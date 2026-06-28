Atresmedia anuncia la nueva serie turca que sustituirá a 'Una nueva vida' tras su final en la programación del domingo

Antena 3 sorprendió este viernes al arrancar la promoción de 'El secreto', una nueva serie turca que llegará a la cadena muy pronto. Esta nueva ficción está llamada a ser la sustituta de 'Una nueva vida' en la noche de los domingos.

Será a finales del verano cuando Antena 3 concluya la emisión de 'Una nueva vida' y de la bienvenida a 'El secreto'. Muy probablemente, la cadena de Atresmedia seguirá su estrategia habitual y estrenará la nueva serie justo antes del final de su serie de los domingos.

'El secreto' llega a Antena 3 tras haberse convertido en todo un éxito de audiencia en Turquía tras la emisión de su primera temporada. La ficción conocida originalmente como 'Güller ve Günahlar' e internacionalmente como 'Sins and Roses' concluyó su primera temporada el pasado 12 de junio con la emisión de 32 capítulos, manteniéndose como una de las ficciones más seguidas de Kanal D.

Algo que le ha valido para la renovación por una segunda temporada, cuyo estreno está previsto para el próximo otoño. Una fecha que coincidirá con el lanzamiento de la primera temporada en nuestro país para ocupar el hueco que dejará 'Una nueva vida'.

👏 Nuevo ÉXITO INTERNACIONAL que llega MUY PRONTO a @antena3com



"Si dio a luz en secreto estando casada contigo... será porque el padre es otro hombre" 😯#ElSecreto, con #CemreBaysel y @MYildirimResmi como protagonistaspic.twitter.com/qYHf6TmtpC — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 27, 2026

'El secreto' cuenta con un reparto muy reconocido entre los fans de las series turcas y es que precisamente ese es otro de los puntos fuertes de la nueva ficción de Atresmedia. Murat Yıldırım ('Amor y castigo', 'Ramo') y Cemre Baysel ('Leyla', 'Escóndeme') encabezan el reparto de la serie junto a la pequeña Yade Arayici. Completan el elenco otros actores como Serdar Orçin, Mina Akdin, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Beren Gençalp, Yade Arayıcı, Refika, Can, Sedef y Ebru.

¿De qué va 'El secreto'?

La vida idílica de Serhat, un empresario de éxito que vive en una impresionante mansión, se viene abajo por completo tras enterarse de la peor de las traiciones. Su esposa, Berrak, le ha ocultado que tiene otra hija y, para colmo, sufre un accidente y se queda en coma.

A varios kilómetros de ellos vive Kader, una niña de seis años maltratada que encuentra apoyo en Zeynep, una joven florista que decide arriesgarlo todo al descubrir lo que está ocurriendo. Lo que nadie imagina es que la pequeña es, en realidad, la hija secreta de la esposa de Serhat.

Las circunstancias terminan llevando a Zeynep y a la niña hasta la mansión. La joven acepta trabajar allí como niñera, obligada a mentir sobre la identidad de Kader para salvar a la pequeña de acabar en un orfanato y resolver los problemas económicos de su familia. Vivir bajo el mismo techo manteniendo una farsa tan grande no va a ser nada fácil.