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'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat se reformula, ficha a diez colaboradores nuevos y deja fuera a César Muñoz y el entretenimiento

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat vuelve con una segunda temporada -esta vez en las mañanas- centrada en la actualidad política y en la denuncia social. El programa, que retira los contenidos de corazón y entretenimiento, deja fuera a César Muñoz, uno de los presentadores de su primera etapa

Joaquín Prat regresa con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo'
Joaquín Prat regresa con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo' | Montaje El Televisero

Telecinco ha confirmado oficialmente cómo quedan sus nuevas mañanas a partir del próximo lunes 21 de septiembre con motivo del regreso de Joaquín Prat a la franja con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo'. El formato, que intentará probar mejor suerte que en la tarde (8,7%), hará sándwich con 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' entre las 12:00 y las 13:45 horas y experimentará una sustancial reformulación.

En esta nueva etapa, el magacín, que contará con Alfonso Egea como copresentador, estará volcado en la actualidad tal y como ha avanzado Mediaset. El programa vuelve con la premisa de "hablar claro" sobre los asuntos que marcan la agenda informativa y política en España. Una línea roja que ya trazó el propio Joaquín en la promo de su retorno.

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Por otro lado, y para tomar algo de distancia de 'El programa de AR' y no ser una prolongación más, también se realizará el ejercicio de "salir a la calle" con las cámaras para conocer de primera mano los problemas que más preocupan a los ciudadanos y darles voz para que puedan expresar sus denuncias y opiniones. Un objetivo que Joaquín Prat siempre ha perseguido.

'El Tiempo Justo' se desmarca del entretenimiento en su 2ª temporada

Con estos mimbres, hay una consecuencia directa muy destacable y sorprendente, y más tratándose de una cadena como Telecinco. Y es que 'El Tiempo Justo' se olvidará por completo de la parte de entretenimiento que sí incluyó en su primera temporada y que estuvo conducida por César Muñoz. En cambio, ahora, ese bloque y el periodista extremeño desaparecen.

Para su nueva razón de ser, 'El Tiempo Justo', que también ha renovado su imagen y línea gráfica, reforzará su elenco de colaboradores, especializados fundamentalmente en análisis político. Y para ello, ha fichado a diez nuevas caras: Macarena Olona, abogada del Estado y exdiputada de Vox; Marcos de Quinto, empresario y exdiputado de Ciudadanos; Aldo Comas, artista contemporáneo; Cristina Fallarás, periodista y escritora; Benjamín López, periodista y director de ESdiario; Raquel Ogando, periodista, activista feminista y creadora de contenido; Javier Gallego, periodista de La Vanguardia; Isabel Vega, responsable de Tribunales de la Cadena SER; y Rebeca Crespo, editora de La Gaceta de la Iberosfera.

Estos nombres se sumarán a los tertulianos que ya formaban parte del formato en su primera temporada, como Dani Montero, periodista de investigación; Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial; Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate; Vanesa Lozano, periodista de sucesos e investigación de Prensa Ibérica; Borja Méndez, periodista de sucesos de ABC; y los abogados Verónica Guerrero y Juanma Medina.

Por otro lado, para su 'Tiempo Justo', Joaquín Prat contará también con la participación de representantes políticos como Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso; y Víctor Camino, diputado en el Congreso y vicesecretario general del PSOE de Valencia.

Así quedan las mañanas de Telecinco a partir del lunes próximo:

  • 08:00 horas - 'La mirada crítica'
  • 09:00 horas - 'El programa de Ana Rosa'
  • 12:00 horas - 'El tiempo justo'
  • 13:45 horas - 'Vamos a ver'
  • 15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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