Silvia Intxaurrondo deja un irónico dardo a Ayuso por la polémica del ático en su regreso a TVE: "Que no se burlen de nosotros"

Tras dos meses de vacaciones y entre rumores sobre su posible salida de RTVE y su fichaje por La Séptima junto a Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo ha regresado este lunes a 'La Hora de La 1'. Así, la presentadora ha vuelto unas semanas antes de que la cadena pública comience la nueva temporada con baile de caras entre sus magacines por la marcha del presentador de 'Mañaneros 360'.

En su primer día de 'vuelta al cole', Silvia Intxaurrondo ha abordado junto a sus colaboradores la situación que se vive en Ceuta y el temor porque se repita una nueva entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos así como la polémica con Italia después de que el gobierno de Georgia Meloni se niegue a eliminar los controles de acceso a todos aquellos viajeros que lleguen al país transalpino desde nuestro país.

Pero como era de esperar, otro de los temas que se han abordado en 'La Hora de La 1' ha sido la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso y con ello, Silvia Intxaurrondo se ha manifestado por primera vez sobre este asunto. Y la presentadora no ha tardado en lanzar un fuerte recado al gobierno de la Comunidad de Madrid y a la presidenta.

"Luego está otra de las polémicas políticas que está sobrevolando los últimos días, la compra, la polémica, la venta, el ático que adquirió la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso, dice el delegado del gobierno en Madrid que es un pelotazo", ha empezado diciendo Silvia Intxaurrondo para empezar a tratar el tema junto a sus tertulianos. "Vaya temazo. Es que lo mires por donde lo mires, tiene cien mil aristas, así que empezad por donde queráis", ha seguido diciendo la presentadora al dar paso a Virginia Pérez Alonso.

"El despropósito de razones que ha dado la Comunidad de Madrid en muy pocas horas. Primero era un despacho durante las obras, luego no era un despacho porque era solo de uso residencial, luego niegan que sea para uso residencial... Después lo venden. Con esta venta, lo más probable es que la Comunidad salga a perder", ha aseverado la directora de Infolibre.

A partir de ahí empezaba un debate con Mayte Alcaraz posicionándose también y dejando claro que hacen falta "todas las explicaciones por dar". "Miren, la pregunta es muy sencilla. ¿Para qué se compró esa vivienda? Pero que no se burlen de nosotros, los ciudadanos, diciendo que era para una oficina. Si todo el mundo sabemos la respuesta a esa pregunta, ¿para qué se compró esa vivienda?", ha llegado a cuestionar Silvia Intxaurrondo.

Ha sido después de conectar con su reportera María Álvarez para conocer la reacción del PP desde la sede de la Calle Génova cuando Intxaurrondo ha soltado su último dardo. "¿Cómo es Madrid, eh? Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al piso de su madre. ¡Qué cosas, eh, lo que tiene Madrid!", ha terminado soltando la presentadora.