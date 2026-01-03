Los espectadores dictan este claro veredicto al final de la serie 'Stranger Things' en Netflix y hay gran consenso

Con la llegada de 2026 ha llegado también el esperadísimo final de una de las series de más éxito de Netflix. Y es que la plataforma lanzaba el último episodio de 'Stranger things' en la madrugada del 1 de enero después de haber lanzado esta quinta temporada en tres etapas.

Una quinta temporada con la que Netflix ha sacado toda su artillería al promocionar la ficción en pleno centro de Madrid e incluso consiguiendo que la tipografía de la serie ocupara las luces de 'Feliz 2026' en la Puerta del Sol.

La pandilla de jóvenes formada por Will Byers (Noah Schnapp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink) y Once (Millie Bobby Brown) junto a Joyce Vyers (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke), Erica Sinclair (Priah Ferguson) y Murray (Brett Gelman) se adentran en este capítulo una última vez en la dimensión alternativa del mundo de Del Revés, sobre la cual han ido descubriendo datos nuevos y reveladores en los capítulos de la quinta temporada para acabar definitivamente con Vecna (Jamie Campbell Bower) y salvar a Hollie Wheeler (Nell Fisher).

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

El veredicto de la audiencia al capítulo final

Como era de esperar, el final de 'Stranger Things' está siendo muy comentado en redes sociales. Uno de los que no tuvo reparo en expresar su opinión es Rayden. El cantante y participante de la primera edición del Benidorm Fest aseguró en su cuenta de "X" que es una "llorera de capítulo" y no duda en darle un 10.

"El final de Stranger Things le hace justicia a los personajes, cerrando un ciclo que conecta desde el primer episodio de la serie. No es una conclusión perfecta, pero sí es digna para todos los fans que amamos esta serie", destacan desde una cuenta dedicada a hablar de series.

Y es que por lo general, el veredicto de la audiencia con este final de 'Stranger things' es bastante positivo. Son muchos los fans que han quedado contentos con este cierre de la serie de los hermanos Duffer. "He quedado muy satisfecho con el final de #StrangerThings. Aunque es bastante predecible, se agradecen las series que evitan incurrir en estereotipos como arcos de redención o finales felices", señala otro crítico de cine y ficción.

Llorera de capitulo. GRACIAS. 10/10 pic.twitter.com/me3Dg9typp — R A Y D E N (@soyRayden) January 1, 2026

El final de Stranger Things le hace justicia a los personajes, cerrando un ciclo que conecta desde el primer episodio de la serie. No es una conclusión perfecta, pero sí es digna para todos los fans que amamos esta serie. Tocará decirle adiós a los personajes que tanto queremos. pic.twitter.com/cAES5CUW4w — The Midnight Club (@TMidnightClub) January 1, 2026

La sensación de irme a dormir sabiendo que lo han hecho. Que le han dado un final redondo a #StrangerThings, que los Duffer lo han entendido absolutamente todo. Que llorera, joder Mike, mi psicólogo. I believe.



Me voy a dormir creyendo que las buenas historias si existen ❤️‍🩹 pic.twitter.com/KohtJqZof2 — El Templo del Geek 🎬🍿#SpiderMan #StrangerThings5 (@templo_del_geek) January 1, 2026

He quedado muy satisfecho con el final de #StrangerThings. Aunque es bastante predecible, se agradecen las series que evitan incurrir en estereotipos como arcos de redención o finales felices. Adiós Hawkins, me has hecho muy feliz esta década. Yo también elijo creer. @NetflixES pic.twitter.com/c6Uac8qtYY — Miguel Ángel Romero (@MiguelRomFe) January 1, 2026

Cuando una serie supera tantas expectativas, te acompaña tanto tiempo y te hace sentir tanta emoción es imposible dibujar un final perfecto. Pero el de #StrangerThings5 me pareció coherente, espectacular y muy emocionante. Lo disfruté muchísimo. Voy a mucho de menos Hawkins. pic.twitter.com/vzegiIR4WK — @dravensito 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@hportales) January 1, 2026

Un final perfecto para una serie perfecta, siempre les tendré cariño a estos niños #StrangerThings5 pic.twitter.com/pIR0azZncJ — david. (@daavidramos25_) January 1, 2026

PERFECTO.



El final de #StrangerThings es REDONDO.



Épico, coherente con la serie, emocionante, con un momento para cada uno de los protagonistas, con sorpresas...en definitiva:



GENERACIONAL.



