Fuerte multa a RTVE: Sanción de más de 300.000 euros por dos graves infracciones en varias emisiones de 'MasterChef'

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa a RTVE por emitir publicidad sin identificar y fuera del horario permitido. Se trata por la emisión de dos programas en diferido de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity' en los que se promocionaba el vino del programa sin especificar.

En concreto, la resolución dictada por la Sala de Supervisión regulatoria señala las emisiones de dos reposiciones del talent de cocina en las mañanas del fin de semana los días 5 de mayo y 10 de noviembre del 2024. Así, según explica el organismo en un comunicado, RTVE quebrantó la normativa al publicitar vinos de 'MasterChef' "fuera del horario permitido y sin incluir el mensaje obligatorio de consumo moderado y de bajo riesgo".

En dicho comunicado, la CNMC explica que el importe inicial de las dos multas por contravenir la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) ascendía a 512.168 euros. No obstante, como RTVE ha solventado el pago tras la aplicación reducida de un 40%, la multa se ha quedado en 307.300,8 euros.

Cabe resaltar que la normativa vigente establece ciertos límites para comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas con graduación igual o inferior a 20 grados. Así, el artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual recoge que "solo pueden emitirse entre las 20:30 y las 5:00 horas, salvo excepciones previstas".

Y en este caso, la CNMC constató que TVE emitió publicidad del vino de 'MasterChef' en programas emitidos entre las 10:42 y las 13:55 horas aproximadamente. "En esas emisiones se mostraron botellas y copas de vino, se propusieron brindis y se incluyeron referencias a la web de la vinoteca de MasterChef", recogen. Asimismo, Competencia recuerda que en caso de hacer este tipo de publicidad se debe indicar claramente para no confundir con el contenido del programa.

Tras la sanción, RTVE alegó que aquellas emisiones no eran las "primarias de tales programas, ya que ambos están específicamente destinados para la programación nocturna" y argumentó que "las menciones del vino MasterChef se hacen en un contexto gastronómico del más alto nivel". Asimismo, defendió que "el mensaje de consumo moderado del vino está implícito en la propia forma y en el contexto de presentación del vino".

Por si fuera poco, desde RTVE añadían que "dada la extensa tradición de la presentación de elementos o productos derivados del programa, como el vino, el restaurante, los libros de cocina o el videojuego MasterChef, los telespectadores ya identifican claramente todas estas menciones publicitarias".

Finalmente, la Sala Regulatoria de la CNMC considera acreditada la vulneración de los artículos 123 y 136 de LGCA por pasajes como los mencionados, y cita en su resolución que RTVE "ha reconocido expresamente su responsabilidad de los hechos probados". El reconocimiento de la responsabilidad por parte de la corporación supuso así la terminación del procedimiento y una reducción del 20% de la sanción añadiendo otro 20% de rebaja por el pago voluntario, por lo que RTVE ya ha abonado los 307.300,80 euros.