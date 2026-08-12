Lo que ha hecho Jacob Petrus en 'Aquí la tierra' y TVE con el eclipse pone la piel de gallina a todos: "Pura poesía"

El eclipse total de sol que se ha vivido este miércoles en España pasará a la historia y se quedará en la retina de todos. Y también lo hará la narración que ha realizado Jacob Petrus en el especial de 'Aquí la tierra' en TVE. Para todo aquel que no ha podido disfrutar de este acontecimiento histórico en primera persona, el meteorólogo ha conseguido trasladar la emoción a todos a través de sus palabras.

Este miércoles, TVE se ha volcado con el eclipse con una cobertura muy especial para que todos pudieran ver este fenómeno astronómico. Para ello, la cadena ha cancelado la emisión de sus series ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') y 'Malas Lenguas'. Han sido dos horas y media de programa con un despliegue por toda España.

Jacob Petrus se ha puesto al frente de todo un dispositivo especial desde el plató de 'Aquí la tierra' mientras que Marc Santandreu ha podido trasladar toda la emoción de este momento tan especial desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara) donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse. Además, el programa ha contado con más de 20 puntos de directo por toda España para pulsar el ambiente previo y posterior al 'gran apagón'.

"Es pura energía. Se ven algunas erupciones de la superficie extendiéndose millones de kilómetros por el espacio. Es el momento sin duda más mágico. Ha tenido que pasar más de un siglo para que podamos disfrutar de algo así en nuestro país. Un minuto que seguro vais a recordar de por vida. ¿Dónde lo visteis? ¿Con quién estabais? Y aquí estamos, todos a uno, pendientes de un mismo cielo, bajo el influjo de esta sombra enorme. Mirad el anillo de diamante ya, mientras va desapareciendo, como ya poco a poco", ha comentado el presentador de TVE.

"¿Y por qué no sintiéndonos? Muy pequeñitos ¿verdad? Pero a la vez privilegiados ante este espectáculo que el cosmos hoy nos está regalando en vivo y en directo. Todos bajo la misma sombra. Una sombra que no conoce nuestros idiomas, nuestros conflictos y nuestras pequeñas disputas. Simplemente sucede ante nosotros, trascendiéndonos. Simplemente es un momento maravilloso, que se merece todos los aplausos del mundo", ha seguido narrando muy emocionado Jacob Petrus.

Y es que la narración de Jacob Petrus ha puesto los pelos de punta a todos los espectadores. "Es una de esas ocasiones en las que la Tierra nos recuerda que no es un escenario inmóvil bajo nuestros pies, sino que gira, que se mueve, que viaja, que nos mece a una velocidad que es imperceptible. Dentro de unos minutos volveremos a nuestra rutina, sí, a nuestras preocupaciones, a nuestras vidas, a dejar de mirar hacia arriba. El día de las dos noches empieza a tocar a su fin", ha reflexionado Petrus.

La Tierra continúa su viaje y nosotros, con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él. Y durante estos breves minutos hemos tenido el privilegio de saberlo, de ser conscientes de nuestra inmensa pequeñez frente a la vastedad del universo. Y al mismo tiempo, de nuestra inmensa fortuna, la de formar parte de este paréntesis cósmico, de esta fabulosa casualidad que llamamos, simplemente, vida. Ojalá no se acabase nunca, ¿verdad? Os aseguro que la emoción desde este estudio de Prado del Rey es muy grande", ha terminado señalando el presentador.

ASÍ HEMOS VIVIDO EL ECLIPSE TOTAL 🤩



"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él" ✨#EclipseRTVE



📽️ @aquilatierratve con @JacobPetrus_tve pic.twitter.com/F4HS34zhBA — La 1 (@La1_tve) August 12, 2026

Ovación absoluta para Jacob Petrus y su trabajo en 'Aquí la tierra'

Ha sido una narración histórica. Un momento que pasará a los anales de la historia de la televisión como ya sucediera con aquella que realizó el genio de Jesús Hermida cuando el hombre pisó la luna. Y como era de esperar, las redes sociales se han llenado de mensajes de ovación y de felicitación al presentador y a todo el equipo de 'Aquí la tierra'.

"Todos mirando hacia un mismo horizonte. Bravo por la narración excelente de un momento histórico, compañero @JacobPetrus_tve y equipazo de @aquilatierratve @rtve @La1_tve", ha destacado la presentadora Julia Varela.



"Hay muchas formas de mirar al cielo, pero lo de Jacob Petrus narrando el eclipse en @aquilatierratve ha sido un absoluto regalo. Ha convertido un fenómeno astronómico en pura poesía, recordándonos lo pequeños y a la vez lo afortunados q somos. Pelos de punta", ha recalcado por su parte la presentadora del informativo territorial de Madrid, Paula Sainz Pardo.

Todos mirando hacia un mismo horizonte.



