Entrevista a Alain Hernández, sobre su papel en 'Las hijas de la criada' y el peaje de 'Sueños de Libertad': "Se valora más ahora lo que hice"

Antena 3 emite este jueves el tercer capítulo de 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y que ganó el Premio Planeta en 2023. La serie protagonizada por Verónica Sánchez, Alain Hernández, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, entre otros, prosigue su periplo en abierto tras haber marcado en su segundo episodio un buen 12,5% y 862.000 espectadores.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Alain Hernández. El actor se ha consolidado como uno de los intérpretes más reconocidos de la pequeña pantalla gracias a sus papeles en series como 'La caza' o 'Sueños de libertad' donde interpretó al gran villano de la ficción hasta su muerte. Ahora estrena 'Las hijas de la criada' en abierto pero tiene también pendientes otros proyectos como 'In vitro'.

Alain Hernández nos confiesa cómo le llegó la propuesta de dar vida a Gustavo, el personaje principal de la serie cuando estaba a punto de concluir su trabajo en 'Sueños de libertad' y cómo ha sido meterse en su piel. Además nos revela que relación ha tenido con Sonsoles Ónega durante todo este trayecto.

Y por último, hablamos con el actor sobre su paso por la serie diaria de Antena 3, sobre si sigue pesándole el hecho de haber interpretado a un personaje tan odiado como Jesús de la Reina y qué futuro le ve él a 'Sueños de libertad'.

¿Cómo afrontas la emisión en abierto de 'Las hijas de la criada' tras su paso por Atresplayer?

Con mucha ilusión y de ver qué tal reacciona el público después de que mucha gente, más de la que me imaginaba, ya la haya visto en atresplayer. Las sensaciones son buenas, mucha gente me escribió diciendo que le había encantado la serie y que incluso la van a volver a ver ahora en abierto. Entonces con ganas de saber que piensa la gente de la serie y sobre todo de los fans de la novela y ver que critican de la adaptación.

¿Cómo te llegó la propuesta para participar en 'Las hijas de la criada'? ¿Habías leído la novela o la leíste en algún momento para prepararte el personaje? ¿O preferiste no leer nada y basarte solo en los guiones?

La propuesta me llega cuando estoy cerca de acabar mi contrato con 'Sueños de libertad' y cuando me lo dicen me apetecía hacerlo porque sí conocía la novela, no la había leído, pero sabía que había ganado el Premio Planeta e imaginaba que iba a ser una gran apuesta de la cadena y con un personaje tan importante no lo dudé a la hora de aceptar.

Y luego no, no quise leer la novela y solo me quise ceñir a lo que eran los guiones de la serie porque ya tuve alguna experiencia con adaptaciones de novela. Sobre todo con 'Palmeras en la nieve' que también era adaptar la novela de Luz Gabás y en su momento, que ya ha hecho 12 años, Fernando González Molina, el director, nos aconsejó a Mario Casas y a mí que prefería que no nos leyéramos la novela para no distraernos de lo que era el guion puro y duro de la peli, que luego está muy bien para complementar una vez acabas el rodaje y poder cerrar toda la historia, pero si la lees luego hay veces que estás echando de menos algo que has leído y no está, o que aquella trama no se ha terminado de adaptar como la habías leído y entonces empiezas a juzgar lo que es el guion de la serie. Entonces es algo que no suma, por eso te centras en el guion de la serie y en tu personaje y ya está.

Alain Hernández interpreta a Gustavo en 'Las hijas de la criada'

Como ya tienes experiencia, ¿impone participar en una serie como esta que está basada en una novela que ganó el Premio Planeta y de la que habló todo el mundo? ¿Y el hecho de dar vida a un personaje que la gente se ha podido imaginar de una manera?

En el caso de Gustavo a lo mejor la gente se lo había imaginado con pelo y eso a lo mejor era el mayor miedo que me podía dar a nivel estético del personaje. De hecho se probó alguna peluca como ya llevé en 'Palmeras en la nieve', que no todo, pero había parte del pelo que era postizo y quedaba muy bien, y aquí se probó pero al final no acabó de convencer y dejamos al personaje así.

Luego por lo demás no tienes que estar pensando en eso y si a la gente le va a parecer o les va a decepcionar lo que se habían imaginado. Es que la maravilla de leer libros es que cada uno se hace sus propios personajes mentalmente con lo cual a mí no me sirve que me digan que 'es que yo me había imaginado' porque eso te lo imaginas tú, pero a lo mejor otra persona no. Entonces hay que pasar de eso y crear tu personaje según lo escrito, según lo que trabajas con los directores y confiar en que si a la gente le gusta o no pues al final es nuestro trabajo.

Para los que no hayan leído la novela, ¿Qué destacarías de Gustavo, tu personaje? ¿Y qué crees que tiene de diferente con respecto a los personajes que has ido haciendo en los últimos años?

Bueno, al final todos los personajes te aportan algo porque te exigen un trabajo ya lo que es detrás de las cámaras también porque pones muchas energías e ilusión. Entonces todos los personajes que he hecho me han aportado cosas. Y de Gustavo con lo que me quedo es con los valores que tiene en un principio y luego también con la vulnerabilidad y la contradicción moral. Y luego en cómo cae en la tentación y cómo intenta huir de eso para preservar la familia por la época que era sobre todo por lo que era el concepto de familia y que estaba mal visto que las parejas se separaran en esa época. Es un fiel reflejo de la época con la lucha de clases, de géneros. Es un personaje que tiene muchas capas y esa huida hacia delante o ese descenso a los infiernos era un reto y me quedo con todo ese trabajo que hice para crear el personaje.

