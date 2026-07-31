Los más de 30 estrenos que ver en Netflix este mes de agosto: del final de 'Muertos S.L.' a la nueva serie con Ricardo Gómez

El mes de agosto llega repleto de estrenos para que podamos disfrutar en Netflix, porque es una de las plataformas que más títulos originales nos trae. Y no solo series, sino también películas e incluso documentales, de esos que tan bien hace la plataforma.

Así que tienes horas de esas muertas en casa sin saber qué hacer, o un vuelo muy largo a algún sitio paradisíaco en vacaciones, aquí tienes una lista de varias propuestas que puedes disfrutar. En el terreno de series, tenemos la segunda parte de la inabarcable 'Cien años de soledad'. Pero también nos llega el final de la serie de los hermanos Caballero 'Muertos S.L.', e incluso una nueva ficción protagonizada por Robert De Niro, después de la rescatable 'Día cero'.

En el terreno del cine, una de las más esperadas es 'La última casa'. Una propuesta de terror y thriller de misterio que lleva ya meses con su tráiler viralizandose en redes. También podremos ver la segunda parte de 'La familia Benetón', la comedia de Leo Harlem, o 'La fiera', con Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau como protagonistas.

Estrenos de series

Cien años de soledad (Parte 2)

Sinopsis: En la intemporal población de Macondo, siete generaciones de la familia Buendía navegan entre el amor, el olvido y lo ineludible de su pasado… y de su destino.

En la primera parte de 'Cien años de soledad', conocimos un Macondo marcado por la creación de una utopía y por la inocencia de sus primeros años, que empezó a resquebrajarse poco a poco cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacarlo. La segunda parte, que abarca los cincuenta años que aún quedan por contar, profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, donde el progreso acaba dando paso a la decadencia y cumple la maldición que marca su destino. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, se ha convertido en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. Rodada íntegramente en Colombia y en español, consiguió el aplauso de la crítica por su adaptación fiel a la obra maestra de Gabriel García Márquez.

Esta segunda parte tendrá siete episodios, llegando a su final este 26 de agosto. "Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Hemos dado un paso más en lo visual, lo narrativo y la música para lograr un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que la conclusión de esta etapa tenía que estar a la altura: ser igual de ambicioso, extraordinario y cinematográfico", comentó Laura Mora para Netflix.

Fecha de estreno: 5 de agosto

Mi vida con los chicos Walter (Temporada 3)

Sinopsis: Tras perder a su familia en un trágico accidente, Jackie Howard, una adolescente de Manhattan, es enviada a vivir con los Walter, una numerosa familia de Colorado formada por diez hermanos y primos en una granja. Acostumbrada a la vida urbana y estructurada, Jackie debe adaptarse a un nuevo mundo lleno de caos, rivalidades fraternas, romances adolescentes y tradiciones familiares. Mientras intenta reconstruir su vida, Jackie se encuentra en medio de triángulos amorosos y descubre que la familia Walter puede ser exactamente lo que necesitaba para sanar y encontrar un nuevo hogar.

Las series juveniles cada vez tienen más peso (y más éxito) en las plataformas. Ahí está el ejemplo de 'Off Campus' o 'El verano en que me enamoré'. Incluso 'Maxton Hall'. Pero si hay una serie que ha tenido también éxito, es sin duda 'Mi vida con los chicos Walter', serie australiana que llega ahora con su tercera temporada a la plataforma. Su director y guionista Melanie Halsall repite como showrunner, y el triángulo amoroso entre los tres protagonistas, Jackie (Nikki Rodriguez), Cole (Noah LaLonde) y Alex (Ashby Gentry), va a poner las cosas muy tensas en Silver Falls. Adaptación de la novela de Ali Novak, tendrá 10 capítulos y, como ha adelantado para Netflix su creadora, "el camino del amor verdadero nunca transcurre sin obstáculos, especialmente en Silver Falls".

Fecha de estreno: 6 de agosto

Muertos S.L. (Temporada 4)

Sinopsis: ¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto 'solo un ratito', lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio… pero no tanto en un tanatorio.

La comedia funeraria de Laura y Alberto Caballero llega tras la repentina muerte de unas protagonistas, la actriz Ascen López. Una de las piezas fundamentales de la serie de los hermanos Caballero, pero esta temporada pudo rodarla. Con seis episodios que cerrarán la ficción, regresan los principales personajes a los que dan vida Carlos Areces, Diego Martín, Amaia Salamanca o Adriana Torrebejano. Una de las propuestas más divertidas del catálogo de Netflix y que se ha hecho un hueco perfecto entre el resto de series.

"Estamos dispuestos a aceptar que una serie de temas muy graves y muy espinosos se aborden desde el drama, pero parece que tenemos reticencias a que se hagan comedias sobre ello. Al final tanto un drama como una comedia va a ganar dinero con ello. [...] No creo que el punto de vista dramático esté por encima en ningún aspecto. Con lo cuál, abordar la muerte, que es algo que nos afecta a todos, desde la comedia me parece, no solo muy lícito, sino muy deseable", comentó Carlos Areces en una entrevista para eCartelera.

