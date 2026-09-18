'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat se reformula, ficha a diez colaboradores nuevos y deja fuera a César Muñoz y el entretenimiento

Telecinco ha confirmado oficialmente cómo quedan sus nuevas mañanas a partir del próximo lunes 21 de septiembre con motivo del regreso de Joaquín Prat a la franja con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo'. El formato, que intentará probar mejor suerte que en la tarde (8,7%), hará sándwich con 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' entre las 12:00 y las 13:45 horas y experimentará una sustancial reformulación.

En esta nueva etapa, el magacín, que contará con Alfonso Egea como copresentador, estará volcado en la actualidad tal y como ha avanzado Mediaset. El programa vuelve con la premisa de "hablar claro" sobre los asuntos que marcan la agenda informativa y política en España. Una línea roja que ya trazó el propio Joaquín en la promo de su retorno.

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Por otro lado, y para tomar algo de distancia de 'El programa de AR' y no ser una prolongación más, también se realizará el ejercicio de "salir a la calle" con las cámaras para conocer de primera mano los problemas que más preocupan a los ciudadanos y darles voz para que puedan expresar sus denuncias y opiniones. Un objetivo que Joaquín Prat siempre ha perseguido.

'El Tiempo Justo' se desmarca del entretenimiento en su 2ª temporada

Con estos mimbres, hay una consecuencia directa muy destacable y sorprendente, y más tratándose de una cadena como Telecinco. Y es que 'El Tiempo Justo' se olvidará por completo de la parte de entretenimiento que sí incluyó en su primera temporada y que estuvo conducida por César Muñoz. En cambio, ahora, ese bloque y el periodista extremeño desaparecen.

Para su nueva razón de ser, 'El Tiempo Justo', que también ha renovado su imagen y línea gráfica, reforzará su elenco de colaboradores, especializados fundamentalmente en análisis político. Y para ello, ha fichado a diez nuevas caras: Macarena Olona, abogada del Estado y exdiputada de Vox; Marcos de Quinto, empresario y exdiputado de Ciudadanos; Aldo Comas, artista contemporáneo; Cristina Fallarás, periodista y escritora; Benjamín López, periodista y director de ESdiario; Raquel Ogando, periodista, activista feminista y creadora de contenido; Javier Gallego, periodista de La Vanguardia; Isabel Vega, responsable de Tribunales de la Cadena SER; y Rebeca Crespo, editora de La Gaceta de la Iberosfera.

Estos nombres se sumarán a los tertulianos que ya formaban parte del formato en su primera temporada, como Dani Montero, periodista de investigación; Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial; Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate; Vanesa Lozano, periodista de sucesos e investigación de Prensa Ibérica; Borja Méndez, periodista de sucesos de ABC; y los abogados Verónica Guerrero y Juanma Medina.

Por otro lado, para su 'Tiempo Justo', Joaquín Prat contará también con la participación de representantes políticos como Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso; y Víctor Camino, diputado en el Congreso y vicesecretario general del PSOE de Valencia.

Así quedan las mañanas de Telecinco a partir del lunes próximo: