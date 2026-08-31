Atresmedia altera la programación: 'Una nueva vida' salta a otra franja en sus capítulos finales ante el estreno de 'El Secreto'

Antena 3 anunció anoche, durante la nueva entrega de 'Una nueva vida', un trascendental cambio de programación para el próximo domingo 6 de septiembre que afectará de lleno a la ficción otomana protagonizada por la pareja de actores Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

La serie ha entrado ya en su recta final y, en cuestión de solo dos semanas, se despedirá para siempre de los telespectadores que la han seguido desde su estreno en septiembre de 2024. Su hueco será ocupado por 'El Secreto', otra producción turca que el canal viene promocionando intensamente desde hace semanas.

Pues bien, por si quedaba alguna duda de cuál sería su día de emisión, esta nueva ficción se ofrecerá los domingos y será la sustituta oficial de 'Una nueva vida'. Antena 3 ha comunicado, ya de manera oficial, que 'El Secreto' lanzará su episodio piloto el domingo 6 a partir de las 22:00 horas.

❤️‍🩹 Una gran historia llega a su fin.



❤️‍🔥 Y otra esta a punto de comenzar.



🙌 🗓️ Prepárate para un noche doblemente emocionante:



💥 El próximo domingo estrenamos a lo grande #ElSecreto.



💥Y después vive el penúltimo capítulo de #UnaNuevaVida. https://t.co/BlQxLWMHZA pic.twitter.com/54CrD5v3t0 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 30, 2026

Esto significa que los dos últimos capítulos de 'Una nueva vida', previstos para el 6 y 13 de septiembre, se verán desplazados a otra franja distinta. En lugar de emitirse en prime time, quedarán relegados al late night mayoritariamente. En otras palabras, el desenlace tendrá lugar a altas horas de la madrugada.

Una estrategia de programación que no es inédita en Atresmedia. Ya es todo un clásico cada vez que se produce un recambio turco: postergar la ficción de salida al late night y estrenar la que recogerá su testigo en prime time, aprovechándose así de la fidelidad del público.

De qué va 'El Secreto', el relevo de 'Una nueva vida'

Un matrimonio perfecto, una mujer perfecta, dos hijas perfectas. Serhat es un hombre feliz. Pero una mañana, su esposa sufre un grave accidente y cae en coma. Postrada en la cama del hospital, Berrak esconde un oscuro secreto que casualmente descubre Serhat: hace seis años, la mujer dio luz a una niña que dio en adopción y que fue fruto de un romance desconocido. Enfadado y perdido, Serhat necesita respuestas sobre la pequeña Kader que su esposa no puede darle. ¿Dónde se encuentra la niña y quién es el hombre con el que le fue infiel?

Zeynep es una joven honesta y alegre, que ayuda a su madre en un mercado vendiendo rosas. Casualmente, se encuentra a la pequeña Kader, infeliz y maltratada en su hogar de adopción, y decide salvarla de su situación. El destino unirá a las dos jóvenes en busca de un futuro mejor.

‘El Secreto’ cuenta la historia de una mujer que enfrenta su primera gran prueba del corazón y de un hombre que intenta reconstruir las piezas del puzle sin resolver en el que se ha convertido su familia, con la esperanza de poder volver a confiar de nuevo.