Roberto Arce abandona 'Noticias Cuatro' y cede el relevo a su hijo para marcharse a 'Informativos Telecinco'

La marcha de María Casado de 'Informativos Telecinco' y de su edición de fin de semana supuso un auténtica sorpresa dentro del sector. Mientras que en Mediaset ha provocado que los informativos que dirigen Francisco Moreno y Carlos Franganillo se hayan visto obligados a hacer nuevos movimientos para buscar un sustituto a la altura de la presentadora. Así, el grupo ha elegido a Roberto Arce como nuevo presentador.

Como ya se había avanzado, la intención de Mediaset pasaba por mantener a Carmen Corazzini como presentadora de la edición de fin de semana de 'Informativos Telecinco' tras ser la habitual sustituta de María Casado. Pero desde la cadena se buscaba a un presentador para que la acompañara en las labores de presentación y volver a recuperar una dupla de presentadores como la que formó Casado con David Cantero.

Finalmente, Mediaset ha encontrado la solución dentro del propio grupo para evitar tener que hacer fichajes externos y así no hacer un gran gasto presupuestario en un momento en el que 'Informativos Telecinco' vive la mayor crisis de audiencia de su historia en sintonía con el de la cadena. Así, según avanza Poco Pasa TV, el nuevo presentador de la edición de fin de semana será Roberto Arce.

De esta manera, Roberto Arce dará el salto a Telecinco después de 12 años al frente de la edición de fin de semana de 'Noticias Cuatro' así como de 'Cuatro al día fin de semana' entre 2019 y 2024. Previamente cabe recordar que el presentador también condujo 'Noticias Cuatro 2' junto a Mónica Sanz entre 2011 y 2013 tras su fichaje por Mediaset.

Y para suplir su marcha en 'Noticias Cuatro', Mediaset ha decidido situar a Diego Arce, el hijo del presentador como nuevo copresentador de las ediciones del fin de semana del informativo junto a Marta Reyero. Cabe destacar que el joven periodista lleva formando parte de 'Noticias Cuatro' desde su vuelta en 2024 como reportero especializado en Política y Tribunales tras su paso por formatos como 'En boca de todos', '120 minutos' y 'Las cosas claras'.

Roberto Arce, de 'Antena 3 Noticias' y 'Noticias Cuatro' a nuevo presentador en Telecinco

Con este movimiento, Roberto Arce regresará a Telecinco donde ya condujo el espacio 'Amores que duelen', un docu-reality sobre la violencia de género entre 2014 y 2019.

Es licenciado en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (1982-1987). Comenzó su carrera profesional en la Agencia EFE para dar el salto un año después a Radio España. En 1989 dio el salto a Antena 3 donde ha sido reportero, subdirector, director y presentador de varios programas informativos, además de enviado especial en la Guerra del Golfo (1990-1991) y la Guerra de Bosnia (1992-1995).

Durante su paso por 'Antena 3 Noticias' editó y presentó diferentes ediciones del informativo como la edición matinal, 'Antena 3 Noticias 1', 'Antena 3 Noticias 2' y la del fin de semana tanto en solitario como con parejas como María Rey, Susanna Griso, Pilar Galán y Mónica Carrillo.

También se encargó de presentar diferentes formatos como 'Espejo Público' en su edición semanal los domingos por la tarde así como el magacín matinal 'Buenos Días, España' y la tertulia política 'La respuesta'. Tras 22 años en Antena 3 fichó por Mediaset en 2011.

Diergo Arce, de reportero a presentador de 'Noticias Cuatro'

Diego Arce en 'Noticias Cuatro'

Por su parte, Diego Arce debutará como presentador de 'Noticias Cuatro'. El joven es Graduado en Derecho por la Universidad de Alcalá. Después realizó un Máster en Periodismo en Radio, Televisión y Multimedia impartido por la Escuela Superior de Imagen y Sonido (CES).

Su trayectoria en los medios de comunicación empezó como redactor para 'Antena 3 Noticias' entre junio y diciembre de 2019. En junio de 2020 fichó por Telemadrid como reportero del programa '120 Minutos', donde se mantuvo hasta octubre del mismo año. Además, Arce compaginó este puesto con el de redactor y reportero temporal para 'Informativos Telecinco', donde se mantuvo entre julio y agosto de 2020. Después fichó por el programa 'Las cosas claras' presentado por Jesús Cintora en TVE entre 2020 y 2021.

En septiembre de 2021 regresó a Mediaset como reportero de 'Los teloneros' y posteriormente volvió a 'Informativos Telecinco'. Entre septiembre y noviembre de 2022 dio el salto al programa 'Madrid Directo' en Telemadrid. Después fichó por 'En boca de todos' en el que se mantuvo unos meses hasta que desde 2024 forma parte de 'Noticias Cuatro'.