Gracias, hermanos Duffer. pic.twitter.com/uyv6ivcCvc — Álvaro Luthor (@Alvaro_Luthor) January 1, 2026

Comienzo el 2026 yéndome a la cama con el ❤️‍🔥 repleto de sentimientos y de felicidad. No ha sido el final perfecto (¿o sí?), pero ha sido un cierre estudiado al detalle, hecho con el mayor de los cariños a su legado y a sus fans. Siempre agradecido, Duffers. #StrangersThings5 pic.twitter.com/cLdPD32XEb — Israel Adrián (@untalisrael) January 1, 2026

⭐️FINAL STRANGER THINGS ⭐️

10/10



Los Duffer regalan una obra maestra para finalizar un capítulo que ha durado 10 años de nuestras vidas. Un final dramático y épico y un epílogo a la altura de los personajes. #StrangerThings5 pic.twitter.com/UwGvVDhdCM — Ignacio Herruzo (@ignacioherruzo) January 1, 2026

El final de Stranger Things fue, como toda la serie, vintage. Las películas 80s eran simples: el héroe derrotaba al villano y todos eran felices. Los plot twists raros o muy extremos al final son cosa de los 2000s. El trauma del final (pésimo) de Game of Thrones nos dejó pensando… https://t.co/2GkLhskFx6 — Lolo Miño⚖️ (@LoloMino) January 1, 2026

Stranger Things tuvo un final increíble.



El que dice lo contrario vio la serie hace unos días y de corrido. No hay más.



Realmente pedí lo que me dieron.

Gracias Stranger Things. Que final hermoso. pic.twitter.com/qjiHaCMQ7G — Joaquin | Geek Room (@GeekRoomArg) January 1, 2026

Tienen que dejar de consumir series y películas esperando finales sobreexplicados, escenas postcréditos y muertes dramáticas. No le tengan miedo a la LIBRE INTERPRETACIÓN. El final de Stranger Things fue un cierre a la infancia, a un grupo de amigos que creció con nosotros, a la… pic.twitter.com/Cp5eErWWBB — Isma Oliva † (@isma_max) January 2, 2026

Yo, que soy muy de emociones, he acabado muy contento con el final de Stranger Things. Que tenga agujeros argumentales cae a un segundo plano. Si compro que hay monstruos con cabeza de flor no puedo ponerme tiquimisquis con el resto de cosas.



Y el círculo emocional se cierra de… pic.twitter.com/T2Nf8aSviM — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) January 2, 2026

EL FINAL de Stranger Things es Emotivo, Bonito y Bien Ejecutado. Esa escena de la campaña final fue HERMOSA por todo lo que significa para la serie es un cierre para la generación de Mike y el resto, pero al mismo tiempo es un pase de estafeta para otra generación. pic.twitter.com/A0qrKyxUaV — La Venganza de los Electroalces Pop (@Electroalces) January 1, 2026

El final de Stranger Things le hace justicia a los personajes, cerrando un ciclo que conecta desde el primer episodio de la serie. No es una conclusión perfecta, pero sí es digna para todos los fans que amamos esta serie. Tocará decirle adiós a los personajes que tanto queremos. pic.twitter.com/cAES5CUW4w — The Midnight Club (@TMidnightClub) January 1, 2026

El final de Stranger Things: No es fácil cerrar una historia que llevas contando por más de 10 años, y aunque los hermanos Duffer no lo lograron a la perfección, tampoco me pareció un desastre.



La batalla final fue demasiado grande y demasiado fácil al mismo tiempo, y no me… pic.twitter.com/F9t3Tf4bmg — ana⁴⁴ (@anapau_villa) January 1, 2026

Lo más importante del final de Stranger Things es que Dustin y Steve tuvieron el final que merecían.



Mejores amigos por siempre. pic.twitter.com/CI0rkqABot — ana⁴⁴ (@anapau_villa) January 1, 2026

Épico final. A la altura de mis expectativas. Gran cierre para una serie de época. Será más valorada a futuro, con el correr de los años.



"La felicidad se puede encontrar en muchos lugares". Stranger Things (2016-2025).#StrangerThings5 pic.twitter.com/nNj2TJrzDg — NANGO (@NangoCine) January 1, 2026

Casi las cinco de la mañana y he acabado Stranger Things.

Un final a la altura, acojonante, inmenso, cerrando con broche de oro una temporada con vaivenes pero globalmente majestuosa.



A ritmo de Heroes de David Bowie nos despedimos de Hawkins.



Yo elijo creer. pic.twitter.com/iz3URxS9v9 — Javier Baquero 💤 (@JaviLannister) January 1, 2026

Yo, que soy muy de emociones, he acabado muy contento con el final de Stranger Things. Que tenga agujeros argumentales cae a un segundo plano. Si compro que hay monstruos con cabeza de flor no puedo ponerme tiquimisquis con el resto de cosas.



Y el círculo emocional se cierra de… pic.twitter.com/T2Nf8aSviM — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) January 2, 2026

Ya he visto el final de 'STRANGER THINGS'.



Emocionante, obviamente. Personajes que amo y he acompañado durante años. He llorado. Han ido a lo seguro en alguna cosa, pero me alegra porque ha sido un final correcto y emocional.



Ha sido un gran viaje, gracias por todo ❤️‍🩹 pic.twitter.com/jEoIRU4sos — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) January 2, 2026

Veo a gente decepcionada con el final de Stranger Things y sinceramente no sé que esperaban, el final es lo más coherente con la serie centrándose en los personajes y teniendo cada uno su parte de protagonismo.