Fecha de estreno: 7 de agosto

Mourinho

Sinopsis: documental sobre el entrenador de fútbol José Mourinho.

La miniserie documental biográfica sobre el técnico portugués José Mourinho repasa la vida y la polémicas de la carrera del entrenador. Narra con testimonios de primera mano el ascenso meteórico de José Mourinho hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. Además de recordar sus títulos con Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma, también profundiza en su personalidad, su forma de liderar equipos y las decisiones que marcaron su trayectoria. Ferguson, Casillas, Drogba... un sinfín de personajes que han sido claves en la carrera del entrenador, que ultima su regreso al Real Madrid.

Fecha de estreno: 11 de agosto

Susurran tu nombre

Sinopsis: Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a The Whisper Man, el asesino en serie relacionado con el caso.

Si hay una leyenda en Hollywood es, sin duda, Robert De Niro. El ganador de un Oscar lleva años y años dándonos personajes inolvidables. Y ahora, como tantas otras estrellas del cine, ha dado el salto a la televisión. Ya le vimos en la ficción política 'Día cero'. Este mes de agosto vuelve a Netflix con 'Susurran tu nombre', compartiendo protagonismo con Michelle Monaghan y Adam Scott. Todo tiene un aire a thriller de los 90, y parece que puede convertirse en uno de los grandes éxitos del verano. James Ashcroft, director de la irregular 'La ley de Jenny Penn', es el encargado de adaptar la novela homónima de Alex North, con momentos de terror, y que recuerda en algunos momentos a películas como 'El coleccionista de huesos'.

Fecha de estreno: 28 de agosto

Toda la verdad de mis mentiras

Sinopsis: Coco y Marín son dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Netflix tiene un muy buen acuerdo con Elísabet Benavent, la autora detrás de sagas literarias como 'Valeria' (con la consiguiente adaptación a la plataforma) o 'Un cuento perfecto', que pudimos ver protagonizada por Álvaro Mel y Anna Castillo. En este caso, es una nueva miniserie, con Daniel Ibáñez, nominado al Goya a Mejor actor revelación en 2025, Clara Sans, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe o Lucía de la Fuente. Es decir, un reparto a la altura, desde luego. Una premisa que invita al caos absoluto y a momentos de comedia perfectos. Algo que se le da genial a la autora. En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor de esta miniserie grabada en las playas de Mazarrón (Murcia) y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

Fecha de estreno: 28 de agosto

Estrenos de películas

La última casa

Sinopsis: En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.

Louis Leterrier es un directo con una filmografía un tanto irregular. Tiene 'Transporter' con Jason Statham o la primera de la saga de 'Ahora me ves'. Pero también está ahí presente el insípido remake de 'Furia de titanes'. Pese a ello, se le da bien dirigir acción, y sobre todo con Netflix. Con la plataforma ha trabajado en 'Lupin' o en la serie de 'Cristal Oscuro'. Y ahora llega con su último trabajo, 'La última casa', un thriller de misterio que tiene como protagonistas a Wagner Moura y Greta Lee. Los protagonistas no pueden salir de casa por culpa de una amenaza externa... ¿Nos suena?

Fecha de estreno: 7 de agosto

La fiera

Sinopsis: La historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos a los que les unía su pasión por los deportes extremos, que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto BASE con traje de alas.

La nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, se estrenó en cines este pasado mes de febrero. Aunque su desempeño en taquilla fue algo dispar, el trío protagonista precisamente era el responsable de que esta película sea más entretenida y queremos seguir viéndola. Según su director en una entrevista pa Atresmedia, "'La Fiera' se adentra en las vidas de estos saltadores, pero también se aproxima a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo. De ahí surge un dilema dramáticamente muy poderoso: el de la libertad individual frente a la responsabilidad hacia los demás. Hemos intentado abordarlo sin juzgar a los personajes; sin certezas, pero con preguntas que trasladamos al espectador. El cine debe entretener y emocionar, pero también debe hacerte reflexionar, acompañarte horas y días después".

Fecha de estreno: 14 de agosto

La familia Benetón +2

Sinopsis: Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

La película dirigida por Joaquín Mazón es la secuela del éxito del cine español que recaudó cerca de 4 millones de euros, con Leo Harlem y El Langui como protagonistas. Sí, este tipo de comedia familiares no tiene muy buena fama, sobre todo por culpa de su humor chusco y bastante poco acertado. Pero Harlem tiene el suficiente carisma como para sostener una historia así. En esta segunda entrega, que también funcionó bien en taquilla (más de 2 millones de euros), hay más multiculturalismo y, por supuesto, más chistes sobre la situación. Junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

"Hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante, pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y 'La familia Benetón +2' va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva. Nos espera una película que superará la expectativa, ya de por sí alta", comentó su director en una entrevista para Atresmedia.

Fecha de estreno: 21 de agosto

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