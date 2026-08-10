10 estrenos que ver este fin de semana del 28 al 30 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o HBO Max: de lo nuevo de Zendaya a 'Hamnet'

Ya tenemos ante nosotros el último fin de semana de agosto. Parece mentira pero el verano está en sus últimos estertores. De hecho, estos días hasta hemos tenido una ola de frío polar ártico. Ahí es nada. Si puedes y tienes tiempo y vacaciones, hay que aprovechar este final de mes, un buen fin de fiesta al verano de 2026. Y uno de los planes puede ser una noche de cine en casa, con alguno de estos 10 estrenos que llegan a los catálogos de las plataformas de streaming. ¿Con qué podemos empezar? Con el nuevo thriller de Robert De Niro para Netflix sobre un asesinato en serie: 'Susurran tu nombre'.

También tenemos opciones de comedias de terror como la nueva entrega de 'Hellboy' o 'Turno de noche', con Joe Keery ('Stranger Things') y Liam Neeson, ambas en Movistar Plus. Pero si hay un gran estreno este fin de semana, ese es 'El drama', también una comedia de humor negro, con Robert Pattinson y Zendaya. Y, por supuesto, también tenemos que destacar 'Hamnet', una de las grandes sorpresas de este 2026, y que cuenta con la ganadora del Oscar Jessie Buckley, que arrasó en la temporada de premios.

Susurran tu nombre

Sinopsis: Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a The Whisper Man, el asesino en serie relacionado con el caso.

Si hay una leyenda en Hollywood es, sin duda, Robert De Niro. El ganador de un Oscar lleva años y años dándonos personajes inolvidables. Y ahora, como tantas otras estrellas del cine, ha dado el salto a la televisión. Ya le vimos en la ficción política 'Día cero'. Este mes de agosto vuelve a Netflix con 'Susurran tu nombre', compartiendo protagonismo con Michelle Monaghan y Adam Scott. Todo tiene un aire a thriller de los 90, y parece que puede convertirse en uno de los grandes éxitos del verano. James Ashcroft, director de la irregular 'La ley de Jenny Penn', es el encargado de adaptar la novela homónima de Alex North, con momentos de terror, y que recuerda en algunos momentos a películas como 'El coleccionista de huesos'.

"Ha sido absolutamente un sueño trabajar con este reparto tan increíble. Me preocupa menos que haya un equilibrio entre los personajes que el impacto que cada papel necesita tener en la historia y en el público", ha comentado su director en una entrevista para Collider. "Cada personaje debe ser esencial, por su función y su propósito, para la historia, y cada actor, incluidos aquí los actores con pequeñas intervenciones y los extras con presencia destacada, debe tener una fuerza propia que le permita causar impacto".

Plataforma: Netflix

Memorias de un caracol

Sinopsis: Australia, años 70. Grace Pudel es una niña solitaria e inadaptada, aficionada a coleccionar figuras decorativas de caracoles y con una devoción profunda por las novelas románticas. La muerte de su padre cuando tan solo es una niña, la lleva a tener que separarse de su hermano mellizo, Gilbert, lo que la aboca a una espiral de ansiedad y angustia. Sin embargo, la esperanza vuelve a su vida cuando conoce a una excéntrica anciana llena de determinación y amor por la vida llamada Pinky, con la que entablará una larga amistad que le cambiará la vida para siempre.

Esta cinta de animación australiana consiguió colarse entre las películas nominadas al Oscar a Mejor Película de Animación. Con una competencia brutal, no consiguió la preciada estatuilla, pero se convirtió en una de las grandes historias de animación de los últimos años. Con una historia un poco más adulta de lo que solemos encontrar en este tipo de films, cuenta con Sarah Snook, una de las protagonistas de 'Succession', dando voz al personaje principal. Una fábula ambientada en los 70 que nos demuestra una vez más que en el cine de animación podemos encontrar verdaderas obras de arte.

