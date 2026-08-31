Movimiento sustancial en La Sexta: 'El Objetivo' se transforma en un diario y hace desaparecer 'El Intermedio' esta semana

Movimiento sorpresa de Atresmedia para esta semana. La Sexta anuncia que ofrecerá una edición diaria de 'El objetivo' de Ana Pastor en su access prime time del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre sobre la situación de Ceuta para contraatacar al regreso de 'Horizonte' con Iker Jiménez en Cuatro.

De esta manera, 'El Objetivo' de Ana Pastor ocupará por primera vez el access prime time diario de La Sexta en sustitución de las reposiciones de 'El Intermedio'; a la espera del regreso del programa presentado por El Gran Wyoming, que previsiblemente estrenará su nueva temporada el próximo 7 de septiembre al igual que harán sus rivales ('El Hormiguero' y 'La Revuelta').

La semana que viene nos vemos de lunes a jueves con una programación especial sobre la crisis de Ceuta.



📺 A partir de las 21:30 h con @_anapastor_ https://t.co/xM0grdtwgu — laSexta (@laSextaTV) August 28, 2026

Ana Pastor presentará una edición diaria de 'El Objetivo' de lunes a jueves a las 21.30 horas, reforzando la cobertura informativa de la cadena ante una situación que ha marcado la actualidad durante las últimas semanas y compitiendo así contra la vuelta de 'Horizonte', que precisamente contará el lunes con Iker Jiménez desde Ceuta.

'El Objetivo' ofrecerá cada día los datos, testimonios y claves de lo que está ocurriendo en Ceuta, con conexiones desde los lugares que son noticia y la participación de expertos y analistas para explicar y contextualizar las últimas novedades de la crisis migratoria.

El jueves, además, 'El Objetivo' estará pendiente del pleno del Congreso de los Diputados y de la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El programa analizará sus explicaciones y pondrá el foco especialmente en la respuesta del Ejecutivo ante la situación en Ceuta, con la intervención de expertos y periodistas. El programa de Ana Pastor seguirá las claves del debate y las reacciones políticas que se produzcan, sin perder de vista la situación a pie de calle en la ciudad autónoma.

Con estas cuatro ediciones especiales, 'El Objetivo' vuelve a situarse en primera línea ante una noticia de máxima actualidad como ya hiciera la temporada pasada con especiales sobre Venezuela, Groenlandia, Mineápolis (EE.UU) y también sobre Irán durante las manifestaciones contra el régimen de los últimos años, además de la crisis energética que marcó el año.