Bravo por la narración excelente de un momento histórico, compañero @JacobPetrus_tve y equipazo de @aquilatierratve @rtve @La1_tve https://t.co/qJcvQvH4Md — Julia Varela (@JuliaVarela__) August 12, 2026

Hay muchas formas de mirar al cielo, pero lo de Jacob Petrus narrando el eclipse en @aquilatierratve ha sido un absoluto regalo. Ha convertido un fenómeno astronómico en pura poesía, recordándonos lo pequeños y a la vez lo afortunados q somos. Pelos de punta. 🌘✨ #AquíLaTierra — Paula Sainz-Pardo Hilara (@PaulaSainzPardo) August 12, 2026

Son muchos los comentarios que han destacado cómo Jacob Petrus ha puesto la piel de gallina con sus palabras. "Esto de @JacobPetrus_tve poniendo palabras a lo que te deja sin ellas", ha escrito el periodista Juanfran Moreno. "Pedazo de poesía acaba de hacer @JacobPetrus_tve en la retransmisión de #ViveTuEclipse en @rtve Se me ha puesto la carne de gallina por partida doble. Bravo y gracias", ha defendido otra espectadora.

Esto de @JacobPetrus_tve poniendo palabras a lo que te deja sin ellas 👏👏 pic.twitter.com/EZceXUkz1Z — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) August 12, 2026

Pedazo de poesía acaba de hacer @JacobPetrus_tve en la retransmisión de #ViveTuEclipse en @rtve Se me ha puesto la carne de gallina por partida doble. Bravo y gracias 👏❤️ — Lau Lu 🤓 (@Ahimsa_east) August 12, 2026

Qué emoción tan grande y qué bonitas tus palabras, Jacob. Como siempre, llegas al corazón ❤️ — Pilar Beltrán 🍏 (@PilarB314) August 12, 2026

Madre mía cómo ha narrado el eclipse @JacobPetrus_tve 😍🥹🥰🤩 https://t.co/3FcCIq2jFx — María M.Mur (@mmartinezmur) August 12, 2026

Hoy más que admirar el cielo, a mi me ha tocado aprender y admirar el trabajo de Jacob Petrus y todo el equipo de @aquilatierratve ✨🥹❤️ #eclipse https://t.co/dLEdIz6Ucs — Sandra (@sandra_dltb) August 12, 2026

Ha sido @JacobPetrus_tve el que ya ha dejado para la historia de @rtve, y su valiosísimo archivo, su voz narrando el eclipse de 2026.



Siempre lo diré, en el periodismo no te das cuenta de lo que has hecho hasta que no te vas para tu casa. Ahí cuando te da cuenta de su valor. https://t.co/k5DXcVbQTK — Javier Higuero (@Javier_Higuero) August 12, 2026

Precioso cómo lo ha narrado, enhorabuena 👏 — Arya rumbo a Braavos ⚓️🧭 (@AhoyOriente) August 12, 2026

Solo por ver a Jacob Petrus tan emocionado narrando esto, ha merecido la pena.



Se le nota mil lo emocionante que ha sido para él, y la narración ha sido la leche. — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) August 12, 2026

Jacob Petrus ya tiene pleno en las retransmisiones importantes: un eclipse, cabalgata de Reyes y unas campanadas #EclipseRTVE — Diego (@Dugus_85) August 12, 2026

#ViveTuEclipse



La narración en directo de Jacob Petrus en "Aquí la Tierra" de la 1ª sobre el Eclipse digno de guardarlo en la memoria. — JuanFran Radio (RVK) (@juanfranradio) August 12, 2026

Sin discusión. Jacob Petrus es uno de los mejores presentadores de este país. Una absoluta bestia delante de la cámara y con la que uno aprende cada día.



Mi enhorabuena a mis compis de @aquilatierratve 🌅🌎 — Alberto Rivas (@ertiii) August 12, 2026

El día de las dos noches empieza a tocar fin, la Tierra continúa su viaje…



Piel de gallina, Jacob Petrus #aquilatierra — Josemi Fernández (@josemifdez20) August 12, 2026

Habéis hecho un trabajo espectacular.@JacobPetrus_tve ... los pelos de punta 🥰 https://t.co/IpXsbJVfcl — Gemma Martín R. (@mruiz_gema) August 12, 2026

#Éclipse

Vaya despliegue de TVE en el especial #eclipseRTVE con #AquilaTierra y el gran @jacobpetrus_TVE al frente de un equipazo. Cuando hay acontecimientos importantes, @RTVE es imbatible 👏👏👏👏 pic.twitter.com/e5DgPLohrh — Jesús Soria (@JesusSoriaD) August 12, 2026

ha sido maravillosa la retransmisión 😍 gracias, jacob, lo has hecho tan bonito que por aquí se nos ha metido algo en el ojo...🥺



ENHORABUENA. — morgan fairchaild (@morganfairchai1) August 12, 2026

Increible como lo ha narrado @JacobPetrus_tve ! Piel de gallina !!! https://t.co/yzxllcMGPo — Irene Boston Cule (@IreneBostonCule) August 12, 2026