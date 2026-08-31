Una veterana colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' da el salto al nuevo 'Mañaneros 360' de RTVE, que se refuerza con más fichajes

Arranca parcialmente la nueva temporada televisiva este lunes 31 de agosto y, como cada año, los cambios de imagen, los nuevos fichajes y el baile de caras se suceden. Ahora, 'Poco Pasa TV' anuncia que una veterana colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' da el salto a 'Mañaneros 360' en su recién estrenada nueva etapa en La 1 de TVE con Jesús Cintora y Adela González.

Según la citada fuente, el magacín de la cadena pública principal ha fichado a Cruz Morcillo, periodista especializada en crónica negra e información policial, para reforzar la mesa de actualidad y sucesos que capitanea Adela González y que precede al bloque político que ahora comanda Cintora en relevo de Javier Ruiz.

Cruz Morcillo, de colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles' a fichaje de 'Mañaneros 360'

Así, la profesional jienense suma un reto más a su ya dilatada trayectoria televisiva, con la duda de fondo de si esta nueva función en TVE era compatible con su continuidad en el programa de Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3. Un extremo que ha podido verificar El Televisero: ambos proyectos serán compaginados sin problemas. Es decir, su trabajo en 'Mañaneros' no se traducirá en una salida de 'Y Ahora Sonsoles'.

Por otro lado, esta duplicidad supondrá su regreso a la franja matinal, en la que trabajó 12 años ininterrumpidos durante su largo paso por 'El programa de Ana Rosa'. Recordemos que Cruz Morcillo se mantuvo en el espacio matutino de Telecinco entre 2011 y 2023, siendo uno de los rostros más reconocidos y prestigiosos en la sección de sucesos. En 2023 puso fin a su colaboración con Ana Rosa Quintana para mudarse a la tarde con Sonsoles, donde ha conservado su puesto hasta la fecha.

Junto a Morcillo, 'Mañaneros 360' recupera también a Gema Peñalosa, experta en sucesos y en tribunales, e incorpora a José María Benito, mediático inspector jefe de la Policía Nacional, y al periodista Paco Jiménez. Unos fichajes que permiten inferir una mayor apuesta por la crónica de sucesos.

Por su parte, 'Y ahora Sonsoles' no se ha quedado atrás y también ha querido reforzar su nueva temporada, que da comienzo este lunes 31, con los fichajes de Samantha Vallejo-Nágera y Gema López, adelantada en exclusiva por El Televisero.

