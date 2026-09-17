Javier Ruiz avanza más fichajes en La Séptima, aclara su presupuesto, el contrato de Sarah Santaolalla y si tendrá fútbol

Queda menos de dos meses para que La Séptima llegue a nuestras televisiones. Será el próximo 5 de noviembre cuando la nueva cadena de la TDT arranque sus emisiones y, para ir abriendo boca, su director Javier Ruiz se ha sometido a las preguntas de la audiencia, aclarando todas las dudas acerca del nuevo canal.

La pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá más fichajes? Y, aunque en un primer momento reconoce que "no sé si te lo voy a poder contestar", finalmente lo acaba haciendo. "Habrá más fichajes en La Séptima seguro, el equipo nunca está completo", asegura. Por el momento, los que ya están seguros son Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel 'Quequé', Luján Argüelles, Noor Ben y Verónica Sanz.

"¿Cómo se sintonizará?", es otra de las cuestiones que le han hecho a Javier Ruiz. El periodista explica que "hay un tutorial, habrá instrucciones, no es especialmente complicado. Te vamos a aparecer, pero calma, llegará el tutorial". También ha dejado claro que La Séptima va a costar "cero euros": "Esto no es el rescate bancario. Esto de verdad va a costar cero euros a los españoles, no es la Fórmula 1 de algunos", ha confesado, lanzando un dardo a Isabel Díaz Ayuso.

A la pregunta de cuándo arrancaran las emisiones, el director de la nueva cadena explica que "empezamos a emitir el 5 de noviembre". Y advierte: "Yo paso lista, uno a uno". Además, ha asegurado que habrá informativos, pero serán unos "informativos modernos, es decir, información constante. Ya no obligamos a la gente a ponerse delante de una caja a las nueve de la noche. Pero informativos como tal, es un concepto del pasado, somos la tele del siglo XXI".

Javier Ruiz confiesa que le encantaría entrevistar a Ayuso

En cuanto al deporte por excelencia, el fútbol, Javier Ruiz no sabe si habrá o no, pero de haberlo será algo diferente: "Yo me muero por ver qué hacemos nosotros, qué hace La Séptima distinto". "¿A qué político os gustaría entrevistar?", es otra de las preguntas que le han formulado, y Javier Ruiz lo tiene claro: "A mí me gustaría entrevistar a Isabel Díaz Ayuso". Y no duda en mandarle un mensaje: "Presidenta, véngase, la estamos esperando. Le he visto en mucho masaje y en poca entrevista". "Preguntar con respeto, pero preguntar lo que no se le ha preguntado en muchos otros sitios, desde luego en sus teles ahora yo creo que estaría bien", afirma.

También reconoce que "La Séptima se va a meter en jardines desde el minuto uno. Alba Carrillo, Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel, yo creo que hemos contratado a grandes profesionales y vamos a necesitar grandes abogados", bromea. A la cuestión de si "habrá espacio para hablar de economía", el tema que él más maneja, el periodista reconoce que "La Séptima de los negocios te digo que a mí me encantaría, pero creo que ahora no me dejan, todavía".

Sin pelos en la lengua, Javier Ruiz también responde con contundencia a la pregunta más comprometida: "¿Cómo has hecho para que a tu pareja le den un programa propio?". Él deja claro que "a Sarah Santaolalla se la contrata por Sarah, no por pareja. La ha intentado contratar otra televisión y otra televisión y ha escogido trabajar aquí. ¿Qué hemos hecho como cadena? Arrebatarle un activo a otras cadenas".

La última pregunta que le formulan es: "¿Será todo política?". Una cuestión a la que prefiere contestar Luján Argüelles, la siguiente presentadora de La Séptima que tendrá que someterse a las dudas de la audiencia. Aunque por el momento no ha respondido, Luján conducirá algún espacio de entretenimiento, que poco o nada tendrá que ver con la información política.