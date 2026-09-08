Las redes analizan el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends' con la misma queja de cada año y recado por su casting a RTVE

Tras diez ediciones de 'MasterChef Celebrity', TVE y Shine Iberia han decidido homenajear este otoño a la versión con famosos del talent de cocina reuniendo de nuevo entre los fogones a 15 de los aspirantes que hicieron historia en su paso por el programa con 'MasterChef Celebrity Legends'.

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés'; los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de 'MasterChef Celebrity'.

Algunos coincidieron en su anterior edición y otros se conocen desde hace años, pero todos van a tener un mismo objetivo: alcanzar la victoria que se les resistió en su primer paso por el programa. Y para ello tienen que conquistar al jurado en el que se mantienen Pepe Rodríguez y Jordi Cruz mientras que Marta Sanahuja debuta en la versión con famosos tras relevar a Samantha Vallejo-Nágera en la pasada edición del programa original.

El ganador recibirá 75.000 euros para donar a una ONG, además del trofeo que le acredita como vencedor. Los duelistas completarán también su formación con un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, al que podrán asistir con un acompañante. Además, en cada programa estarán en juego 4.000 euros solidarios que el mejor cocinero de la semana donará a la ONG que decida.

El veredicto del público a 'MasterChef Celebrity Legends'

Como era de esperar, el regreso de 'MasterChef' con esta edición especial de 'Leyendas' del 'Celebrity' ha sido analizado en las redes sociales. Por un lado, la elección del casting es sin duda lo que más ha dado que hablar recabando la mayoría de críticas, que han señalado y cuestionado que se haya elegido a algunos rostros como Paz Vega teniendo deudas con Hacienda. Otros también han cuestionado que se haya contado con rostros tan omnipresentes como Anabel Alonso o Santiago Segura.

"Hago zapping y me encuentro en 'Masterchef Celebrity Legends' a los cuñadazos de Flo y Santiago Segura. Dos segundos he tardado en cambiar de canal", ha recalcado un usuario. "¿Otra vez Anabel Alonso?, que pereza de mujer", ha sentenciado otra televidente.

Aunque ha habido división de opiniones porque otros espectadores sí que han aplaudido este casting, señalando que es una "fantasía".

Hago zapping y me encuentro en #mcclegends a los cuñadazos de Flo y Santiago Segura. Dos segundos he tardado en cambiar de canal. — 🔻Miguel Ríos🇵🇸 (@mikealicante) September 7, 2026

#MCCLegends siempre participan los humoristas que hacen gracia, más Paz Vegas o Bustamante y menos Santiago Segura, Flo, Anabel Alonso, Marina... — Modricardo (@RichardiniRCC) September 7, 2026

#MCCLegends otra vez Anabel Alonso?? que pereza de mujer — sevillista_laura (@reyes10puerta16) September 7, 2026

Cualquier empresa que tenga deudas, no puede participar en concursos públicos, a menos que te llames Paz Vega.#MCCLegends — Mailisaurus (@Mailisauru38964) September 7, 2026

Cuanto enchufado I amigote. Vuelven a coger a Paz Vega que aún debe dinero a Hacienda. Aquí todos tienen trifásico en una tele pública. Solo falta Almodobar. Cuantos lameculos.#MCCLegends — Cescmorera (@Cescmorera) September 7, 2026

Qué pesada Bibiana no veo no veo no veo.... Pues te hubieras quedao en tu casa. O haberte puesto las gafas de Mario Vaquerizo en Maestros de la costura 🤣#MCCLegends — Señora Rochester (@Sra_Rochester) September 7, 2026

#MCCLegends por el bien de nuestros oídos, una de dos, o echáis a Bustamante el primero o le ponéis a cocinar con esparadrapo en la boca… cada vez que sale, canta 😭 — María (@MariaRM1202) September 7, 2026

Menuda fantasía de casting. Vamos a pasarlo muy bien 😁 #MCCLegends https://t.co/7NyEef2xX9 — Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) September 7, 2026

Los q SÍ de este refrito: Juanjo, Edu, María Escoté, Anabel y David.



Los q NO: Santiago, Paz, Bibiana, Marina, El Cordobés.



Los q NI: Juan, Flo, Pocholo, La Mala, Ruth.#MCCLegends una muestra más de un producto agotado que no busca reinventarse para conquistar más audiencia. — Lacro Quetas (@susugom) September 7, 2026

También se ha repetido la queja de cada edición por el tardío comienzo del programa. Y es que aunque estaba anunciado para las 23:00 horas, en realidad no ha comenzado hasta prácticamente las 23:10 horas tras 'La Revuelta'. Aunque como ya es habitual el formato ha contado con un previo a modo de relleno con los concursantes en un gimnasio para tratar de ponerse en forma antes de meterse entre fogones. También, algunos han cuestionado que se hayan incluido dos pausas publicitarias para emitir promociones, alargando aún más la duración del talent culinario.

Que el prime time empiece a las 23:15 y acabe a las 02;30 me parece una falta de respeto a la audiencia la gente madruga trabaja luego se quejarán de las audiencias

#MCCLEGENDS — TEAM IVANNA (@Uri_1_) September 7, 2026

El concurso comienza a las 23:30. Les importa una mierda lo que el espectador les dice. Pues ahí estan, hundiendo al programa en audiencia.#MCCLegends — Mailisaurus (@Mailisauru38964) September 7, 2026

El próximo día me lo veo en diferido y a la hora que yo quiera ya que siguen sin cumplir con el horario programado. #MCCLegends #MasterChef — ROC!PED!A (@Rocipedia) September 7, 2026

Empezais a las once de la noche un lunes y aun asi le meten por ahora dos parones de anuncios por la cara. Asi cualquiera ve el programa, no es normal cada edicion peor emitida q la anterior#MCCLegends — 🏳️‍🌈Isabel³⭐️⭐️ 💙❤🐍🌼 (@Imrosariom_01) September 7, 2026

Tampoco la cabecera hecha con IA en la que los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' aparecían en miniatura ha convencido del todo.

Qué cringe la cabecera de #MCCLegends todo con IA generativa. Por favor, @rtve decidle a Shine que no hace falta pisar todos los charcos. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — XiScOdS (@XiScOdS1) September 7, 2026

Con el dineral que manejan en ma productora, ya podían no haber usado la IA para ma cabecera...#MCCLegends — ¡Albricias! (@logoyoIRM) September 7, 2026

Qué es esta intro JSJSJSJSH #MCCLegends — Génesis (@Cruelphantomz) September 7, 2026