¿Qué papel ha jugado Sonsoles en todo vuestro trabajo? ¿Te dio algún tipo de consejo y te ha dicho algo después sobre el resultado de tu personaje y de la propia serie?

No, previamente no hubo nada solo hubo palabras de entusiasmo de que fuera a interpretar a Gustavo. Sonsoles es una mujer inteligentísima y en ningún momento se ha puesto a opinar mal de lo que se había hecho o a condicionar algo de interpretación o de adaptación, al menos que yo sepa. A lo mejor han tenido sus historias, pero no, no. Yo siempre que he coincidido con Sonsoles ella estaba entusiasmadísima con la adaptación y con todo el elenco que participamos y en ver cómo cobraban vida los personajes. Y luego sí, a posteriori si que ha demostrado su entusiasmo. Yo estoy encantado con Sonsoles, si a ella le gusta la adaptación lo que opinen los demás me da igual. Y ojalá quiera que participe en la adaptación de otras de sus novelas.

Ahora que ha pasado tiempo. ¿Qué balance haces de tu salida de 'Sueños de libertad'? ¿Sigues pagando el peaje de haber interpretado a Jesús de la Reina y te siguen parando por la calle?

Pues mira, te diré que con el tiempo todo el mundo idealiza las cosas y con el tiempo me he dado cuenta de que aún se valora más aquel villano, aquel Jesús de la Reina. A día de hoy me siguen parando por la calle y me dicen que me echan de menos, y me sigue escribiendo gente. Creo que ahora mucha gente valora mucho más lo que hacía en aquel momento que no era nada fácil. Cuando eres capaz de que la gente empatice con el villano de la serie es porque has hecho las cosas bien y que se le coja cariño a un villano como Jesús de la Reina es maravilloso y el pensar que la gente llora porque se muriera es maravilloso. Entonces lo recuerdo con mucho cariño y valorando mucho más todo lo que hicimos. Es fuerte pensar que Jesús de La Reina ya ha pasado a la historia de la televisión.

¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros de la serie? ¿Ves cómo les va y lo que están haciendo? ¿Y qué futuro le ves tú a una serie como 'Sueños de libertad', no se si temes que pueda llegar a perder la esencia con la que empezó por alargarse en el tiempo?

Sí, con algunos sigo manteniendo contacto y es obvio que me alegro de que la serie siga funcionando tan bien porque sigue funcionando como un tiro. Y le veo el futuro que quieran tanto los espectadores como los propios directores y guionistas porque creo que es una serie que no baja de su éxito y que sigue enganchando con las tramas. Obviamente el equipo va a ir cansado con el tiempo porque es muy exigente el ritmo de una diaria. Pero si tienen fuerza y quieren seguir con ello yo les animo a que sigan porque es un formato que funciona y que gusta mucho al público y a millones de personas y entonces vale la pena el esfuerzo. Lo que pasa es que por circunstancias, por ejemplo en mi caso a nivel de logística personal era muy complicado de poder mantener y por eso decidí solo estar un año, pero me alegro un montón de cómo les va.

Alain Hernández en 'Sueños de libertad'.

'Las hijas de la criada' llega a Antena 3 después de su paso por Atresplayer, ¿cómo crees que puede funcionar la serie? ¿Y cómo ves el momento actual de la ficción en televisión que salvo contadas ocasiones y salvo las series diarias no terminan de despuntar?

Bueno en atresplayer se que ha ido muy bien de audiencia y ahora espero que también funcione en abierto. De todas formas es distinto una serie diaria que una de prime time por el tema horarios y demás. Y luego en cuanto a audiencia, en una diaria al final dependes mucho del dato porque en función de eso puedes seguir o se recorta o se cambian cosas. Pero aquí con 'Las hijas de la criada' es diferente porque es un producto que ya está hecho con un principio y un final y lo único que espero es que guste mucho como ha gustado a los que la han visto en la plataforma.

De todas formas, lo injusto de que las ficciones no funcionen en audiencia es que que no marquen el dato esperado no supone que sea una serie mala o que no haya gustado porque todas las series tienen un trabajo detrás que debe valorarse. Entonces que una serie no funcione no significa nada porque realmente nunca se sabe porque una serie si funciona y otra no.

En los últimos años no paras de encadenar proyectos, ¿en qué estás trabajando ahora?

No me puedo quejar, la verdad, pero nunca hay que bajar la guardia que tuve épocas sin trabajar. Ahora, en octubre creo que se estrenará 'In vitro', que es una coproducción de TV3 y HBO Max, que es una serie creada por Marc Crehuet y Alejandra Guimerà que es un dramedia sobre una clínica de fecundación in vitro y todo lo que ocurre ahí y los diferentes casos llevado con mucho rigor, no se frivoliza para nada porque está creada en base a su experiencia como padres. Y creo que va a ser otra de las grandes sorpresas de esta temporada porque además cuenta con un reparto de lujo encabezado por Bruna Cursí y David Verdaguer además de María Pujalte.

Y luego acabo de terminar el rodaje de 'Si los muertos hablaran', la última película de Nacho G. Velilla con Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner, Maribel Verdú e Ingrid García Johnson, que tenía muchas ganas de hacer una comedia y creo que va a gustar mucho, y que Amazon también ha anunciado que tiene previsto su estreno para diciembre de 2027. Y tengo otro proyecto que voy a empezar que es una miniserie para este último trimestre del año pero que todavía no se ha anunciado y hasta que no se haga no puedo dar más detalles.