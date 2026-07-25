'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 26 de julio: La detención de Ferit y la libertad de Suna en la serie de Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como cada semana.

Hay que recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Abidin y Ferit consiguen entrar en prisión de acuerdo con el fiscal para hacer hablar a uno de los hombres de Çiçek, ya que se ha incriminado culpable del asesinato de Aysen.

Suna es puesta en libertad, pero Çiçek a cambio le exige que se quede a vivir en la mansión.

Seyran, si quiere que se siga manteniendo el negocio de las joyas, debe ser la única al mando, porque los inversores de su empresa creen que la detención de Ferit daña la imagen de la marca.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Halis, Orhan y Ferit se emocionaban viendo fotos de hace años y recordando momentos juntos. Además, Seyran anunciaba que quiere tener un hijo y que no puede nacer sin su bisabuelo Halis.

Çiçek no se fía de Suna e intentaba convencer a Abidin para que no se vaya con ella.

Aysen acababa falleciendo y la policía detenía a Suna por intento de asesinato, ya que Sefika la ha denunciado por empujar a su hija por las escaleras. Lo que nadie sabía es que Çiçek es la verdadera culpable de la muerte de Aysen.

Seyran y Ferit acudían al hospital porque no les encajaba la repentina muerte de Aysen y necesitaban pruebas para demostrar la inocencia de Suna.