RTVE le arrebata peso a 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal este miércoles y suprime su emisión en La 1

Este 12 de agosto se va a vivir un acontecimiento histórico en nuestro país con el primer eclipse total de sol que hay en más de un siglo. Y por ello, RTVE ha preparado una cobertura especial desde primera hora de la tarde. Algo que ha obligado a levantar de la parrilla tanto 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como el bloque de 'Malas Lenguas' en La 1.

De esta manera, 'Malas Lenguas', el programa que este mes de agosto están presentando Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, sufrirá un parón en una de sus ventanas de emisión y faltará a su cita con la audiencia en La 1 aunque si se mantendrá en La 2 como es habitual.

Así, los espectadores fieles de 'Malas Lenguas' podrán ver el programa entre las 17:45 y las 19:35 horas en La 2 para seguir toda la última hora en torno a la actualidad política y social y el análisis con los colaboradores del formato. Sin embargo, de forma excepcional, el espacio no dará el salto a La 1 justo después debido a la emisión del especial de 'Aquí la tierra', que la cadena pública emite este miércoles desde las 18:30 horas.

Para empezar esta cobertura especial, La 1 emitirá un programa especial de 'Directo al grano' con Marta Flich y Martín Barreiro, que alargará su emisión hasta las 18:30 horas comiéndose el hueco de 'Valle Salvaje' para pulsar el ambiente previo y los preparativos de este auténtico hito con reporteros desplazados por toda la geografía española y ofrecer contenidos exclusivos y divulgativos.

Pero sin lugar a dudas, la piedra angular de toda esta cobertura especial de RTVE para retransmitir un eclipse totalmente inclusivo llegará con 'Aquí la tierra', que entre las 18:30 y las 20:55 horas retransmitirá todo este hito con Jacob Petrus desde el plató y Marc Santandreu desde el Observatorio de Yebes, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse.

El programa contará con conexiones en directo desde numerosos puntos de España, especialmente en las zonas donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, y mostrará cómo se vive este acontecimiento histórico en calles, plazas, playas, montañas y observatorios. La cobertura incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas mediante grafismos y recreaciones en 3D, y recomendaciones para observar el eclipse con seguridad.

Así queda la programación de La 1 este miércoles:

15:00 horas - 'Telediario 1'

15:30 horas - 'Teledeporte 1'

15:35 horas - 'El tiempo'

15:40 horas - 'Informativo Territorial 2'

15:50 horas - 'Directo al grano'

18:30 horas - 'Aquí la tierra' (especial Eclipse)

20:55 horas - Trofeo Teresa Herrera: Deportivo-Real Madrid (Incluye el Telediario 2 y Teledeporte 2 en el descanso)

Y así queda la programación de La 2: