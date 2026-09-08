'El Hormiguero' y 'La Revuelta' bajan a 'Horizonte' a la realidad en un duelo de audiencias que deja un claro ganador en el día 1 de curso

La televisión recobró el pulso definitivamente este lunes 7 de septiembre con el regreso de sus dos principales access: 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'La Revuelta' de David Broncano. Con sus respectivos inicios de curso, la competencia de la franja se disparó en un momento de auge para 'Horizonte' con Iker Jiménez.

Sin embargo, tras cosechar su mejor semana en access prime time del 31 de agosto al 3 de septiembre, con varias entregas liderando por encima de todas las cadenas y con récord el pasado jueves (11,8%), el espacio de Cuatro volvió a la realidad y bajó el suflé como cabía esperar, quedando así destronado.

Y es que, aunque los datos continuaron siendo buenos (8,3%), la noche se la repartió en mayor medida 'El Hormiguero', que arrasó con un 17,9% y 1,9 millones de espectadores en Antena 3. Un resultado condicionado por su extendida duración, pues más que un access fue un espacio de pleno prime time al finalizar al filo de las 23:30 horas.

El talk show producido por 7yAcción fue el espacio de entretenimiento más visto de la jornada de toda la televisión y superó con holgura (en 5,2 puntos) a la segunda opción, su rival más inmediato.

VUELVE por todo lo alto @El_Hormiguero a @antena3com LIDERANDO con un 17.9% y una media de 1.893.000 espectadores



🐜 Programa de entretenimiento + visto del día en TV



🐜 A 5.2 puntos de la 2ª opción



🐜 Más de 4.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YuHzQklIw5 — Dos30' (@Dos30TV) September 8, 2026

Por su parte, el retorno de 'La Revuelta', que como plato fuerte albergó el cambio radical de teatro, también se hizo con una porción importante del pastel al firmar un potente 13,1% de cuota de pantalla y congregar a más de 1,4 millones de seguidores en La 1 de TVE. Representó el quinto mejor registro del año y se alzó como lo más consumido en la cadena pública en el día.

#LaRevueltaTVE ESTRENA temporada alcanzando su 5º MEJOR DATO DEL AÑO con un 13.1% de share y una media de 1.440.000 espectadores en @la1_tve



⚡️ Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/FEL4RY12oK — Dos30' (@Dos30TV) September 8, 2026

Mientras, 'First Dates' y 'El Intermedio' jugaron en otra liga inferior en comparación con las ofertas mencionadas. El dating de Telecinco sufrió la competencia y decayó a un 8,6% y el espacio de El Gran Wyoming abrió temporada con un nada estridente 5,8% desde La Sexta.

Si nos detenemos en la franja de estricta competencia entre todos los formatos de access, es decir, desde las 21:55 hasta las 23:08 horas, los resultados fueron los siguientes; dejando un claro vencedor en la primera noche del nuevo curso televisivo: