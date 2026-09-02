Desveladas las cinco parejas de 'La Isla de las Tentaciones 11' en Telecinco: La lista completa y los perfiles de cada uno de los participantes

Una vez que ya se habían desvelado los nombres de los tentadores y tentadoras que podrán a prueba a las parejas concursantes en la undécima edición de 'La Isla de las Tentaciones', este miércoles Telecinco ha presentado a las cinco nuevas parejas protagonistas. Será el próximo lunes 7 de septiembre cuando arranque uno de los realities estrella de la televisión y uno de los buques insignia de su programación.

La cadena de Mediaset ha confirmado además cómo quedará ubicada 'La Isla de las Tentaciones 11' en su oferta de prime time a partir de la próxima semana, cuyo lanzamiento se producirá en una doble entrega el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00 horas tras la emisión de 'First Dates'. De esta forma el reality de parejas contará con un doble capítulo semanal.

Una edición más veremos celos, infidelidades, carreras desesperadas por la playa y a una Sandra Barneda que tendrá que poner a prueba nuevamente su paciencia. ¿Estaremos ante el sucesor de Montoya? En apenas unos días conoceremos a los valientes concursantes pero, mientras tanto, esto es lo que, por el momento, sabemos de cada una de las parejas:

Nacho y Náyades

Nacho de Borbón es un viejo conocido de Telecinco, pues participó en 'Supervivientes 2022', donde quedó en cuarta posición, siendo el ganador Alejandro Nieto. El joven es primo lejano del rey Felipe VI, aunque no mantiene ningún tipo de relación con la familia real. Tras salir de 'Supervivientes' y centrarse en su faceta como modelo, ahora Nacho de Borbón regresa a otra isla, y lo hace junto a su novia, Náyades, con la que lleva dos años de relación.

Se conocieron en un evento de influencers en Valencia y la chispa fue instantánea, aunque no comenzaron su relación hasta que él no puso fin a su noviazgo con Paula Colubi, que participó como tentadora en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. Ambos reconocen ser muy celosos. Ella asegura que su deseo es que su relación salga fortalecida para dar el paso de irse a vivir juntos.

Kico y Paula

La segunda pareja es la formada por Paula y Kico, quienes llevan año y medio juntos. Han decidido participar en 'La isla de las tentaciones' porque quieren demostrarse mutuamente que pueden ser fieles y superar las inseguridades de su relación. Y es que, en sus inicios, al no ponerse límites, los dos estuvieron con otras personas.

Según cuenta Kico, "lo que más me mató es que, cuando yo lo hacía era por costumbre, pero yo me replanteaba si ella lo hacía por estar soltera o porque esa persona con la que se acostaba era su ex". Paula es consciente de que Kico no termina de confiar en ella: "Infidelidades según él sí que ha habido por mi parte, pero por la suya no".

Sergio y Paola

La tercera pareja es la formada por Sergio y Paola. Llevan dos años y medio juntos, aunque su relación ha sido a distancia, puesto que él vive en Málaga y ella en Gran Canaria. "Queremos demostrarnos que lo años que hemos estado en la distancia han merecido la pena", explica la joven en el casting. Por ese motivo han decidido concursar en 'La isla de las tentaciones'.

Paula confiesa ser "un poco más" celosa que Sergio. Él, por su parte, cree que no ha sido totalmente leal a Paula durante su relación: "El hecho de hablar con una chica ya lo considero una infidelidad y en ese aspecto sí que le he sido infiel". Según contaron en el casting, hace "dos o tres meses se dieron un tiempo" porque él se lo pidió, pero finalmente retomaron su relación. Además, él asegura que su chica es la única persona con las que ha estado que le ha despertado las "mínimas ganas" de formar una familia.

Gema y Rubén

Gema y Rubén llevan juntos tres años y medio, viven juntos y han decidido participar en 'La isla de las tentaciones 11' para que ella pueda volver a confiar en él, ya que ha dejado de hacerlo tras varias infidelidades. Según explicaron en el casting, Gema lo pilló porque él tenía una lista en la que anotaba las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales: "Ahí descubrí con cuántas personas me había sido infiel".

Gema reconoce que "a día de hoy no soy celosa, pero sí insegura porque mi pareja me ha hecho serlo". Sobre el motivo por el que ha decidido participar en el concurso, es porque "considero que es la oportunidad perfecta para que él pueda demostrarme que ha cambiado de verdad, que ya no se van a volver a repetir las infidelidades".

Isa y Nando

La última pareja, y la más veterana, la forman Isa y Nando. Llevan ocho años y medio juntos. Se conocieron en una Comunión y ella se fijó en él al instante, aunque este había ido a la celebración con por su entonces novia. Unos meses después a ella le cambiaron de instituto y allí se reencontró con Nando. "Fue el destino", aseguran.

Según confiesa él, "desde que estoy con Isa en ocho años le he puesto los cuernos unas 15 veces". Por su parte, ella reconoce que "yo a él se las he ido devolviendo porque no me he liado con tantos tíos tantas veces pero se ha le devuelto peor porque yo lo hacía con un poco de sentimiento". Participan en 'La isla de las tentaciones' porque ella quiere comprobar si su novio "ha cambiado de verdad".