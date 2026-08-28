Crítica a 'Toda la verdad de mis mentiras', la nueva serie de Netflix: Una comedia romántica que funciona con un reparto en estado de gracia

El boom de la literatura juvenil y la romántica de la última década ha ayudado a que las plataformas echen un ojo a las grandes historias que se están cociendo en el mundo de los libros. Además, ya no solo tenemos que beber de autores y autoras extranjeras, sino que en el panorama nacional, hay un buen puñado de bestsellers que hacen las delicias de la comunidad lectora, creando unas bases de fans gigantescas. Una de las autoras más reconocidas en el terreno romántico es Elísabet Benavent (betacoqueta en Instagram) y Netflix lo sabe. De ahí que haya adaptado varias de sus historias. La más famosa, sin duda, 'Valeria', con cuatro temporadas. Y a partir de este 28 de agosto, le toca el turno a la divertida y fresca 'Toda la verdad de mis mentiras'.

Rodada casi en su totalidad en Mazarrón (Murcia) y en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo, esta miniserie de cinco episodios está protagonizada por un reparto en estado de gracia, que se complementa muy bien, aunque funciona mejor como grupo que por separado. Ellos son Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans.

¿Cuál es el punto de partida? Un grupo de amigos que organizan una despedida de soltera a una del grupo. Viaje en autocaravana mediante, secretos empiezan a salir a la luz y claro, pasa lo que pasa: mentiras, traiciones, cosas que no se dijeron en su momento y, en última instancia, exaltación de la amistad. Porque ese es uno de los temas preferidos en las historias de Elísabet Benavent. Sí, por supuesto que está el amor romántico. Pero también, y muy presente, está la importancia de la amistad y de rodearte de un buen grupo de amigas que esté ahí en los buenos momentos, por supuesto, pero también en los malos, y que no tenga reparo en decirte las cosas tal y cómo son.

Marina Pérez, que ya se encargó de la adaptación de otra novela de Benavent, 'Un cuento perfecto', hace equipo con Montaña Marchena (guionista, entre otros trabajos, de 'Valeria') y con la directora María Togores (que, recientemente, se ha encargado de 'Ágata y Lola'), para darnos una muy buena adaptación actualizada de la historia. Aunque a veces pecan de caer en diálogos demasiado tópicos o cliché, es lo que pide este tipo de comedias románticas costumbristas. Además, el reparto se encarga de darle ese toque de naturalidad extra que hace que el mecanismo funcione, pese a que en algunos momentos se vean las costuras, aunque eso no sea culpa del guion sino de la historia que se adapta. Pero, ¿qué más da que nos lleve a terrenos conocidos, si precisamente es eso lo que buscamos cuando nos adentramos en 'Toda la verdad de mis mentiras'?

Tendríamos que destacar a Daniel Ibáñez, que continúa con su carrera meteórica después de su nominación a los Goya, y que aquí da vida a Marín, brillando en escenas de comedia y funcionando muy bien junto a su compañera Itziar Manero, que interpreta a Coco, la verdadera protagonista de la historia. Pero, si tenemos que hablar de comedia, no podemos dejar atrás a Brays Efe, que como siempre está divertidísimo y perfecciona ese papel en el que le vimos en 'Cómo sobrevivir a una despedida', perfeccionándolo, apoyado en una creación de personaje mucho más fina. Su vis cómica y su timing son envidiables, y poco a poco se va convirtiendo en un robaescenas de manual. Sobre todo en el episodio cuatro. Un punto de inflexión en la trama de la serie y que hace que salte todo por los aires.

Aunque es verdad que podrían sacarle del cliché del amigo divertido, que vuelve a reproducirse punto por punto en esta serie. Quizá todo se esté volviendo demasiado heteronormativo otra vez en las plataformas por culpa de ciertos discursos que están imperando cada vez más en la sociedad, y cosas como 'Más que rivales' o 'Heartsopper' sean oasis en el desierto.

Amigos unido, jamás serán vencidos. / Netflix

También encontramos en el reparto Ricardo Gómez, que reproduce mucho del personaje de 'La Ruta' y a veces se siente un poco pez fuera del agua, y es la pieza que no acaba de encajar en el grupo de amigos. Aunque puede que esa sea la intención (no vamos a hacer spoilers). Visualmente es bastante continuista con el resto de adaptaciones de Benavent, aunque más floja que 'Un cuento perfecto', la más cinematográfica de todas. Pero se agradece que no trate de copiar dinámicas americanas y nos ofrezca momentos auténticamente españoles, como limpiar al son de Camela (aunque luego use canciones en inglés en otras escenas), y que sea un leit motiv hasta el final. En definitiva, 'Toda la verdad de mis mentiras' es una serie que funcionará muy bien y que capta perfectamente el espíritu de "grupo de amigos descubriendo la vida en verano".

Podría habérsele sacado un poco más de jugo, y el desenlace no deja de ser un tanto anticlimático (repito: no spoilers), pero se ve del tirón y acabas cogiendo cariño a todos los personajes (a unos más que a otros). Eso sí, se echa en falta un poco de riesgo y valentía a la hora de adaptar y crear nuevas series, porque en muchos momentos suena a "ya visto".

De qué va 'Toda la verdad de mis mentiras'

Coco y Marín son dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.