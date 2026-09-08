Entrevista a Sarah Santaolalla sobre su difícil futuro en RTVE tras su salto a La Séptima con "un programa diario y arrollador"

La nueva edición del FesTVal de Vitoria-Gasteiz arrancó con la presentación de La Séptima, la nueva cadena generalista impulsada por José Miguel Contreras que prepara su desembarco en la TDT el próximo 5 de noviembre. El nuevo canal ha dado a conocer en el festival a los nueve presentadores iniciales que formarán parte de su equipo, entre ellos Sarah Santaolalla, que afronta uno de los grandes retos de su trayectoria al estrenarse como presentadora de un programa propio.

La periodista, que reconoce estar "hecha un manojo de nervios" ante este nuevo reto, ha atendido a El Televisero durante el FesTVal para hablar de cómo afronta su salto a la presentación y de las claves del espacio que liderará en La Séptima. Santaolalla, que nos asegura que esta es "la temporada de mi vida", nos ha adelantado que su programa combinará actualidad, política, debate e información con "momentos espontáneos, naturalidad y transparencia", al tiempo que reivindica una televisión alejada de lo "impostado" y avanza que habrá "mucha novedad".

Por otro lado, Sarah Santaolalla se ha pronunciado sobre el que considera su verdadero reto al ponerse al frente del formato, que no es otro que "sacar adelante un programa, liderar un equipo, hacerlo con el mejor equipo del mundo, trabajar conjuntamente". La periodista también nos ha desvelado cómo afrontará su vinculación con TVE tras su fichaje por La Séptima, nos reconoce que hasta el próximo 5 de noviembre intentará seguir colaborando con la cadena pública y revela una de las grandes diferencias que se ha encontrado en su nuevo destino: "Es la primera vez que voy a trabajar en libertad, y eso, ahora mismo, en el mercado y en este mundo, es algo que no pasa".

Dais el pistoletazo de salida a esta nueva edición del FesTVal con la presentación de La Séptima, ¿cómo estás?

Hecha un manojo de nervios, soy un flan. Entre que tengo un clínex en la mano, y que antes parecía la protagonista de 'Pasión de Gavilanes' llorando emocionada... Yo me muero porque llegué el 5 de noviembre, es que no quiero saber nada de septiembre y de octubre. De repente, he empezado a despreciar los meses del año. Quiero que llegue el 5 de noviembre, disfrutar, reír y la verdad que yo, que nunca he escondido mis emociones, he sido muy transparente en la televisión porque me he reído, he llorado, me he enfadado... Hoy no iba a ser menos y cuando estoy feliz, estoy feliz y voy como la Pantoja, diente diente diente.

Nos decía José Miguel Contreras que para vosotros el día de hoy es como el primer día de colegio, porque es la primera vez que coincidís todos los colaboradores.

La sesión de fotos fue la primera vez. Yo a algunos les conocía de otros eventos laborales, a otros de las redes sociales, pero no había desvirtualizado a algunos compañeros. Con otros había trabajado ya anteriormente en otros medios de comunicación y es verdad que fue un encuentro muy bonito, pero yo llevo seis o siete temporadas ya de tele y esta es la temporada de mi vida, creo que es la que más ilusión me hace.

Con La Séptima te estrenas como presentadora, ¿cómo será tu proyecto?

Como soy una bocazas, me han prohibido decir muchas cosas y solo puedo decir que es un proyecto que va a ser arrollador porque tiene todo lo que debe tener un programa para que funcione. Tiene actualidad, política, debate, información, momentos espontáneos, naturalidad y transparencia. Yo no creo en la tele impostada. Yo nunca he creído en estar en una mesa sin decir nada, y creo que además se me nota. Yo creo en ser espontáneo, en que la gente tiene que ver lo que dices, lo que piensas y lo que eres. Y entonces yo quiero hacer algo que vea estas tres cosas lo que soy, lo que pienso y lo que digo. La crítica siempre va a ser legítima, porque a mí las críticas me gustan. Nunca me han gustado los pelotas, pero las críticas bien hechas sí. También creo que es el momento de hacer algo nuevo y viendo siempre las mismas caras, nos aburrimos un poco, en mi programa va a haber mucha novedad.

¿Cuál va a ser el mayor reto para ti de cara a presentar un programa?

Hacerlo bien. A mí me hace mucha gracia ver a otros compañeros que cuando les preguntan esto dicen: 'Mi reto es contar la verdad'. Es que mi reto nunca ha sido contar la verdad porque siempre lo he hecho. Eso no es un reto, eso es un deber, eso es una obligación. Entonces mi reto no es contar la verdad, eso ya doy por sentado que lo voy a hacer. Mi reto es que esa verdad tenga un contexto, un ejemplo, una situación, una explicación... que se pueda llenar de datos y que pueda llenar de realidades a la gente. Para mí, la verdad, no es un reto. Para mí, el reto es sacar adelante un programa, liderar un equipo, hacerlo con el mejor equipo del mundo, trabajar conjuntamente. El reto nunca va a ser no mentir en televisión, es que eso nunca lo he hecho, ni en los seis años que llevo trabajando en la tele, ni nunca.

¿En qué momento profesional te encuentras? ¿Crees que tu fichaje por La Séptima será compatible con ciertas colaboraciones en TVE?

Estoy en mi mejor momento profesional, como dicen ahora en mi prime. Yo adoro a Televisión Española, ha sido mi casa todo este tiempo y, además, me parece que lo están haciendo muy bien y creo que merecen toda la lealtad del mundo. Entonces, a mí me encantaría seguir todo el tiempo posible. Creo que va a ser difícil compatibilizarlo, porque va a haber un punto en el que haga un programa diario de horas. Me acabo de dar cuenta que te he dicho diario... se me ha escapado. Pero, si 24 horas tiene el día 20 me las voy a pasar en La Séptima, entonces tendré que ver como puedo organizarme cuando empecemos a rodar. Todo este tiempo, hasta el 5 de noviembre, yo voy a intentar estar en TVE porque, además, es un buen sitio en el que estar.

¿Te han puesto alguna línea roja?

No, tengo la suerte de que es la primera vez que no me han puesto límites y que yo, además, aunque no lo parezca, sé dónde está el límite o no... Es la primera vez que no me llaman al orden y nunca había sentido esa libertad. Yo estoy acostumbrada a que me digan: "Rectifica", "Vete al despacho", "Habla con no sé quién..." Es la primera vez que voy a trabajar en libertad, y eso, ahora mismo, en el mercado y en este mundo, es algo que no pasa. Como diría Milei: "Viva la libertad, carajo".