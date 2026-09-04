'La Isla de las Tentaciones 11' alienta su estreno en Telecinco con la gala inaugural "más heavy" de la historia, varios giros y un regreso

Apenas tres meses después del final de su décima edición, 'La isla de las tentaciones' vuelve el próximo lunes a Telecinco con su undécima edición. Lo hará con doble gala semanal los lunes y miércoles a partir de las 23:00 horas después de 'First Dates'. Con ello, Cuarzo Producciones conquistará cinco de las siete noches de la semana de la cadena entre el reality que presenta Sandra Barneda y las tres noches que dedicará a 'Supervivientes All Stars'.

Ambos formatos volverán a coincidir en la programación como ya hicieron 'La isla de las tentaciones 10' y 'Supervivientes 2026' hasta hace tres meses. Sin embargo, tanto desde Mediaset como Cuarzo Producciones siguen confiando en la vida de ambos realitys y no temen por ahora que se quemen.

En ese sentido, Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset ha expresado en una presentación, a la que ha acudido El Televisero, que "estamos muy contentos con los resultados que tuvieron las últimas ediciones de ambos formatos" Además 'La isla' nos aporta un tipo de público muy joven que ya no ve la televisión que es muy importante tener", ha defendido el directivo. "No queremos que ninguno de los programas se desgaste. Y si en algún momento notamos que empieza a pasar estudiaremos otra manera de emisión para evitarlo", ha sentenciado.

"No vamos a dejar quemar los formatos. Pero es que ambos realitys cuentan con una curva de audiencia espectacular y más teniendo en cuenta la ocupación publicitaria que tienen", ha apostillado al respecto Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, que ha querido agradecer la confianza de Mediaset en la productora para contar con hasta cinco noches con sus producciones en un contexto como el que vive la televisión actualmente.

Sandra Barneda: "La gala de solteros es la más heavy de las que he vivido"

Con respecto a lo que nos deparará esta undécima edición, Juanra Gonzalo ha prometido que se viene una "temporada muy intensa". "Lo prohibido ha tenido mucha fuerza y por eso hemos elegido el claim de 'la fuerza de lo prohibido'". "Queremos seguir sorprendiendo y por eso introducimos giros que ni los participantes se esperan ni tampoco el público y va a haber dinámicas que les va a hacer estallar la cabeza".

Además, el productor ejecutivo del programa también ha advertido que "Sandra Barneda ha sufrido mucho en esta edición porque los concursantes han sido bastante rebeldes y no se lo han puesto nada fácil". "Su papel ha sido bastante crudo este año", ha añadido.

Por su parte, Sandra Barneda ha querido definir esta edición de 'La isla de las tentaciones' como "intensidad pura" y "desconcertante". "Es como un coche de carreras, que lo arrancas y no para de crecer en intensidad", ha aseverado. De hecho, ha adelantado que en el primer programa ella ya quiso abandonar al ver que era incapaz de controlar a las parejas. "Es la gala de solteros más heavy que hemos vivido. Es tremendamente complicada porque todos se quedan en shock, quieren escaparse y se rebelan a un nivel bestial", ha relatado la presentadora. Asimismo, Juanra Gonzalo ha aportado que "el primer programa es algo más diferente a lo que estamos acostumbrados".

Pero no será el único momento "bestia" de la edición. La presentadora también ha recordado como "la segunda hoguera es lo más bestia que he vivido en toda la historia del programa tanto de chicos como de chicas". "Es un antes y un después en la edición", ha añadido al respecto. Será además una edición en la que vuelvan las carreras y las huidas y de hecho en el avance se ve cómo Nacho de Borbón consigue colarse por primera vez en la hoguera de chicas obligando a paralizarla y a que todas las participantes sean evacuadas.

Los giros, novedades y un regreso de 'La isla de las tentaciones 11'

Cinco nuevas parejas convencidas de que su amor puede con todo y que sus sentimientos son más fuertes que la tentación, se enfrentarán a la más temida de las amenazas: 'la fuerza de lo prohibido', que irrumpirá en las paradisíacas playas de República Dominicana oculta por unas misteriosas capas rojas, en el estreno de la undécima edición de 'La isla de las tentaciones', el próximo lunes 7 de septiembre (23:00h) en Telecinco.

Una edición que contará con algunos giros, cambios y un regreso:

Desembarco de lo prohibido: cubiertos por unas misteriosas capas rojas, los solteros y solteras de la edición desembarcarán en la playa y, tras la bienvenida de Sandra Barneda a las parejas, acompañarán por primera vez a los protagonistas hasta sus respectivas villas.

Dron en directo: por primera vez los protagonistas podrán enviar un objeto personal a sus parejas mediante un dron y ver en directo a través de un monitor las reacciones de estas cuando lo reciban.

Una tentación del pasado: durante su primera noche en Villa Montaña, las chicas serán sorprendidas con la irrupción de un nuevo soltero al que todas ellas conocen.

Vuelve Villa Playa: una de las villas míticas del formato volverá a acoger la experiencia de los protagonistas. En este caso, serán los chicos quienes harán frente a la tentación en sus lujosas instalaciones.

📹Avance de 'La isla de las tentaciones 11', estreno el lunes y miércoles a las 23.00h

🔵El domingo a las 23.00h, Telecinco emitará el programa previo 'Rumbo a la isla de las tentaciones' #LaIslaDeLasTentaciones11 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/bFVMo6Udek — Tweets de tele (@teletuits) September 4, 2026

Las cinco parejas de esta edición

Nacho (25 años) y Náyades (22 años). Dos años de relación.