"Me siento atraído por los desvalidos. Personas que son percibidas como diferentes, marginadas. No me interesan los héroes. Probablemente sea porque, en última instancia, hago películas sobre mí mismo. Realmente empatizo e me identifico con mis personajes", contó su director, Adam Elliott, en una entrevista para Variety.

Plataforma: Prime Video

Hellboy: El hombre retorcido

Sinopsis: Hellboy y un agente novato del BPRD se quedan varados en los Apalaches rurales de los años cincuenta. Allí descubren una pequeña comunidad embrujada, liderada por el Hombre Torcido.

Pese a contar con el mismísimo creador del personaje en el guión, Mike Mignola, o con el director de la alocada 'Mamá y papá', Brian Taylor, esta nueva entrega de 'Hellboy' no acaba de funcionar por ningún lado. Sobre todo por culpa de su evidente falta de presupuesto, que se nota a veces (y mucho) en los efectos visuales. Aplaudimos que por fin abracen el terror que siempre estuvo presente en su contrapartida comiquera. Pero su nueva encarnación, con Jack Kesy ante el reto de hacernos olvidar a Ron Perlman o, en menor medida, a David Harbour, no acaba de conectar por ningún lado. Una pena porque tiene momentos realmente interesantes e inspirados.

"Su intención es hacer una película de terror, así que estará bien. Será interesante. Ayer leí el nuevo borrador del guion, y sí, es definitivamente R. Es el primer guion de Hellboy que leo y digo: 'Oh, es una película de terror', que es lo que yo quería", comentó Mignola en su Instagam. "Taylor no tiene reputación como director de películas de terror. Pero, hasta ahora, hemos tenido dos directores de películas de terror que han hecho películas de ‘Hellboy’ y nunca hemos conseguido una película de terror".

Plataforma: Movistar Plus

Turno de noche

Sinopsis: Cuando un hongo mutante altamente contagioso escapa de una instalación sellada, dos jóvenes empleados y un veterano agente de bioterrorismo, deben sobrevivir al turno de noche más alocado de la historia para salvar a la humanidad de la extinción, mientras el microorganismo se propaga y destruye todo a su paso.

Tras terminar 'Stranger Things', todos sus protagonistas han buscado refugio en diferentes proyectos. La única que ha conseguido triunfar en el terreno interpretativo es Millie Bobby Brown, aunque atada a un contrato con Netflix. O, en menor medida, Finn Wolfhard. Joe Keery, por su parte, aunque lo ha intentado, sigue brillando mucho más en el terreno musical con su grupo Djo. Aunque en esta película, comedia de terror con zombies, parece pasárselo en bomba. Firma el guión (y la novela en la que se basa) David Koepp, guionista habitual de Spielberg. Y, además, cuenta en su reparto con Liam Neeson. "Esa sí que es una amenaza invisible y más hoy, cuando la negligencia y la estupidez abunda tanto en el mundo", comentó sobre la película el actor protagonista para Fotogramas. "Es lo más perturbador de la película. Puede que algo parecido esté ocurriendo ahora mismo, algo de lo que nadie es consciente, pero que está ahí, latente, esperando a estallar. Por eso la trama se siente tan real. Eso es lo que pensé cuando leí el guion".

Plataforma: Movistar Plus

Hombre lobo

Sinopsis: Blake es un hombre casado y padre de familia residente en San Francisco que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto. En plena crisis de pareja con su enérgica esposa Charlotte, Blake la convence para tomarse un descanso de la gran ciudad y visitar la propiedad con su hija Ginger. Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Pero, con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible...

Leigh Whannell es uno de los creadores de la saga de terror 'Insidious', y quiso embarcarse en un proyecto diferente: darle un nuevo ángulo a la clásica historia del hombre lobo. En este caso, con Christopher Abbot, al que conocimos en la serie 'Girls', y que acaba de fichar por Marvel para dar vida al profesor Charles Xavier. Acompañado por Julie Garner, tenemos ante nosotros una película que busca ser muchas cosas a la vez, pero que se queda en tierra de nadie. Tiene momentos logrados de terror, sobre todo por querer usar solo una localización, para hacerlo todo aún más claustrofóbico. Pero no acaba de encontrar la tecla perfecta para destacar sobre otras adaptaciones del personaje.