Aparte de muy emotivo y varias escenas épicas#StrangerThings5 pic.twitter.com/7lN8MHSQyW — Luma 🐉🌿 (@lumma91) January 1, 2026

El capítulo final de Stranger Things consigue un cierre satisfactorio, pero es conservador, sin riesgos y le falta magia. El tramo final pretende ser conmovedor a lo “a dos metros bajo tierra”, pero se queda en algo bastante blandito.



Lo mejor, Winona Ryder y su hacha. https://t.co/LU6E7jELdn pic.twitter.com/9J04QZAYAf — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) January 1, 2026

🎬 Opinión del capítulo final De Stranger Things 5

👉Nota del capítulo 📝 9

👉Nota de la temporada 8'5



Un final perfecto para una serie realmente estupenda. Un cierre hermoso y apropiado para una época. A veces, matar a los personajes principales no es necesario para ofrecer un… pic.twitter.com/PM5dmWWpx3 — MikMik (@CorrecaminosMi1) January 1, 2026

El final de 'Stranger Things' es buenísimo! Un cierre perfecto, intenso y emotivo a casi 10 años de historia. Aplaudo lo involucradísimos que han estado los Duffer con esta historia y con sus personajes. La última escena he sido lágrimas. pic.twitter.com/zmaJbAzcM9 — Rubén Murillo Rosa (@Rmurillorosa) January 1, 2026

Pues después de terminar Stranger Things y leyendo un poco redes con el final... Para mi ha sido un buen final.



9 años desde que empezó y termina con un final abierto, pero de esos que lo hacen bien, asi que para mi 0 quejas y me lo he gozado como cuando la empecé a ver ❤️… pic.twitter.com/v5FqyHHES5 — TheMavericK (@TheMavericK_YT) January 1, 2026

Pues me ha encantado el final de Stranger Things: acorde a la línea de la serie, centrándose en los protagonistas y cerrando (lo suficiente) la historia.



Estamos acostumbrados a giros de guion espectaculares y no siempre son necesarios. — Guille Martín (@Farmaenfurecida) January 2, 2026

Por fin he visto el final Stranger Things y no puedo estar más feliz. El final ha sido todo lo que deseaba para la serie. He perdido la cuenta de las veces que he llorado con este capítulo. Quiero mucho a todos estos personajes y ha sido un placer vivir este viaje de 10 años ❤️. pic.twitter.com/bmacvGBCDV — Alex Del Hierro (@Ragnar__99) January 2, 2026

Stranger Things siempre fue una serie homenaje al cine de los 80, donde el poder de la amistad triunfa y los malos mueren. No hay vueltas de tuerca ni compleja construcción de mundo; todo es sencillo, binario y confort. Por eso el final es perfecto, terminó como tenía que ser. pic.twitter.com/yrb1pYyMQc — Ana Manson🦋 (@CapitAnna) January 2, 2026

No obstante, como suele ser habitual con series tan exitosas, no todos han quedado muy felices con el resultado. Algunos incluso han comparado el final de 'Stranger things' con el de 'Juego de tronos'. "Madre mía, el final de Stranger Things. Un chicle estirado hasta que te pone de mala baba. 2 horas de vacío absoluto. Un epílogo más largo que un año sin pan. Todo épico. Señores vestidos de niños. El ejército por ahí. Que un producto como este de tanta pereza no es normal", sentencia Óscar Broc, colaborador de 'Aruser@s'.

Madre mía, el final de Stranger Things. Un chicle estirado hasta que te pone de mala baba. 2 horas de vacío absoluto. Un epílogo más largo que un año sin pan. Todo épico. Señores vestidos de niños. El ejército por ahí. Que un producto como este dé tanta pereza no es normal. — Òscar Broc (@oscarbroc) January 2, 2026

No han arriesgado mucho con el final de Stranger Things y cumple, pero creo que simplemente seria todo mejor sin la "trama" de los militares. Toda ella es absurda, aburrida y rompe el ritmo.



Mención especial a fichar a Linda Hamilton para... ¿Estar enfadada y gritar a soldados? — Javier Sanabria (@Sh4rin_Papito) January 2, 2026

El final de Stranger Things es uno de los peores de la historia de las series, bodrio absolutamente histórico. — Juan Navarrete (@NaavarreeteJuan) January 1, 2026

📺 'Stranger Things' (episodio final)



📌 Qué desperdicio de temporada final y qué pena de conclusión para una serie que lo tenía todo.

📌 Ha tenido algún momento majo, pero la mayor parte ha sido una cadena de errores.

📌 Lo que han hecho con Winona Ryder no tiene nombre. pic.twitter.com/Cny6KgqlHl — Hablando en Serie (@HablandoSerie) January 1, 2026

El final de stranger things se siente tan final de juego de tronos, 10 años para esto? #StrangersThings5 pic.twitter.com/EQROrZtC8D — 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐💙💛 (@Kaiiruu98) January 1, 2026