Así queda la programación el viernes 4 de septiembre: