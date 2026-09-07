La Séptima presenta su llegada a la TDT: Sus 9 presentadores, una línea roja, un gran objetivo y su último as en la manga

La Séptima ha hecho este lunes 7 de septiembre su puesta de largo en el FesTVal de Vitoria con la presentación de buena parte de los rostros que darán forma a la nueva cadena generalista. Se trata de un proyecto impulsado por José Miguel Contreras y que llegará a la TDT el próximo 5 de noviembre, con la intención de ocupar un espacio propio en el panorama televisivo español.

El que fuera uno de los impulsores de laSexta ha defendido durante la presentación que el canal nace para responder a una nueva realidad audiovisual marcada por el cambio en los hábitos de consumo, las redes sociales y la multiplicación de las pantallas. "Somos la primera cadena de la nueva era de la televisión generalista en 20 años", ha reivindicado Contreras durante el acto celebrado en Vitoria, al que ha asistido El Televisero.

El empresario televisivo considera que el mundo ha cambiado profundamente desde el nacimiento de las últimas grandes cadenas generalistas y que La Séptima tiene ahora el reto de construir "algo nuevo en un mundo completamente nuevo". "Nunca jamás se asiste al nacimiento de una nueva televisión", ha añadido, antes de defender que el proyecto responde también a una necesidad que, según asegura, muchos espectadores les estaban reclamando.

La cadena llega a la TDT con Javier Ruiz como director, después de que el periodista abandonara RTVE para ponerse al frente del proyecto, y con Daniel Fernández como director de contenidos. Ambos proceden de 'Mañaneros 360', mientras que el nuevo canal ha ido completando en las últimas semanas un equipo de presentadores liderado por el propio Ruiz junto a otros ocho grandes nombres: Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Noor Ben Yessef y, más recientemente, Verónica Sanz, que abandona Atresmedia después de siete años.

Una nueva forma de contar la actualidad. pic.twitter.com/Drd2dvaeQ2 — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 7, 2026

La Séptima reivindica una televisión en directo y alejada de la polarización

Javier Ruiz durante la presentación de La Séptima / Fuente: FesTVal

Uno de los principales mensajes de la presentación ha sido la voluntad de construir una televisión pegada a la actualidad y al directo. Javier Ruiz, que asumirá la dirección de la cadena, ha defendido que el nuevo canal pretende aprovechar precisamente aquello que diferencia a la televisión tradicional de las plataformas de contenidos bajo demanda. "En La Séptima vais a ver la TV del siglo XXI, una tele siempre en directo. La actualidad se mueve tan deprisa que hay que hacerlo en directo", ha destacado.

El periodista también ha situado el proyecto en el actual escenario político y mediático, asegurando que existe "un panorama televisivo completamente sesgado a la derecha". Sin embargo, ha querido marcar una línea roja de la nueva emisora, que huirá de la idea de crear simplemente una cadena de signo político contrario. "No pretendemos convertirnos en los rojos de la TV", ha afirmado Ruiz, que ha defendido como objetivo que "la conversación sea de todos" y que el canal sirva para ampliar tanto los temas como las voces presentes en televisión.

En esa misma línea se ha pronunciado José Miguel Contreras, que ha insistido en que el canal no nace con la intención de competir directamente con las grandes cadenas generalistas. "No aspiramos a ser líderes, ni competir, simplemente existir", ha señalado. Para el responsable del proyecto, el objetivo es ocupar un espacio que considera actualmente vacío y conseguir que exista una alternativa privada que no esté condicionada por intereses ajenos a la televisión. "Nuestro éxito es existir", ha resumido.

El planteamiento de La Séptima pasa además por llevar esa actualidad a las distintas pantallas en las que se mueve el espectador actual. El proyecto contará con una sede en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con un gran plató y una redacción concebida para producir contenidos de manera simultánea para televisión, redes sociales y otros soportes digitales. La cadena parte con una plantilla inicial de alrededor de 300 trabajadores, de los que unos 80 serán periodistas.

Un equipo de presentadores que apuesta por la pluralidad

José Miguel Contreras junto a las estrellas de La Séptima en la presentación del canal / Fuente: FesTVal

La puesta de largo en Vitoria también ha permitido conocer mejor la filosofía que hay detrás de los rostros elegidos para poner en marcha La Séptima. Noor Ben Yessef, que se pondrá al frente de uno de los espacios diarios de prime time, ha explicado que su objetivo personal pasa por construir un programa de análisis que no necesite recurrir al enfrentamiento para ser firme. "Quiero representar la España plural", ha defendido la periodista, que resume la filosofía del canal como una televisión "para quienes quieren entender el mundo sin ruido y polarización".

Verónica Sanz, que se ha incorporado al proyecto tras siete años vinculada a laSexta, también ha reivindicado el carácter informativo de la nueva cadena. "Nada me estimula más que esta ventana para seguir ofreciendo información útil y veraz", ha señalado durante la presentación, explicando que ya había trabajado anteriormente con Javier Ruiz y José Miguel Contreras y que no dudó en aceptar cuando recibió la propuesta.

También Luján Argüelles ha puesto el foco en la transformación de los hábitos de consumo. La presentadora, que se encargará de un espacio de actualidad durante las mañanas del fin de semana, ha recordado sus 29 años de trayectoria televisiva y su deseo de afrontar por primera vez un proyecto basado de manera importante en el directo después de haber centrado sus últimos años en concursos y realitys grabados como 'Password', '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', 'El rival más débil' o 'El camino de la verdad'. "Para mí es crucial que mi hija tenga una realidad 360, no una realidad fragmentada. Las redes plantean una realidad segmentada. Mi única finalidad en este grupo es pasármelo muy bien", ha reconocido la asturiana.

Por su parte, Rocío Delgado ha definido La Séptima como "el proyecto de mi vida" y ha explicado que el canal pretende ampliar el foco más allá de los asuntos que dominan la actualidad inmediata. La periodista ha puesto como ejemplo cuestiones como las redes sociales, los algoritmos o la inteligencia artificial, además de reivindicar el papel de la cultura en una televisión que, según sus palabras, también debe tener capacidad para incomodar. "En estos tiempos en el que algunos informan desde el miedo, tener la disposición de contar la actualidad con una sonrisa es casi un acto de rebeldía", ha sentenciado.

Alba Carrillo y Marta Márquez, al frente de 'Fuera de control'

La nueva cadena también ha presentado parte de sus apuestas de entretenimiento y conversación. Entre ellas se encuentra 'Fuera de control', el programa que compartirán Alba Carrillo y Marta Márquez durante las tardes del fin de semana. El formato será un espacio de conversación e información con entrevistas y colaboradores, y Marta Márquez ha adelantado que su intención será hablar de todo "sin censura ni faltas de respeto", con el objetivo de acompañar al espectador y conseguir generar un hábito de consumo.

Alba Carrillo ha aprovechado la presentación para reivindicar precisamente una de las ideas que atraviesan el discurso de La Séptima: la posibilidad de defender opiniones diferentes sin convertir el debate en una batalla. "Ser valiente sale muy caro", ha afirmado la presentadora, que ha pedido que deje de utilizarse esa etiqueta para quienes simplemente expresan públicamente sus opiniones. "Hay muchas personas que piensan diferente", ha señalado, defendiendo que el nuevo canal pueda convertirse en un espacio donde "todo el mundo tiene una opinión y hay lugar para el debate".

Héctor de Miguel y Sarah Santaolalla, la apuesta por la sátira y las nuevas voces y un posible "bombazo"

Sarah Santaolalla en la presentación de La Séptima / Fuente: FesTVal

La Séptima también quiere reservar un espacio importante para la comedia y la sátira política. Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha aclarado durante la presentación que su intención es dar voz a este género dentro de la nueva cadena. "Quiero darle voz al mundo de la comedia, sátira política y demás. Cuanto más cómicos haya, mejor", ha defendido el comunicador, que ha bromeado con las circunstancias de su llegada al proyecto asegurando que "he acabado en La Séptima porque me han echado de todas las demás cadenas".

Sarah Santaolalla, por su parte, afrontará en La Séptima su primer programa diario de televisión como presentadora después de haber pasado por diferentes cadenas desde que comenzó su trayectoria con apenas 17 años. "No había un lugar mejor para estrenarse", ha recalcado. Además, la analista política no ha dudado en reivindicar el compromiso de los profesionales de la televisión con "la verdad, la palabra y el deber". Su llegada se enmarca en una apuesta del canal por combinar periodistas jóvenes con profesionales de mayor recorrido, una estrategia que Contreras ya había avanzado durante el verano.

Pese a que La Séptima cuenta con un dream team inicial de nueve rostros, José Miguel Contreras ha dejado claro que la parrilla no está completamente cerrada y que habrá "más sorpresas". En este sentido, ha avanzado que el canal podría incorporar nuevos profesionales y que espera incluso que personas con posiciones ideológicas diferentes de acerquen a la nueva cadena para conocer otros puntos de vista.

El equipo se completa, por ahora, con nombres como Javier Ruiz, Rocío Delgado, Noor Ben Yessef, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla y Verónica Sanz, aunque Contreras ha dejado claro que la parrilla todavía no está completamente cerrada y que habrá "más sorpresas". En este sentido, el responsable de La Séptima ha advertido que hay un "as en la manga" y que puede haber algún "bombazo" todavía hasta el 5 de noviembre si consiguen cerrar todos los flecos.

La Séptima mira ya a las próximas elecciones

El proyecto también ha puesto sobre la mesa su intención de convertirse en una referencia durante los grandes acontecimientos políticos y sociales. Contreras ha reconocido que les gustaría "formar parte del proceso de las elecciones" y que el canal pueda servir "de guía a los ciudadanos", una declaración que encaja con la vocación de actualidad permanente que la nueva cadena ha defendido desde que comenzó a darse a conocer.

La fecha que marcará el verdadero comienzo de esta aventura será el 5 de noviembre de 2026, cuando La Séptima inicie sus emisiones en la TDT. El lanzamiento coincidirá además con la entrada en funcionamiento del nuevo escenario tecnológico de la TDT y la expansión de las emisiones en UHD.

Contreras ha cerrado la presentación reivindicando precisamente el carácter fundacional del proyecto y dejando claro que su primera batalla no será contra ninguna cadena concreta, sino por conseguir hacerse un hueco en el nuevo ecosistema televisivo. "Nos encantaría que la gente de derecha nos viniera a ver para ver otros puntos de vista y que encontraran aquí respeto y otras opciones", ha señalado. Ahora, La Séptima tiene por delante el reto de demostrar desde el 5 de noviembre que ese "territorio vacío" que defiende su fundador existe realmente y, sobre todo, que hay espectadores dispuestos a ocuparlo.