Kiko Hernández anuncia un bombazo en su nuevo programa: participará en este reality 25 años después de 'GH'

Kiko Hernández regresará a un reality show, 25 años después de participar en la tercera edición de 'Gran Hermano'. Así lo ha anunciado él mismo en su nuevo programa de YouTube, 'Directamente Kiko', donde ha contado con la intervención del presentador argentino Javier Ceriani.

Aunque no han dado el nombre del programa en el que participará, Javier Ceriani se ha mostrado muy feliz de anunciar la presencia de Kiko Hernández en un reaity show de Miami. Todo apunta a que podría ser 'La Casa de los Villanos', la adaptación de Telemundo del exitoso formato que reúne bajo un mismo techo a los villanos más emblemáticos del mundo de los realities.

"A mí lo que me dicen es que a finales de septiembre, te doy la fecha, estarías ingresando a un reality de una casa muy famosa de Miami, que se caiga el mundo señoras y señores porque me lo acaban de confirmar ahora. Me acaba de llegar un rumor, no sé si es verdad, lo quieres confirmar o no, pero yo lo tengo que tirar", ha anunciado Javier Ceriani, para sorpresa de Kiko Hernández, que le había estropeado la exclusiva que pensaba dar al final de la entrega de este martes.

Kiko Hernández participará en un reality en Miami

"Te doy la enhorabuena (por a exclusiva). Lo único que te pido es que no digas el nombre de la productora", le ha pedido el conductor de 'Directamente Kiko'. Algo que el argentino no ha hecho: "También me lo han pedido, porque no quieren quemarse". Acto seguido, le ha deseado "mucha suerte con su programa". Antes de poner fin a la conexión, Kiko Hernández le ha pedido un favor: "Me ayudarás cuando este allí, ¿no? Porque soy el único español". "Claro, por supuesto. Te formo un fándom", le ha asegurado Ceriani.

Antes de finalizar la entrega de 'Directamente Kiko', el presentador dio la exclusiva que ya le habían estropeado: "A finales de septiembre, después de 25 años vuelvo a un reality y esta vez es en Miami, Florida". Y en efecto, hace 25 años que Kiko Hernández participó en la tercera edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces, se convirtió en un colaborador clave de los programas de Telecinco, hasta que con la cancelación de 'Sálvame' se quedó fuera de Mediaset. Ahora, ha decidido renovarse con un espacio propio en YouTube.

Javier Ceriani da la exclusiva en el Canal de YouTube DIRECTAMENTE KIKO que Kiko Hernández va a ser concursante de un Reality Show en Miami que comienza a Finales de Septiembre

Será La Casa de los Villanos??#DeLunesAViernes pic.twitter.com/M0XS8uXAHd — Laura (@mrm6822331135) August 11, 2026