"No sé si me daba miedo, más bien lo esperaba con ansias, como un desafío. Creo que lo vi como si fuera la actuación más física que iba a hacer o que probablemente intentaré hacer en mi vida, pero también el desafío que eso implicaba es lo que hizo lo divertido porque tuve que buscar inspiración de maneras que no había hecho para otros papeles", comentó Abbot para Aullidos. "Me vi muchos videos de animales en YouTube, así que la parte de investigación fue divertida, pude permitirte ser muy físico y para mí fue un desafío, pero también lo esperaba con ansias".

"Da más miedo cuando la transición es más lenta, porque sigo reconociendo pequeños elementos de Chris. Su piel y su pelo cambiaban, pero seguía teniendo sus ojos, y creo que si quieres que algo dé más miedo sólo tienes que recurrir a algo familiar. Por eso siempre ponen muñecos en las películas de terror, porque ves un muñeco casi todos los días. Así que creo que este 'Hombre Lobo' es casi más aterrador por esa razón: que hay algo familiar, que Charlotte sigue viendo a su marido, pero ya no está ahí", contó Julie Garner para Screen Rant, sobre el proceso de transformación del hombre lobo en la película.

Plataforma: Movistar Plus

La captura

Sinopsis: 2016, estado de Sinaloa. Dos policías mexicanos, durante un control rutinario en las últimas horas de su turno, detienen un coche robado y se encuentran cara a cara con uno de los delincuentes más peligrosos del mundo: el Chapo Guzmán, patrón del temible Cártel de Sinaloa.

La historia de Joaquín Guzmán Loera, es decir, el Chapo Guzmán, ha sido contada de decenas de formas a lo largo de los últimos años tanto en cine como televisión. Pero la nueva película de Netflix México da un giro. El protagonista ya no es el Chapo, sino dos agentes mexicanos que se cruzan en su camino. Una nueva visión que hace que 'La captura' destaque por encima de otras películas sobre narcotraficantes. Se ha colocado como lo más visto en Netflix España e incluso Arturo Pérez-Reverte la ha recomendado en su cuenta personal de X. "Vi 'La captura' (Netflix) y me pareció una película extraordinaria; el cine mexicano sigue siendo muy grande".

18 millones de visualizaciones y top 10 en 90 países. Unos datos demoledores para una película de este género, y además, sin ser de habla inglesa. El guion fue escrito por Bernardo Esquinca, con base en una columna del periodista Héctor de Mauleón, y está protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández, Héctor Kotsifakis, Paola Fernández y Juan Pablo Cruz García. "Arturo representa a millones de mexicanos que tienen familias que intentan salir adelante día a día e intentan hacer lo que pueden con lo que tienen. Y a pesar de las limitantes hacen su trabajo de manera correcta”, comentó Alfonso Herrera a Animal MX sobre su personaje, Arturo Carmona, uno de los dos agentes federales.

Plataforma: Netflix

El drama

Sinopsis: Una pareja, en los días previos a su boda, se enfrenta a una importante crisis cuando una inesperada revelación desbarata lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

Kristoffer Borgli vuelve tras su surrealista 'Dream scenario' junto a Nicolas Cage, para dirigir y escribir una nueva comedia alocada repleta de giros: 'The Drama'. Es difícil hablar de ella sin hacer muchos spoilers, pero debemos insistir y mucho. Esta película mejora mucho si la vemos sin saber nada. Robert Pattinson y Zendaya hacen una pareja perfecta en esta quizá versión moderna de 'La guerra de los Rose', y no ese soso remake que desperdició a Benedict Cumberbatch y Olivia Colman el año pasado. "Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco", comentó Pattinson para Interview. "Acabé llamando a Zendaya la noche antes de rodar la escena. Compartí mis dudas con ella, hablé durante dos horas, y al cabo de un rato, con mucha calma, me hizo entender que la línea decía simplemente lo que estaba a simple vista, que no había ningún significado oculto".