Nacho (Madrid) es modelo; además, es expareja de Paula Colubi (soltera de 'LIDLT 7') y nieto de un primo del rey emérito, Juan Carlos I y ex concursante de 'Supervivientes' . Náyades (Badajoz) es estudiante de Derecho. Se conocieron en un evento de influencers cuando él aún mantenía una relación con Paula Colubi; sin embargo, él acabó poniendo fin a esa historia y acabó besando a Náyades. Cuando ella se mudó a Madrid, él se tuvo que marchar tres meses a China y al regresar la pasión inundó su relación.

Náyades es más celosa e impulsiva que Nacho. Él es más vengativo. Ambos son intensos. Nacho quiere participar en 'La isla de las tentaciones' para confirmar si realmente está con la persona indicada y ella para comprobar si Nacho la respeta como él dice. Ambos quieren superar estar prueba de amor y dar el paso de vivir juntos.

Nando (25 años) e Isa (22 años). Llevan nueve años juntos.

Ambos son de Altea. Él es jardinero y ella es psicóloga. Empezaron muy jóvenes su relación y han sido desleales el uno al otro en varias ocasiones. La primera vez que se vieron fue en una celebración, aunque en ese momento. Nando tenía novia. Más tarde, coincidieron en el instituto y se besaron. Para Isa, ese primer beso no fue nada romántico. Se reconoce celosa, pero admite que con motivo: él le ha sido infiel 15 veces, aunque asegura que ella siempre se la ha devuelto. Actualmente, mantienen una relación a distancia porque ella estudia en Madrid. Nando quiere demostrarle a Isa que ha cambiado y ha dejado atrás las infidelidades e Isa quiere saber si realmente vale la pena seguir adelante.

Sergio (30 años) y Paola (24 años). Llevan dos años y medio juntos.

Sergio (Málaga) es policía. Paola (Las Palmas) es higienista dental. Tras mantener una relación a distancia pese a sus celos, empezaron a vivir juntos hace medio año y pronto lo dejaron por sus discusiones. Pero se han dado cuenta de cuánto se quieren y de su deseo de formar una familia. Se conocieron en una discoteca de Gran Canaria. Desde entonces han mantenido una relación a distancia hasta que ella dejó su trabajo fijo y se fue a Málaga para hacer las prácticas.

Los dos son celosos. Ella afirma no haber sido nunca infiel. Él confiesa que tontea con chicas, aunque ella no lo sabe. Al poco de vivir juntos lo dejaron por sus continuas discusiones. Él necesitaba espacio y que ella controlara sus impulsos. En el tiempo que han estado separados se han dado cuenta de que se quieren más de lo que creían. Sergio quiere demostrarle a Paola que puede someterse a la tentación y ella quiere que le demuestre que puede confiar en él.

Rubén (33 años) y Gema (25 años). Llevan tres años y medio juntos.

Rubén (Valencia) es técnico de laboratorio. Gema (Sevilla) es trabajadora social. Ella ha descubierto muchas infidelidades y desconfía de él, que asegura que ha cambiado y no volverá a traicionarla. Se conocieron por redes sociales. En la primera cita, bastó una ruta en moto para que ella se enamorara totalmente y empezaran una relación. Sin embargo, él seguía hablando y quedando con otras chicas a escondidas y, cuando ya vivían juntos, ella descubrió muchas infidelidades que no imaginaba. Rubén no había cerrado relaciones anteriores.

Pese al dolor y a la decepción, Gema le perdonó, aunque continuó detectando deslealtades. Ella no se fía de él y sospecha que hace poco le volvió a fallar, aunque él lo niega. Rubén afirma estar en un buen momento de la relación y quiere demostrarle a Gema que no le va a volver a ser infiel. Ella dice que esta prueba no es solo para ella; también lo es para su familia, que la ve sufrir.

Kico (27 años) y Paula (24 años). Llevan un año y medio juntos.

Ambos son de Palma de Mallorca. Kiko es modelo y Paula abogada. Su amor nació a través de las redes sociales, mientras Paula mantenía en paralelo una relación con otro chico. Después de pasar la primera noche juntos, ella le confesó que había estado con otros chicos dado que no habían definido los límites de su relación, lo que provocó el enfado de él. Aunque acabaron formalizando su relación, él nunca ha tenido claros sus sentimientos por Paula y asegura seguir sintiendo “el fuego” de cuando estaba soltero. Al mismo tiempo, quiere ser el hombre de su vida. Ella no es celosa, pero le molesta que las chicas se acerquen mucho a él. En la experiencia, Kico quiere demostrarle a Paula que puede controlar sus impulsos.

Lista de solteros y solteras a los que se sumarán los tentadores VIP

Las cinco parejas protagonistas pondrán a prueba su relación conviviendo por separado junto a un grupo de atractivos solteros y solteras con gran capacidad para la seducción y dispuestos a conquistarles. A ellos se sumarán próximamente varios tentadores y tentadoras VIP, conocidos por los seguidores del formato.

Las solteras que acompañarán a los chicos en Villa Playa:

Deva (24 años). Hostelera. Asturias.

(24 años). Hostelera. Asturias. Carolina (28 años). Estilista. República Dominicana/Madrid.

(28 años). Estilista. República Dominicana/Madrid. Andrea (23 años). Estudiante de Marketing Digital. Madrid.

(23 años). Estudiante de Marketing Digital. Madrid. Sara (31 años). Modelo. Madrid.

(31 años). Modelo. Madrid. Miriam (23 años). Opositora a la Guardia Civil. Murcia.

(23 años). Opositora a la Guardia Civil. Murcia. Neus (28 años). Marinera. Palma de Mallorca.

(28 años). Marinera. Palma de Mallorca. Nieves (26 años). Enfermera. Valencia.

Los solteros que convivirán con las chicas en Villa Montaña: