Las redes analizan el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends' con la misma queja de cada año y recado por su casting a RTVE

Tras diez ediciones de 'MasterChef Celebrity', TVE y Shine Iberia han decidido homenajear este otoño a la versión con famosos del talent de cocina reuniendo de nuevo entre los fogones a 15 de los aspirantes que hicieron historia en su paso por el programa con 'MasterChef Celebrity Legends'.
El torero Manuel Díaz 'El Cordobés'; los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de 'MasterChef Celebrity'.
Algunos coincidieron en su anterior edición y otros se conocen desde hace años, pero todos van a tener un mismo objetivo: alcanzar la victoria que se les resistió en su primer paso por el programa. Y para ello tienen que conquistar al jurado en el que se mantienen Pepe Rodríguez y Jordi Cruz mientras que Marta Sanahuja debuta en la versión con famosos tras relevar a Samantha Vallejo-Nágera en la pasada edición del programa original.
El ganador recibirá 75.000 euros para donar a una ONG, además del trofeo que le acredita como vencedor. Los duelistas completarán también su formación con un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, al que podrán asistir con un acompañante. Además, en cada programa estarán en juego 4.000 euros solidarios que el mejor cocinero de la semana donará a la ONG que decida.
El veredicto del público a 'MasterChef Celebrity Legends'
Como era de esperar, el regreso de 'MasterChef' con esta edición especial de 'Leyendas' del 'Celebrity' ha sido analizado en las redes sociales. Por un lado, la elección del casting es sin duda lo que más ha dado que hablar recabando la mayoría de críticas, que han señalado y cuestionado que se haya elegido a algunos rostros como Paz Vega teniendo deudas con Hacienda. Otros también han cuestionado que se haya contado con rostros tan omnipresentes como Anabel Alonso o Santiago Segura.
"Hago zapping y me encuentro en 'Masterchef Celebrity Legends' a los cuñadazos de Flo y Santiago Segura. Dos segundos he tardado en cambiar de canal", ha recalcado un usuario. "¿Otra vez Anabel Alonso?, que pereza de mujer", ha sentenciado otra televidente.
Aunque ha habido división de opiniones porque otros espectadores sí que han aplaudido este casting, señalando que es una "fantasía".
También se ha repetido la queja de cada edición por el tardío comienzo del programa. Y es que aunque estaba anunciado para las 23:00 horas, en realidad no ha comenzado hasta prácticamente las 23:10 horas tras 'La Revuelta'. Aunque como ya es habitual el formato ha contado con un previo a modo de relleno con los concursantes en un gimnasio para tratar de ponerse en forma antes de meterse entre fogones. También, algunos han cuestionado que se hayan incluido dos pausas publicitarias para emitir promociones, alargando aún más la duración del talent culinario.
Tampoco la cabecera hecha con IA en la que los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' aparecían en miniatura ha convencido del todo.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.