Plataforma: HBO Max

Los Simpson: Yellow Mirror

Sinopsis: Una lámpara defectuosa revela una verdad desgarradora sobre lo que Homer cree que es la realidad, y una tableta con inteligencia artificial se hace amiga de Maggie y la controla. Los Simpson luchan por encontrar la luz a través de dos historias oscuras, curiosas y extrañas.

Escrito a cuatro manos por Carolyn Omine y su hijo Kai, pudo verse en la D-23 de Disney este mes de agosto, y las críticas no han hecho más que aplaudir este episodio doble. Mientras preparan el desembarco de su nueva película para el año 2027, 'Los Simpson' siguen más vivos que nunca. Acercándose a su temporada número 40 y con el episodio 1.000 en el horizonte, la familia creada por Matt Groening sigue teniendo cosas que contar, y a la vista está con este nuevo especial exclusivo de Disney Plus que parodiará la serie de culto 'Black Mirror'. ¿Están de vuelta? Bueno, es que realmente nunca se fueron. Simplemente dejamos de hacerles caso, pero siguen dando buena muestra de lo que son capaces de hacer.

Plataforma: Disney Plus

Hamnet

Sinopsis: La historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, 'Hamlet'.

La directora Chloé Zhao, que ganó un Oscar en 2021, con 'Nomadland', consiguió gracias a esa película con Frances McDormand colocarse en el estrellato de directoras de Hollywood. Gracias a eso dio el salto a Marvel con la película 'Eternals', pero esta fue un fracaso absoluto, y los fans la masacraron. Se canceló la secuela y Zhao pasó cuatro años sin dirigir un proyecto. Hasta que llegó la oportunidad de 'Hamnet', adaptando uno de los grandes éxitos literarios de los últimos años. Aunque fue perdiendo fuelle en favor de otras películas en la carrera de premios, consiguió alzarse con el reconocimiento a Mejor Película Drama en los Globos de Oro, y se llevó un incontestable Oscar para Jessie Buckley como Mejor Actriz.

"Durante cuatro años, desde 'Nomadland' y 'Eternals', experimenté una pérdida personal tras otra", contó Zhao en una entrevista para Vanity Fair. "Se acumularon hasta formar un maremoto. "Mi relación con Josh, que terminó hace dos años y medio, fue una de ellas. Estuve con otra persona mientras rodaba 'Hamnet', y no hablaré de nuestra relación para respetar su privacidad. Lo cierto es que muchos de los personajes masculinos de mis películas son mosaicos de los hombres de mi vida. Intento mostrar sus perspectivas, su dolor y pena no expresados, sus sombras reprimidas y su luz brillante, en un intento de aprender a amarlos mejor y a ser amado por ellos".

Plataforma: SkyShowtime

Criaturas de Dios

Sinopsis: En un pueblo de pescadores irlandés azotado por la lluvia, una madre miente para proteger a su hijo. Esa decisión tiene un impacto devastador en su comunidad, en su familia y en ella misma.

Paul Mescal y Emily Watson unen fuerzas en este intenso drama rural irlandés. Anna Rose Holmer y Saela Davis se encargan de dirigir a ambos en una historia con un fuerte componente psicológico de esos que se van cociendo muy lentamente. La película se presentó internacionalmente dentro de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Y no es para todos los gustos, porque hasta más o menos la mitad del filme, no llega realmente el punto de inflexión de la historia. "Suelo recordar algo que solía decir mi profe de interpretación: 'Tu trabajo no es ser ético, sino implicarte en la vida del personaje y entender lo que le motiva a ser una buena persona, una mala persona o una apática. Disfruto de la destreza que conlleva el interpretar a alguien que no se parece en absoluto a ti. Y considero que si todos interpretásemos únicamente a personajes que nos parecen buenos, justos o heroicos, el cine sería mucho más aburrido", confesó Mescal en Vanity Fair, en una entrevista promocional de la película, producida por A24.

Plataforma: Filmin