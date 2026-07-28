¿Qué es 'La Storia'? RTVE promociona el estreno de una nueva serie sobre el fascismo tras su fenómeno en Italia

Con la llegada del verano es habitual que las cadenas de televisión encuentren hueco en su programación a series de producción extranjera. Así, los meses de julio y agosto son idóneos para que las televisiones apuesten por ficciones francesas, británicas o italianas en su parrilla. Y para muestra, lo que va a hacer La 1 con el lanzamiento de 'La Storia', cuyo estreno ya se promociona para próximamente.

Por su parte, Telecinco también anuncia el estreno de la serie franco-belga 'Una receta para dos' y La Sexta, que ha lanzado recientemente la comedia francesa 'Saint Barth', ya ceba la llegada de la ficción británica 'Grace', que aterrizará en su parrilla previsiblemente en las próximas semanas.

En el caso de 'La Storia', cabe decir que La 1 estrenará esta nueva oferta después de su gran éxito en La Rai en Italia, donde llegó a alcanzar un 27% y 4,8 millones de espectadores. Además, se coronó como uno de los contenidos más vistos de la historia en RaiPlay, la plataforma de la cadena pública italiana. Por si fuera poco, la ficción se llevó el premio Nastro d'Argento como la Mejor Serie Italiana del Año.

Cabe decir que 'La Storia' forma parte del catálogo de cinco ficciones europeas que adquirió recientemente RTVE como muestra de su apoyo a la industria europea y al empoderamiento femenino. Junto a esta serie, La 1 también adquirió los derechos para emitir la serie británica 'Toda una mujer’ ('A woman of substance'), así como otras dos italianas: 'Las mujeres libres' ('Free women') y 'La directora' ('La preside') y la griega 'La gran quimera' ('The great chimera').

Reparto y número de capítulos de 'La Storia'

La serie consta de una temporada de ocho episodios de 50 minutos de duración y está basada en la aclamada novela de la reconocida escritora italiana Elsa Morante.

El reparto de 'La Storia' está encabezado por Jasmine Trinca, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Vincenzo Nemolato, Giselda Volodi, Francesco Zegna, Francesca Antonelli, Mattia Basciani, Lukas Zumbrock, Anna Ferruzzo, Antonella Attili, Ludovica Francesconi, entre otros.

Por ahora se desconoce cuándo emitirá La 1 'La Storia', pues con 'El Grand Prix' en la noche de los lunes, 'Dog House' en la de los martes y 'Maestros de la costura Celebrity' en la del miércoles solo quedarían los huecos del jueves tras el fin de temporada de 'El perro andaluz', así como el viernes y sábado, que, ahora, están ocupados por reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' y cine respectivamente.

Sinopsis de 'La Storia'

En 1941, la viuda Ida Ramundo es violada por un soldado alemán. Después del dolor y la vergüenza, Ida descubre que está embarazada y, nueve meses después, da a luz en secreto a un bebé al que apodarán Useppe. Los acontecimientos de la guerra trastocan a la familia: Nino decide marcharse al frente con los fascistas. A partir de entonces, para Ida cada día se convierte en una lucha por su propia supervivencia y la de su hijo.