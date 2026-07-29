Cambios de emisión con 'Cifras y Letras' como medida de RTVE por las audiencias: Nuevo horario en La 2 y doble entrega este miércoles

RTVE ha cambiado, prácticamente in extremis, la programación nocturna de La 2 de este miércoles 29 de julio. Una modificación que pasa por dotar de una mayor presencia al concurso 'Cifras y Letras' tras el gran dato en audiencias que alcanzó ayer martes, con un 6,7% de cuota de pantalla y 641.000 telespectadores de media. Fue lo más visto de la cadena pública a pesar de que, como ya saben, asistimos a emisiones repuestas hasta septiembre, cuando se retomarán las entregas de estreno.

No obstante, este aumento de protagonismo para el formato cultural, con doble capítulo de carácter excepcional tal y como ha podido verificar El Televisero, no se debe tanto a su excelente rendimiento, sino más bien a un reajuste de parrilla en TVE para la estrategia que se va a adoptar con la nueva gala de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Tras el desplome en audiencias que experimentó el talent de moda el pasado miércoles, descendiendo a un 9,3% de share y perdiendo el liderazgo en favor de 'Sandokán', la nueva serie de Telecinco con Can Yaman, los responsables de antena de la Corporación pública han decidido ofrecer el arranque del programa de forma simultánea en La 1, su cadena original, y en La 2.

Serán solo los cinco primeros minutos como así se indica en la guía oficial (EPG). Con este movimiento, se buscará arrastrar a La 1 a público del canal secundario, a fin de impulsar 'Maestros de la Costura' o, al menos, contener la sangría en audiencias. Esta táctica maniobra en RTVE -que no es nueva y ya se ha implementado con otras ocasiones- incidirá, colateralmente, en 'Cifras y Letras' y en sus fieles seguidores.

Para empezar, con una doble entrega que -insistimos- será puntual este miércoles. Además, esta estrategia supondrá un cambio notable en el horario de emisión. Y es que la primera emisión arrancará a las 21:55 horas y no a las 21:45 como viene siendo habitual. Así, el episodio concluirá diez minutos más tarde de lo normal: a las 22:30 en lugar de hacerlo a las 22:20 horas. El segundo programa del game show se extenderá desde las 22:30 hasta las 23:05 horas; cuando dará paso a esos cinco minutos de emisión en simulcast de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Una vez cumplidos, La 2 de RTVE reanudará su programación original con dos episodios del true crime 'Lucía en la Telaraña' dentro del clásico contenedor 'Documaster'. Ya bien entrados en late night, el testigo lo recogerá el espacio 'Documentos TV'.

Así queda la programación de La 2 de TVE este miércoles por la noche: