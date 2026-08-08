Rosa Villacastín reacciona al adiós de Javier Ruiz a RTVE y manifiesta lo que muchos piensan ante este movimiento

Este viernes 7 de agosto, Javier Ruiz ha sido despedido por todo lo alto de 'Mañaneros 360'. Pese a llevar solamente quince meses al frente, el periodista ha conseguido convertir el matinal de La 1 de TVE en líder de audiencia y en referencia informativa. Sin embargo, el presentador ha decidido iniciar un nuevo rumbo en su trayectoria profesional.

Javier Ruiz ha puesto fin a su etapa en RTVE tras fichar por La Séptima, el nuevo canal de la TDT que, previsiblemente, arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. Tras semanas de especulaciones, este mismo viernes la cadena ha anunciado la incorporación del hasta ahora uno de los rostros más destacados de la televisión pública. Además, lo hará no solo como presentador, sino convirtiéndose también en el primer director con capacidad de decisiones.

La despedida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' ha sido de lo más emotiva, con alegato reivindicativo incluido. La primera en sorprenderle era su compañera Adela González. "Tenemos una información de última hora que darte: estás a menos de 59 minutos de que cojas vacaciones y de que emprendas una nueva aventura. Esto es así, es un hecho. Llegaste aquí como un ciclón", le ha dicho la periodista, antes de hacer un repaso de algunas de las importantes noticias que le ha tocado dar.

"Se muere el Papa, el apagón y te vas cinco días antes del eclipse solar que no vemos en un siglo. Un fenómeno de la naturaleza. Que sepas que este equipo, y yo lo sé, te aprecia. Y que una parte de tu corazoncito está en esta redacción, en este equipazo y también en el de actualidad. Solamente te voy a decir una cosa: llegaste aquí con un apellido, que es el 360, pero te vas de aquí siendo un mañanero. En la parte que me toca, muchas gracias por este año y medio y suerte, pero poca, porque la audiencia no se escatima nada", concluía Adela González.

"Se os va a echar de menos", reconocía Javier Ruiz mientras daba un cariñoso abrazo a su compañera. Acto seguido era el reportero Pablo Collantes el que le dedicaba unas palabras de despedida, en nombre de todo el equipo: "De parte de todo el equipo de 'Mañaneros', Javier te queremos mandar un abrazo, darte las gracias. Ha sido un honor trabajar contigo durante todo este tiempo". A continuación, el periodista daba paso a un video con los mejores momentos del presentador.

El reivindicativo mensaje de Javier Ruiz en su despedida de 'Mañaneros 360'

Por último, era el propio Javier Ruiz el que, visiblemente emocionado, se despedía de los espectadores con una importante reivindicación: "Hoy sí que queremos hacer una despedida reposada para dejarles un último mensaje. El lunes vuelve 'Mañaneros', pero ya no estaré aquí. Quiero lanzarles hoy este mensaje: esté quién esté aquí, nunca ha habido un momento más importante para estar conectado y para buscar información". "Vivimos en una plaga de cosas que no lo son, de mentiras con dos ejes muy distintos, pero con un mismo fin. Estamos viviendo una plaga de falsificación del periodismo", lamentaba.

"Hay una plaga de falsificación de la verdad por y para convertir a sus vecinos en traidores, por y para convertir a los diferentes en amenazas o por y para convertir la discrepancia en traición. Y esas dos plagas están intentando esparcir miedo, confusión y diluir la información y la verdad para que todos encontremos refugio en la magia, la brujería o el vudú de ciertas figuras políticas autoritarias", continuaba eflexionando Javier Ruiz.

"Así que me van a permitir que hoy me despida diciendo esto. Que nunca ha habido un momento más importante para estar conectado, para buscar información. La última vez que uno se despedía de ustedes decía que había una guerra ahí fuera, ahora hay una batalla final y la batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención, de a quienes atienden ustedes y a quién no, de a quiénes se creen ustedes y a quién no. Así que uno se marcha de aquí diciéndoles que sigan conectados y recordándoles que ustedes nunca han tenido tanto poder en sus manos. Ustedes tienen el poder en sus manos y se ha puesto nerviosa mucha gente", añadía.

"Ustedes tienen el poder en sus votos y sobre todo el del mando a distancia. Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra. Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla y librar esta batalla por ustedes. Ha sido un placer y les veremos aquí el lunes en 'Mañaneros'. Bueno, les verán, yo también les veré, pero a su lado, en el lado de los espectadores. Nosotros nos veremos pronto", sentenciaba Javier Ruiz, mirando a cámara.

🔵@Ruiz_Noticias se despide de 'Mañaneros 360'



Ruiz: "Ha sido un orgullo, yo les veré como espectador"



¡Te vamos a echar de menos!#Mañaneros7A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/PwYOxr9iDx — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 7, 2026

Una emotiva despedida a la que Rosa Villacastín, colaboradora habitual de 'Mañaneros 360', reaccionaba a través de su cuenta de X. La veterana periodista expresaba su aprecio por el presentador con unas cariñosas palabras: "A Javier Ruiz le deseo que le vaya bonito en su nueva etapa. Es un gran periodista".