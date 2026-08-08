Sarah Santaolalla usa estas elocuentes palabras para dirigirse a Javier Ruiz tras fichar por La Séptima y lo ocurrido en 'Mañaneros 360'

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este viernes 7 de agosto, día en el que Javier Ruiz se ha despedido de su puesto de trabajo en 'Mañanero 360' para dar el salto a La Séptima, la nueva cadena de TDT. Una de las colaboradoras que más se ha emocionado con este adiós ha sido Sarah Santaolalla. Si en directo no pudo reprimir las lágrimas, una vez acabó el programa de TVE dedicó una emotiva carta al presentador en su perfil de Instagram.
Junto a un vídeo del caluroso aplauso que le dedicaron todos sus compañeros de 'Mañaneros 360', así como el público presente en el plató este viernes, Sarah Santaolalla se deshace en elogios hacia el que hasta ahora ha sido su jefe. "Solo hay palabras de agradecimiento y admiración para quien ha engrandecido y dignificado esta profesión", empieza expresando la analista política.
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"Tu talento, tu capacidad, tu rigor, tu valentía y tu trabajo incansable te han convertido en uno de los mejores periodistas y presentadores que ha dado este país", asegura, antes de recordar cómo Javier Ruiz ha conseguido levantar el programa de La 1: "Llegaste a un formato que muchos daban por agotado e irrelevante y lo transformaste en el programa de referencia política, periodística, empresarial y social. Lo que parecía imposible, tú lo conseguiste. En apenas siete días levantaste un proyecto y lo convertiste en una cita imprescindible para millones de personas".
"Mientras ahí fuera se libra una batalla constante contra la desinformación, aquí dentro hay generaciones enteras que buscan referentes en los que creer. Tú has demostrado que el periodismo no consiste únicamente en contar lo que ocurre, sino en hacerlo con honestidad, independencia, humanidad y una convicción inquebrantable", prosigue Sarah Santaolalla.
Javier Ruiz reacciona al post de Sarah Santaolalla poniendo en valor su "profesionalidad"
A continuación, la colaboradora agradece al periodista todo lo que ha conseguido: "Gracias por convertirte en el referente de una, y de tantas, generaciones. Gracias por enseñarnos que el respeto, los datos, el rigor y la bondad nunca han sido una debilidad, sino la mayor fortaleza de esta profesión. Gracias por recordarnos, cada mañana, que el buen periodismo sigue siendo capaz de cambiar miradas, despertar conciencias y contribuir a construir una sociedad mejor".
Antes de acabar, Sarah Santaolalla hace referencia al nuevo proyecto profesional del comunicador, que será una figura clave en el arranque de La Séptima, que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre: "Enhorabuena por este nuevo reto. No tengo ninguna duda de que volverás a hacer historia, porque nunca te has conformado con lo fácil; siempre has ido un paso más allá. Tienes ese talento, tan poco común, de convertir cada oportunidad en un éxito y cada proyecto en una referencia".
"Gracias por dejar una huella que va mucho más allá de las audiencias o los titulares. Hay profesionales que pasan por esta profesión y otros que la transforman y la hacen suya. Tú perteneces a los segundos. Has hecho escuela. Tú escuela. Dicen que el periodismo consiste en contar la historia de los demás. Tú, además, has conseguido escribir una parte de la historia del periodismo en este país. Y eso está reservado para muy pocos. Siempre en tu equipo, Sherif", concluye Sarah Santaolalla.
Un emotivo texto al que Javier Ruiz no tardaba en reaccionar. "Gracias Sarah por tu profesionalidad y por tu apoyo en los momentos más difíciles. Gracias por estar ahí siempre. Esto no se acaba. Habrá más…", le contestó él. Todo apunta a que la analista política dará el saltó a La Séptima y se planea que dé el salto a presentadora de uno de sus formatos, a la espera de que se confirme oficialmente su fichaje por la nueva cadena de la TDT.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.