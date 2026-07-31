RTVE levanta hoy su programación por la muerte del actor Manolo Solo y ofrece un homenaje en el prime time de La 2

Este jueves saltaba la triste noticia del fallecimiento del actor Manolo Solo a los 62 años de edad a causa del cáncer que padecía. Para homenajear a uno de nuestros mejores intérpretes, RTVE ha decidido cambiar su programación y hacerle un homenaje este viernes en el prime time de La 2.

De esta manera, La 2 emitirá este viernes dentro de 'Historia de nuestro cine' la película más importante en la carrera de Manolo Solo. Así, la cadena ofrecerá la cinta 'Tarde para la ira' dirigida por Raúl Arévalo y gracias a la cual, el actor gaditano se llevó el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto.

En este sentido, pese a que lo previsto es que La 2 ofreciera la película 'Dragon Rapide', que narra los acontecimientos previos al golpe de Estado de julio de 1936, con Juan Diego dando vida al general Francisco Franco; la cadena pública ha optado por modificar el programa que presenta Elena S. Sánchez para poder homenajear al actor tristemente fallecido este jueves.

En 'Tarde para la ira', Manolo Solo apenas sale unos minutos dando vida a Santi Triana. Sin embargo, el intérprete consiguió conquistar tanto al público como a la crítica con su personaje llevándose el Goya a Mejor Actor de Reparto. Un premio que impulsó aún más su carrera. Desde entonces le hemos podido ver en películas como 'El guardián invisible', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos', 'Una quinta portuguesa' y 'La desconocida' así como en series como 'La peste', '30 monedas' o más recientemente 'Anatomía de un instante'.

Sinopsis de 'Tarde para la ira'

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería. Era el conductor, y el único detenido por el robo. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido, José.

Así queda la programación de La 2 este viernes 31 de julio: