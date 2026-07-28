'De Viernes' hará un parón en Telecinco: El programa concluye temporada esta semana y se tomará un descanso en agosto

Ya es habitual que Telecinco dé descanso durante unas semanas a 'De Viernes' en verano. Y este año no será una excepción. Así, pese a que la versión diaria del programa, 'De lunes a viernes', continuará con normalidad todo el mes de agosto, la edición nocturna sí que 'desaparecerá' de la programación unas semanas.

Así, será este viernes 31 de julio cuando Telecinco ofrezca el último programa de la temporada de 'De Viernes'. A partir del 7 de agosto, la cadena de Mediaset rellenará el quinto prime time y late night semanal con reposiciones que acogerán los mejores momentos del formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Con ello, el canal aprovechará el brusco descenso del consumo en el mes de agosto para dar descanso al equipo de 'De Viernes' ahora que con la llegada de 'De lunes a viernes' ha redoblado su trabajo. En este sentido, se espera que tanto Archidona como Acosta se turnen en la tira diaria para que puedan tomarse unos días de vacaciones, dejando al otro en solitario.

La intención de Telecinco es que 'De Viernes' no regrese hasta el mes de septiembre, con el arranque del nuevo curso televisivo. No obstante, habrá que esperar a ver cómo afectan a las audiencias la apuesta por redifusiones, teniendo en cuenta la grave crisis que atraviesa la cadena en estos últimos meses. De hecho, en julio, va camino de un nuevo mínimo histórico mensual. Por tanto, si vienen muy mal dadas en agosto, no sería descartable que esa vuelta se adelantara a finales de dicho mes.

Como decimos, la ausencia en parrilla de 'De Viernes' no afectará en ningún caso a 'De lunes a viernes', que, de hecho, desde el próximo 3 de agosto pasará a durar media hora más ante la cancelación de 'Amor o lo que surja'. Con el adiós del dating show de Carlos Lozano, 'El verano se mueve' adelantará su horario y se emitirá de 15:45 a 17:45 horas, mientras que el espacio de Bea Archidona y Santi Acosta pasará a ofrecerse de 17:45 a 20:00 horas.