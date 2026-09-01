Telecinco, a por todas en el inicio de curso, fija los estrenos de 'Supervivientes All Stars' y 'La Isla de las Tentaciones' la próxima semana

'Supervivientes All Stars 2026' ya tiene fecha de estreno en Telecinco. El próximo jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas dará comienzo una nueva edición de leyendas en una gala que acogerá los míticos saltos del helicóptero y todas aquellas sorpresas que prepara el equipo para recobrar el interés de la audiencia.

Conducida por María Lamela desde Honduras y por Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda desde Madrid, esta temporada se presenta como la más adversa de todas las producidas hasta la fecha. "Nada será como esperan", "cambia el juego", "nadie les va a regalar nada" o "sin ayudas" son algunos de los claims que ha lanzado el grupo en su promo oficial durante las últimas semanas.

Ya tenemos fecha para la vuelta de las leyendas al desafío más extremo 💥💥💥



🌴🥥 #SVAllStars, ESTRENO el jueves 10 a las 21:45h, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/vZlWii9FEB — Telecinco (@telecincoes) August 31, 2026

Y para reconectar con los espectadores y revertir el desgaste del formato se ha trabajado en un casting más potente y explosivo que el de la anterior edición; en el que ya figuran de manera oficial nombres como Rosa Benito, Chiqui, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Damián Quintero o Ivana Icardi.

A falta de confirmación por parte de Telecinco, a estos perfiles se sumarán María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz; con la duda de fondo de si habrá alguna sorpresa más en la lista definitiva de robinsones.

'Supervivientes All Stars' será una de las grandes bazas de la cadena de Mediaset para el arranque de curso junto con 'La Isla de las Tentaciones 11', que también tiene ya fecha exacta de lanzamiento: será en una doble entrega el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00 horas tras la emisión de 'First Dates'.

Así las cosas, Telecinco irá con todo a partir de la próxima semana concentrando el estreno de sus dos buques insignia en la programación nocturna. Primero, con el reality de parejas conducido por Sandra Barneda en un doble capítulo semanal y, después, con el esperado debut del concurso aventurero.