Mediaset resuelve la crisis en su cúpula por la dimisión de su director de Antena con un nombramiento estratégico en su relevo

Hace unas semanas conocimos la salida de Unai Iparragirre de Mediaset tras su dimisión como Director de Antena apenas ocho meses después de su nombramiento. Este viernes, el grupo ha hecho oficial quién será el nuevo responsable de dicha área y por tanto el encargado de trabajar en contribuir a sacar a Telecinco de la grave crisis que atraviesa.

Después de la fallida apuesta por el que fuera director general de EiTB, ahora Mediaset se fija en el talento interno y ha ascendido a Raúl López Palomar, quien hasta ahora era director de programación de Cuatro, como nuevo responsable de la Dirección de Antena, que reportará a la Dirección General de Televisión del grupo en manos de Alberto Carullo.

Un nombramiento que no es baladí. Y es que hay que tener en cuenta que Raúl López Palomar ha conseguido con su trabajo al frente de la dirección de programación de Cuatro llevar a la cadena a sus mejores resultados desde los últimos ocho años. Así, el canal cierra temporada superando a La Sexta y siendo una de las alegrías de Mediaset en este curso televisivo.

Ahora, Raúl López Palomar tendrá como principal objetivo impulsar la estrategia de Antena de Mediaset y sobre todo dar un vuelco en la imagen y programación de Telecinco, que va a cerrar el mes de julio con un nuevo mínimo histórico con un 7% de audiencia. Unos resultados que mes a mes han ido mermando, y que no ayudan a ver una perspectiva de futuro halagüeña a corto plazo.

Trayectoria de Raúl López Palomar

Raúl López Palomar, nuevo director de Antena de Mediaset

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y con una amplia experiencia y conocimiento del sector y del grupo, se incorporó a Mediaset España en septiembre de 2009 como director de Programación de FDF. En 2013 fue nombrado director de Programación de Cuatro, cadena que ha concluido el curso televisivo 2025-26 con su mejor dato de temporada en los últimos ocho años.

Con anterioridad a su llegada a Mediaset España, Palomar ejerció como Head of Programming and Acquisitions de Paramount Comedy (2007-2009), Programming Acquisitions Manager de MTV España (2005-2007) y Coordinador de Programación de Antena 3 Televisión (2001 a 2005).