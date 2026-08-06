Exclusiva: María Castro, de 'La Promesa' a fichaje estrella de 'Barrio Esperanza' para su segunda temporada en RTVE

Pese a que la ficción en abierto no vive su mejor momento en lo que a audiencias se refiere, este año TVE dio la sorpresa con 'Barrio Esperanza'. La serie protagonizada por Mariona Terés se estrenó conquistando al público en la noche del domingo, con un gran 15,3% y 1.611.000 espectadores. Y pese a que cedió audiencia con el paso de las semanas, TVE sigue confiando plenamente en la aclamada producción de Globomedia, que ya se encuentra grabando su segunda temporada con varios potentes fichajes.

Así, la nueva temporada de 'Barrio Esperanza' contará con algunas incorporaciones a su reparto, y tal y como ha podido saber El Televisero en exclusiva, uno de los fichajes estelares será María Castro. De este modo, la actriz de 'La Promesa' saltará al prime time de La 1 con un nuevo personaje que revolucionará las tramas de la ficción, volviendo además a trabajar con la productora que le dio su primera gran oportunidad a nivel nacional en 'SMS: sin miedo a soñar', la primera serie de La Sexta.

María Castro se suma así al elenco artístico de 'Barrio Esperanza' junto a Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Ana Jara, Carlos Librado 'Nene', Guillermo Campra, Laura de la Uz, Ángel Héctor Sánchez, Ruth Núñez, Carmen Balagué, Tian Tosas, Chloe con H y Nia Tosas, entre otros.

Con su fichaje por 'Barrio Esperanza', María Castro suma un nuevo reto a su carrera que, según hemos verificado, no supondrá su salida del elenco de 'La Promesa', la serie líder de las tardes en TVE, donde da vida a doña Pía desde sus inicios y en la que continuará durante la próxima temporada.

Por otro lado, El Televisero también ha podido verificar que 'Barrio Esperanza' cambiará de ubicación en los nuevos episodios pues el rodaje se está realizando en otro centro escolar diferente al de la primera temporada por motivos logísticos.

'Barrio Esperanza', una serie necesaria para RTVE

Como decimos, 'Barrio Esperanza' consiguió el mejor estreno de una ficción en el prime time de TVE en seis años con un grandísimo 15,3% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,6 millones de telespectadores de media. Tras el cambio a la noche de los miércoles, la ficción perdió fuelle y cerró su primera temporada con una media del 10,9% y 1.023.000 espectadores.

Una audiencia que sigue estando muy por encima de otras ofertas del prime time de La 1 y que supuso además que fuera la serie de prime time más vista del año y la única en esta franja que supera el millón de espectadores. También es la única ficción de prime time que lidera su franja en 2026 y la serie con mayor consumo diferido este año: 322.000 espectadores, que hacen un global de 1.337.000.

Pero más allá de la audiencia, 'Barrio Esperanza' es una serie de puro servicio público que ha dejado auténticas lecciones sobre la defensa de la enseñanza pública como ya demostró TVE hace unos años con 'HIT', así como otra serie de valores tan necesarios como la lucha contra el racismo, la homofobia, el machismo y fundamentalmente contra el acoso escolar, algo que está a la orden del día, y que sin duda ayudan a visibilizar todo lo que ocurre en las aulas.