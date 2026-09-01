TVE reduce la presencia de 'Directo al grano' en la programación de esta semana y blinda 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' ante La Vuelta

Como ya hiciera la semana pasada, TVE volverá a hacer cambios en su programación de sobremesa para poder ofrecer una de las etapas de La Vuelta a través de La 1 en lugar de en La 2 como es habitual. Será el jueves 3 de septiembre cuando la cadena principal acoja la retransmisión de la 12ª etapa de la competición ciclística en lugar de 'Directo al grano'.

Así, después de que estos días sea La 2 quién esté retransmitiendo el final de cada etapa, el jueves será La 1 quién tome el relevo ofreciendo a su audiencia la 12ª etapa que llevará la carrera a Vera-Calar Alto a partir de las 15:50 horas judsto después de la segunda edición del informativo territorial.

Debido a la retransmisión liderada por Carlos de Andrés y Pedro Delgado, TVE ha optado por repetir la misma estrategia de la semana pasada y que sea 'Directo al grano' el programa que desaparezca de la programación de La 1 por un día. Con ello, el espacio que presentan Marta Flich y Martín Barreiro faltará por un día a su cita diaria con la audiencia.

Un plan con el que TVE trata de blindar la emisión de sus series diarias después de que 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' sufrieran varios vaivenes en la programación durante el mes de junio y julio por la visita del papa así como por el Mundial y el Tour de Francia. Así, las dos series de Bambú Producciones seguirán ofreciendo nuevos episodios durante toda la semana justo después del ciclismo en sus horarios habituales.

Otros que tampoco verán alterada su emisión serán 'Malas Lenguas', que este lunes inició su nueva era con Gonzalo MIró y Ana Hinestrosa como presentadores, y 'Aquí la tierra', que completarán la programación vespertina del jueves junto a la retransmisión de La Vuelta.

Mientras, este cambio de La Vuelta a La 1 permitirá que La 2 pueda recuperar la emisión de Grandes documentales el jueves justo antes del comienzo del bloque de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Esther Palomera a las 17:45 horas. Así, la cadena emitirá 'Las criaturas secretas de África' a partir de las 16:25 horas y 'Rescate de animales bebé' a las 17:20 horas.

Así queda la programación de tarde de La 1 este jueves 3 de septiembre: