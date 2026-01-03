Los espectadores dictan este claro veredicto al final de la serie 'Stranger Things' en Netflix y hay gran consenso

Con la llegada de 2026 ha llegado también el esperadísimo final de una de las series de más éxito de Netflix. Y es que la plataforma lanzaba el último episodio de 'Stranger things' en la madrugada del 1 de enero después de haber lanzado esta quinta temporada en tres etapas.
Una quinta temporada con la que Netflix ha sacado toda su artillería al promocionar la ficción en pleno centro de Madrid e incluso consiguiendo que la tipografía de la serie ocupara las luces de 'Feliz 2026' en la Puerta del Sol.
La pandilla de jóvenes formada por Will Byers (Noah Schnapp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink) y Once (Millie Bobby Brown) junto a Joyce Vyers (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke), Erica Sinclair (Priah Ferguson) y Murray (Brett Gelman) se adentran en este capítulo una última vez en la dimensión alternativa del mundo de Del Revés, sobre la cual han ido descubriendo datos nuevos y reveladores en los capítulos de la quinta temporada para acabar definitivamente con Vecna (Jamie Campbell Bower) y salvar a Hollie Wheeler (Nell Fisher).
Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'
Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.
El veredicto de la audiencia al capítulo final
Como era de esperar, el final de 'Stranger Things' está siendo muy comentado en redes sociales. Uno de los que no tuvo reparo en expresar su opinión es Rayden. El cantante y participante de la primera edición del Benidorm Fest aseguró en su cuenta de "X" que es una "llorera de capítulo" y no duda en darle un 10.
"El final de Stranger Things le hace justicia a los personajes, cerrando un ciclo que conecta desde el primer episodio de la serie. No es una conclusión perfecta, pero sí es digna para todos los fans que amamos esta serie", destacan desde una cuenta dedicada a hablar de series.
Y es que por lo general, el veredicto de la audiencia con este final de 'Stranger things' es bastante positivo. Son muchos los fans que han quedado contentos con este cierre de la serie de los hermanos Duffer. "He quedado muy satisfecho con el final de #StrangerThings. Aunque es bastante predecible, se agradecen las series que evitan incurrir en estereotipos como arcos de redención o finales felices", señala otro crítico de cine y ficción.
No obstante, como suele ser habitual con series tan exitosas, no todos han quedado muy felices con el resultado. Algunos incluso han comparado el final de 'Stranger things' con el de 'Juego de tronos'. "Madre mía, el final de Stranger Things. Un chicle estirado hasta que te pone de mala baba. 2 horas de vacío absoluto. Un epílogo más largo que un año sin pan. Todo épico. Señores vestidos de niños. El ejército por ahí. Que un producto como este de tanta pereza no es normal", sentencia Óscar Broc, colaborador de 'Aruser@s'.
